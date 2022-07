Tại sao trào ngược dạ dày lâu năm, mãi không cải thiện?

Trào ngược dạ dày kéo dài - Nỗi ám ảnh của người bệnh lâu năm

Là một bệnh lý đường tiêu hóa nhưng các biểu hiện của trào ngược dạ dày khá đa dạng. Nguyên nhân là do axít từ dạ dày trào ngược lên thực quản, họng, thanh quản và các cơ quan khác, gây nên những triệu chứng khác nhau như: Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng; đầy trướng bụng; đau thượng vị; buồn nôn, đắng miệng; khó thở, ho khi nằm; viêm họng…

Trào ngược dạ dày thực quản.

Bệnh càng để lâu thì mức độ tổn thương càng nặng. Các triệu chứng dồn dập kéo đến khiến người bệnh luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Người bệnh thường ăn không ngon, không dám ăn nhiều, kiêng khem kỹ càng; ngủ không sâu giấc, mất ngủ thường xuyên… Tất cả khiến cho cuộc sống của họ khó có thể trở lại bình thường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở những khó chịu, đáng lo ngại hơn là bệnh kéo dài, có thể dẫn tới biến chứng về đường hô hấp, hẹp thực quản, barrett thực quản, ung thư thực quản… Hậu quả là sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, thậm chí phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Trào ngược dạ dày thường xuyên tái phát - Bạn đã mắc sai lầm nào?

Mong muốn hết bệnh, người bị trào ngược dạ dày đã tìm đủ mọi biện pháp chữa trị. Tuy nhiên, bệnh chỉ đỡ trong một thời gian rồi lại tái phát và tiến triển nặng hơn. Sau bao nhiêu năm, họ vẫn chưa thể hiểu tại sao chữa trị đủ cách mà bệnh vẫn trở lại.

Trào ngược dạ dày khiến người bệnh suy giảm sức khỏe.

Một trong những sai lầm phổ biến mà rất nhiều người bị trào ngược mắc phải đó là chưa tìm ra và tác động chính xác nguyên nhân gây bệnh. Các biện pháp mà họ áp dụng chỉ giúp giảm triệu chứng trong thời gian ngắn, cứ ngỡ đã khỏi nhưng khi dừng thuốc thì bệnh lại quay về như xưa. Căn nguyên gây trào ngược là điều quan trọng nhất mà người bệnh cần tìm ra để có cách điều trị phù hợp.

Theo Đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày thực quản là do "Can Vị bất hòa"- chức năng gan (Can) và dạ dày (Vị) không hòa hợp, dẫn đến Can uất - Vị yếu gây ra một loạt chứng trạng gọi là "chứng khí nghịch" (trào ngược dạ dày thực quản). Đây chính là nguyên nhân sâu sa bên trong gây trào ngược dạ dày mà ít ai ngờ tới. Bởi vậy, thay vì chỉ muốn cắt nhanh triệu chứng, người bị trào ngược cần tìm ra giải pháp giúp cân bằng chức năng giữa Can - Vị để loại bỏ căn nguyên gây bệnh và hạn chế tái phát.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, sinh hoạt đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện triệu chứng và ngăn chặn trào ngược tái phát. Những sai lầm mà người bệnh hay mắc phải trong ăn uống, sinh hoạt thường ngày đó là: Ăn đồ chua cay, thực phẩm chứa nhiều chất béo, uống rượu bia; ăn không đúng bữa, thức khuya, hút thuốc lá, căng thẳng thần kinh; lười vận động… Đây đều là yếu tố thuận lợi để trào ngược dạ dày bùng phát và nặng thêm.

Bình Can An Vị - Bài thuốc tốt cho bệnh nhân trào ngược dạ dày

Bài thuốc Bình Can An Vị.

Bình Can An Vị là bài thuốc lâu đời có thành phần gồm các thảo dược quý như: Hoài sơn, Mộc hương, Uất kim, Bình vôi… Bài thuốc có tác dụng tốt với người bị trào ngược dạ dày, tác động tới căn nguyên gây bệnh. Ngày nay, kế thừa và phát triển tinh hoa của bài thuốc Bình Can An Vị, sản phẩm Stomach Reflux đã ra đời, mang tới hy vọng mới cho người bệnh trào ngược dạ dày.

Stomach Reflux có công dụng hỗ trợ an tỳ vị, giảm triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, ợ chua, nóng rát cổ họng, đau thượng vị, đầy trướng bụng… Sản phẩm dùng cho người tỳ vị kém, người bị trào ngược dạ dày - thực quản, họng, thanh quản. Stomach Reflux được đánh giá cao về tính an toàn và hiệu quả. Sản phẩm đã được nhiều người bệnh tin dùng và ghi nhận phản hồi tốt.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

