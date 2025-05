Sự thật ăn dứa để cơ thể "thơm" hơn

Mùi cơ thể là hiện tượng sinh học tự nhiên, phản ánh các quá trình chuyển hóa và bài tiết trong cơ thể con người.

Theo giáo sư Johan Lundström, Viện Karolinska (Thụy Điển) chuyên nghiên cứu về mùi cơ thể, mùi mồ hôi của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

"Mùi cơ thể một phần phụ thuộc vào gen, quần thể vi khuẩn trên cơ thể (do các yếu tố như vệ sinh và di truyền) và môi trường (độ ẩm, nhiệt độ, áp suất không khí). Bên cạnh đó, những gì nạp vào cũng đóng vai trò quan trọng", ông chia sẻ với BBC.

Dứa cũng như nhiều thực phẩm khác, có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới mùi cơ thể (Ảnh minh họa: Pexels)

Những thực phẩm ảnh hưởng tới mùi cơ thể

Cơ thể có hai loại tuyến mồ hôi chính: tuyến eccrine và tuyến apocrine. Tuyến eccrine tiết mồ hôi chủ yếu để làm mát cơ thể và không có mùi rõ rệt.

Tuyến apocrine lại hoạt động mạnh ở những vùng như nách và bẹn, tiết ra một loại dịch giàu protein và lipid - môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Khi các vi khuẩn phân hủy các chất này, chúng tạo ra mùi - có thể nhẹ nhàng hoặc khó chịu tùy vào cơ địa và thói quen sinh hoạt.

Các chất mà cơ thể bài tiết, bao gồm qua mồ hôi, nước tiểu, và dịch tiết âm đạo, cũng có thể bị ảnh hưởng từ những gì con người nạp vào.

"Hầu hết thực phẩm đi vào cơ thể đều tiết ra các chất hòa tan vào máu. Những chất này đều được bài tiết theo cách này hay cách khác thông qua mùi cơ thể", giáo sư Johan Lundström giải thích.

Do đó, một số loại thực phẩm như các loại gia vị "nặng mùi", thịt đỏ, cà ri... có thể gây ra mùi cơ thể mạnh và kéo dài. Ngược lại, thực phẩm tươi, rau xanh, trái cây và các loại thảo mộc có thể giúp làm dịu hoặc "trung hòa" mùi cơ thể.

Ăn dứa có giúp cải thiện mùi vùng kín như lời đồn?

Một số chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ sản phụ khoa cho biết: dịch tiết vùng kín có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hormone, vệ sinh cá nhân, sức khỏe âm đạo và cả chế độ ăn.

Lối sống, bao gồm chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể, đặc biệt là vùng kín, bằng cách thay đổi độ pH trong âm đạo hoặc tăng sự phát triển của vi khuẩn có lợi.

Ví dụ, chế độ ăn giàu đường tinh luyện có thể làm thay đổi độ pH vùng kín, tạo điều kiện cho nấm phát triển và gây mùi khó chịu. Trong khi đó, việc ăn nhiều thực phẩm lên men như sữa chua hoặc kim chi, giàu probiotic, có thể giúp duy trì hệ vi sinh âm đạo khỏe mạnh.

Chia sẻ với trang Well and Good, tiến sĩ, bác sĩ sản phụ khoa Amy Roskin, Giám đốc y khoa tại Seven Starling, trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các bà mẹ, cho rằng ăn dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

"Dứa có khả năng chống viêm, thúc đẩy quá trình chữa lành mô và tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong dứa có 85-89% nước, việc duy trì đủ nước trong cơ thể cũng rất quan trọng, giúp thúc đẩy quá trình bôi trơn âm đạo tự nhiên. Âm đạo càng được bôi trơn, dịch tiết càng loãng, mùi khó chịu vì thế cũng được hạn chế", tiến sĩ Roskin phân tích.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ mối liên hệ trực tiếp của việc ăn dứa có khả năng cải thiện mùi ở bộ phận này.

Nhờ lượng đường tự nhiên cao và mùi thơm đặc trưng, dứa có thể ảnh hưởng nhẹ đến mùi nước tiểu hoặc mồ hôi, tương tự măng tây hoặc cà phê. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này chỉ mang tính tạm thời, phụ thuộc vào lượng tiêu thụ và tốc độ trao đổi chất của từng người.

Do đó, các bác sĩ cho rằng, mọi người nên ăn dứa vì đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe, thay vì để cải thiện mùi cơ thể.

Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và đặc biệt là enzyme bromelain, được cho là có tác dụng kháng viêm và hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài ra, enzyme bromelain trong dứa có tác dụng chống viêm, giúp tăng lưu thông máu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương cứng của nam giới cũng như tăng cường sự kích thích tình dục ở phụ nữ.

Bên cạnh đó, nếu muốn cải thiện mùi vùng kín, các bác sĩ cũng lưu ý mọi người cần uống đủ nước mỗi ngày; ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và sữa chua.

Nên giữ vệ sinh cá nhân đúng cách; mặc đồ lót thoáng khí, sạch sẽ và tránh hút thuốc, uống rượu và ăn thực phẩm chế biến sẵn, nhiều gia vị.