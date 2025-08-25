Sủi thanh nhiệt Livecool đồng hành cùng Aqua Warriors và Quang Tri International Marathon 2025

Các vận động viên trải nghiệm tại gian hàng Livecool (Ảnh: BTC).

Sự kiện thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, chinh phục thử thách giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt miền Trung. Với mong muốn đồng hành và tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng yêu thể thao, Livecool mang đến thông điệp “Livecool đồng hành - hoàn thành mọi thử thách” thông qua các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, tham gia mini game và tương tác trực tiếp cùng người tham dự.

Bên cạnh đó, sản phẩm viên sủi thanh nhiệt Livecool cũng có mặt trong bộ Race Kit (vật phẩm) để các vận động viên (VĐV) tiếp tục chăm sóc sức khỏe sau cuộc đua.

Các VĐV tham gia trò chơi đánh bóng vào rổ (Ảnh: BTC).

Tại gian hàng Livecool, nhiều VĐV cùng người thân hào hứng trải nghiệm các hương vị thơm ngon, thanh mát của sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để sản phẩm sủi thanh nhiệt Livecool được trải nghiệm nhiều hơn bởi người tiêu dùng, giúp sản phẩm nhận được nhiều sự yêu thích hơn nữa.

Sủi thanh nhiệt Livecool là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần từ: Chanh, atiso, rau má, vitamin C, linh chi đỏ. Sản phẩm có công dụng: Hỗ trợ thanh nhiệt, hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng, nóng trong, hỗ trợ mát gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ: “Livecool không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà còn là người bạn đồng hành cùng lối sống khỏe mạnh, năng động. Thông qua các sự kiện thể thao, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp sống tích cực, nâng cao sức khỏe từ bên trong”.

Gian hàng nhận được sự yêu thích của nhiều lứa tuổi (Ảnh: BTC).

Sự hiện diện của Livecool tại Aqua Warriors Quảng Trị và Marathon Quốc tế Quảng Trị 2025 góp phần tiếp thêm động lực và năng lượng cho các vận động viên, đồng thời ghi dấu ấn thương hiệu trong hành trình chinh phục trái tim người tiêu dùng yêu thể thao và yêu sức khỏe.