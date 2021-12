Dân trí Một chiếc tã dán sơ sinh mỏng mềm hơn, thấm hút tốt hơn và thoáng khí hơn tưởng chừng "hiếm có khó tìm" cho đến khi Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm ra mắt lần đầu tiên trên thị trường. Cùng tìm hiểu những đặc tính ưu việt mà chiếc tã này mang lại nhé!

Tã dán sơ sinh luôn được xem là "cứu tinh" giúp mẹ tiết kiệm thời gian và công sức trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình chăm sóc con với vô vàn những điều khó khăn, bỡ ngỡ và thử thách. Đồng hành cùng trẻ suốt ngày dài, để có thể giúp thiên thần ngủ tròn giấc và phát triển khỏe mạnh, một chiếc tã dán sơ sinh không chỉ cần đáp ứng yêu cầu thấm hút tốt, mà đặc biệt cần phải tối đa độ mỏng mềm và khô thoáng.

"Là mẹ lần đầu sinh con, sau khi tham khảo nhiều thông tin, tôi nhận thấy một chiếc tã không chỉ cần thấm hút tuyệt đối, tã còn cần phải mềm mỏng giúp cho con thoải mái ngay từ khi mặc vào, và thoáng khí để trẻ không có cảm giác tù túng và hằm bí sau nhiều giờ liền xì xoẹt. Thế nhưng, liệu có một chiếc tã nào hoàn thiện cả về độ mềm mỏng, thấm hút và thoáng khí không? - chị Quỳnh Anh (TPHCM) chia sẻ suy nghĩ của mình khi dày công tìm kiếm "chiến thần" cho cuộc vượt cạn phía trước.

Hiểu được những đặc tính riêng biệt của cơ thể trẻ sơ sinh, những trăn trở của mẹ trong việc tìm kiếm một sản phẩm mang đến nhiều lợi ích hơn dành cho con, Bobby - nhà sản xuất tã trẻ em số 1 Nhật Bản(*) đã ứng dụng công nghệ mới để tạo ra Tã dán sơ sinh Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm mềm mỏng, thấm hút và thoáng khí tối ưu. Hãy cùng tìm hiểu cuộc cách mạng mỏng mềm đa chiều đến từ Bobby, mẹ sẽ tự tin rằng chiếc tã dán sơ sinh phù hợp nhất dành cho "siêu nhân tí hon" là đây chứ đâu!

Lõi nén Cotton-soft siêu mỏng mềm 3mm

Với mục đích mang đến cho trẻ sơ sinh cảm giác thoải mái hơn, Diana Unicharm đã ứng dụng công nghệ ép đặc biệt tạo nên tã dán sơ sinh Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm. Có thể nói, 3mm là độ mỏng lý tưởng nhất dành cho trẻ sơ sinh, tạo nên điểm khác biệt vô cùng độc đáo. Một xấp 5 miếng tã dán sơ sinh Bobby Lõi nén Cotton-soft mềm mỏng 3mm chỉ có độ dày bằng 1/2 so với 5 miếng tã dán cùng loại trước cải tiến. Thật tuyệt vời đúng không!

Như mẹ biết đấy, làn da trẻ sơ sinh vốn cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích ứng bởi các yếu tố bên ngoài, do vậy một chiếc tã có bề mặt mềm mại, tạo được cảm giác dễ chịu ngay từ lần đầu chạm vào được xem là người bạn đồng hành lý tưởng. So với các loại tã dán thông thường dễ trở nên thô cứng sau công đoạn ép, Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm nổi bật hơn cả nhờ áp dụng công nghệ lõi nén đặc biệt siêu mỏng 3mm kết hợp chất liệu êm mềm Cotton-Soft an toàn cho da bé, vừa giữ được độ mỏng ấn tượng, vừa mềm mại tối đa. Thêm vào đó, với về mặt bổ sung Vitamin E dịu nhẹ, tã dán Bobby tạo ra sự kết hợp êm mềm hoàn hảo tự như một cái chạm yêu vào cơ thể nhạy cảm luôn cần được vỗ về. Sử dụng tã dán sơ sinh Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm, mẹ sẽ an tâm hoàn toàn vì bé yêu luôn được bảo bọc trong sự êm mềm và thoải mái của chiếc tã, thiên thần nhỏ sẽ thoải mái sâu giấc êm đềm.

Sự xuất hiện mỏng mềm của Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm sẽ giúp trẻ có những giấc ngủ trọn vẹn và chất lượng để phát triển toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời.

Tã mỏng mềm, thấm hút đỉnh cao

Bobby hiểu rằng phần lớn thời gian của trẻ dành cho việc nằm ngủ để từng bước hoàn thiện các chức năng và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, do vậy, một chiếc tã đồng hành cùng con suốt ngày dài chắc chắn cần đảm bảo được yêu cầu thấm hút "đỉnh", giữ cho giấc ngủ của trẻ tròn vẹn hơn. Với bề mặt tã êm mềm cấu tạo 4.000 lỗ thấm hút siêu tốc và cấu tạo lõi nén Cotton-soft 3mm được ép theo công nghệ đặc biệt, tã dán sơ sinh Bobby mới an toàn với da sơ sinh, dưỡng da và chống hăm hiệu quả, nhanh chóng "thu phục" chất tiêu bẩn, thấm hút nhanh và dàn đều chất tiêu bẩn, ngăn thấm ngược trở lại.

Có Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm ở đây, thiên thần nhỏ sẽ không bị làm phiền bởi cảm giác ẩm ướt khó chịu!

Đệm thun thấm mồ hôi êm mềm, thoáng khí

Ở trẻ sơ sinh, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, theo đó thân nhiệt tăng cao dẫn đến tình trạng trẻ đổ mồ hôi trộm thường xuyên, đặc biệt ở những vùng da đầu, cổ, bẹn háng, lưng và bụng... Không chỉ bảo vệ trẻ khỏi sự quấy nhiễu ẩm ướt của chất tiêu bẩn, Bobby còn đảm nhiệm sứ mệnh giữ cho cơ thể trẻ không bị cảm lạnh bởi sự ứ đọng mồ hôi trên cơ thể, đặc biệt ở vùng lưng và vùng bụng. Bobby bổ sung đệm thun thấm mồ hôi với lớp đệm Công nghệ green tissue êm mềm giúp thấm nhanh mồ hôi vùng lưng và vùng bụng của trẻ, giữ cho trẻ luôn khô thoáng. Có sự giúp sức từ tã dán Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm, trẻ sẽ ngủ ngon hơn, đặc biệt là vào ban đêm khi mẹ không thể chủ động thấm khô mồ hôi cho con.

Cảm giác mềm mại đa chiều của tã dán sơ sinh Bobby được tạo nên từ lõi tã mỏng nhẹ 3mm, bề mặt Cotton-soft và phần đệm thun thấm mồ hôi giúp hoàn thiện trải nghiệm đầu đời của trẻ.

Cơ thể nhỏ bé và nhạy cảm với những tác nhân bên ngoài, chính vì lẽ đó mà các vật dụng tiếp xúc với trẻ, đặc biệt là tã dán sơ sinh đều cần những cải tiến liên tục nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe thiên thần nhỏ. Sự hiện diện của tã dán sơ sinh Bobby Lõi nén Cotton-soft 3mm chính cuộc cách mạng ngành tã sơ sinh, giúp mẹ chăm con hiệu quả hơn. Kể từ đây, mẹ sẽ không còn những khoảnh khắc "đau cột sống" vì thức đêm trông chừng tã tràn, hay gác tay lên trán trằn trọc vì lo sợ con bị hăm bí. Hành trình chăm sóc con chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, thế nhưng mẹ hãy yên tâm vì có Bobby đồng hành!

Trường Thịnh