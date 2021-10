Sữa Úc và New Zealand được ưa chuộng khắp thế giới nhờ 3 điểm tốt này

Dân trí Hàng triệu người mẹ trên thế giới chuộng sữa tươi được lấy từ đàn bò sống ở Úc và New Zealand, bởi lẽ 2 quốc gia này được ví như "thiên đường bò sữa" nhờ "3 tốt" đất chuẩn, cỏ lành, bò hạnh phúc.



Vì sao sữa Úc và New Zealand được ưa chuộng khắp thế giới?

Là hai quốc gia dẫn đầu về sản lượng và chất lượng sữa tươi, Úc và New Zealand được thiên nhiên ban tặng điều kiện thổ nhưỡng cực kỳ thuận lợi để những "nàng bò" sinh trưởng và phát triển như khí hậu ôn đới hải dương với những thảo nguyên rộng lớn bao la cùng thảm cỏ tươi phát triển bốn mùa; nguồn đất và nước ít bị sâu bệnh nên hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc sinh học... Tất cả tạo nên môi trường sống lý tưởng cho đàn bò, được tự do gặm cỏ tươi, uống nước sạch quanh năm. Theo nghiên cứu của Đại học Minnesota (Mỹ), cách thức chăn thả tự nhiên, cho đàn bò ăn cỏ tươi sẽ giúp bò cho sữa có hàm lượng chất béo omega-3 và beta-carotenes (tiền chất vitamin A) dồi dào hơn, thậm chí nhiều gấp đôi acid béo linoleic liên hợp (CLA) có khả năng chống viêm bên cạnh hàm lượng canxi và protein tự nhiên trong sữa bò.

Úc và New Zealand được mệnh danh là "thiên đường bò sữa" còn bởi vì những "cô bò" nơi đây được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. New Zealand được tổ chức nông nghiệp Corteva Agriscience (Anh) công nhận có khung phúc lợi động vật tốt bậc nhất thế giới. Còn ở Úc, việc đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho đàn bò trong suốt cuộc đời đã được bổ sung thành trụ cột thứ tư trong cam kết về sự bền vững của ngành sữa từ năm 2018. Hầu như trên khắp các trang trại tại Úc và New Zealand, mỗi "nàng bò" được gắn chip tự động để theo dõi sát sao về sức khỏe.

Thậm chí, bò còn được massage, thả lỏng nhằm giảm căng thẳng trong quá trình vắt sữa bằng máy vắt tự động. Có thể nói, những chú bò có "quốc tịch" Úc và New Zealand là những chú bò hạnh phúc nhất nên cho ra những nguồn sữa tươi chất lượng. Đây cũng là yếu tố mà nhiều bố mẹ Việt ưu ái lựa chọn sữa tươi nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand.

Đất chuẩn - Cỏ lành - Bò hạnh phúc: Yếu tố "3 tốt" giúp sữa tươi Úc và New Zealand nằm trong top dẫn đầu về chất lượng và sản lượng.

Dòng sữa nào từ Úc và New Zealand đang được mẹ Việt yêu thích?



Trong phân khúc sữa tươi nhập khẩu trực tiếp từ Úc và New Zealand, Meadow Fresh hiện là thương hiệu đang được bố mẹ Việt ưu tiên đặt vào giỏ mua hàng. Không chỉ thừa hưởng đặc tính "3 tốt" của xuất xứ, từng hộp sữa Meadow Fresh đều phải trải qua quy trình xử lý khép kín hiện đại mang đến dòng sữa tươi sạch cho con.

Meadow Fresh được mẹ Thanh Thảo Hugo yên tâm lựa chọn vì cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào và hương vị thơm ngon được con yêu thích.

Là một người mẹ rất chăm chút cho sức khỏe của con, MC Thanh Thảo Hugo cũng chọn sữa nhập từ Úc và New Zealand sau khi tìm hiểu về chất lượng cũng như điều kiện nhập khẩu "nguyên đai nguyên kiện". Nữ MC bật mí thêm: "Nhớ hồi đi du lịch Úc, cả nhà được dịp biết thêm nhiều thông tin về chất lượng sữa Úc và New Zealand. Khi về lại Việt Nam, Thảo cũng tìm kiếm sữa để hai bạn nhỏ tìm lại được cảm giác uống sữa ngon lành hồi ấy! Sau khi thử Meadow Fresh thì hai bạn nhỏ "duyệt" luôn, bởi vị thơm ngon đặc trưng của sữa bò tươi nguyên chất 100%, còn mẹ cũng yên tâm về chất lượng."

Không chỉ các mẹ, nhiều người trẻ cũng ưa chuộng Meadow Fresh. Như nữ ca sĩ Suni Hạ Linh, nhờ thời gian du học tại New Zealand mà cô biết đến và dần trở thành "fan" của sữa nơi đây. "Suni mê vị sữa bò nguyên chất từ những ngày du học. Nên khi về nước, Suni vẫn luôn "trữ" Meadow Fresh trong tủ lạnh, vì vị sữa thơm béo, thanh mát y như vị sữa trước đây mình từng được uống ở New Zealand".

Suni Hạ Linh là "fan cứng" lâu năm của Meadow Fresh vì được chinh phục bởi vị ngon và chất lượng sữa.

Meadow Fresh cũng là thương hiệu chiếm thị phần sữa nhập khẩu cao tại Việt Nam hiện nay nhờ điểm mạnh "3 tốt" từ xuất xứ cũng như hương vị, thành phần dinh dưỡng đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

