Sự cần thiết của mũi tiêm nhắc viêm não Nhật Bản cho trẻ trên 5 tuổi

Nhiều trẻ nhập viện vì Viêm não Nhật Bản (VNNB)

Theo số liệu thống kê từ đầu tháng 5 đến tháng 7/2021, Trung tâm bệnh nhiệt đới trẻ em - Bệnh viện Nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho gần 20 trường hợp trẻ mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Và có khoảng 70% bệnh nhi chịu di chứng sau khi mắc căn bệnh trên. Con số này, một lần nữa chứng minh mức độ nghiêm trọng của VNNB đối với sức khỏe con nhỏ và nhấn mạnh tầm quan trọng của các mũi tiêm nhắc.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho thấy, các trường hợp mắc bệnh thường không được tiêm phòng, hoặc không tiêm nhắc lại.

Viêm não Nhật Bản là bệnh viêm cấp tính tổ chức não do vi-rút viêm não Nhật Bản gây nên. Đây là vi-rút gây viêm não hàng đầu châu Á với tỷ lệ tử vong ở những người bệnh lên tới 30%. Nếu may mắn còn sống, bệnh cũng có thể để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn với các mức độ từ nhẹ đến nặng. Người mắc bệnh có thể thấy ở nhiều độ tuổi, nhưng phổ biến nhất vẫn là trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, hoặc do cơ thể chưa đáp ứng miễn dịch với VNNB khi chưa được tiêm phòng đầy đủ.

Cụ thể, việc học tập và khám phá ở trẻ bị ngưng trệ vì những di chứng bệnh viêm não Nhật Bản để lại như giảm khả năng giao tiếp, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn hoặc mất chức năng vận động. Tình trạng này kéo dài một đến nhiều năm, có thể không phục hồi và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Tiêm chủng đúng lịch, đủ liều vaccine ngừa viêm não Nhật Bản là việc cần thiết

Tại Việt Nam, vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản đã được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Việc tiêm phòng vaccine cho con đúng lịch và đủ liều có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống VNNB. Bởi nếu chỉ tiêm một mũi thì không có hiệu lực bảo vệ, tiêm đủ 2 mũi vaccine hiệu lực trên 80% và đủ 3 mũi thì con số này đạt ngưỡng 90- 95% trong khoảng 3 năm.

Bên cạnh 3 mũi cơ bản kể trên, sau đó, cứ 3-4 năm phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm nhắc một lần cho đến khi con qua 15 tuổi. Bởi theo thời gian, hiệu quả bảo vệ của vaccine sẽ giảm dần, các mũi tiêm nhắc có công dụng tiếp ứng kịp thời để cơ thể tăng cường sản xuất kháng thể, bảo vệ con trẻ lâu dài. Tùy từng loại vaccine VNNB mà thời gian tiêm nhắc được ấn định khác nhau, bố mẹ cũng cần lưu ý điều này để đưa con đi tiêm chủng đúng hẹn.

Với những trẻ sinh từ năm 2019 trở đi thì trong kênh dịch vụ còn có loại vaccine thế hệ mới là loại sống giảm độc lực tái tổ hợp sử dụng cho trẻ từ 9 tháng tuổi với lịch tiêm ngắn hơn gồm một liều cơ bản và một liều nhắc lại sau một năm. Trẻ hoàn thành liệu trình này thì không cần tiêm nhắc lại thêm sau đó. Đặc biệt là trẻ đã hoàn thành lịch tiêm cơ bản với 3 liều trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì có thể sử dụng vaccine thế hệ mới để tiêm nhắc một mũi duy nhất mà không cần phải nhắc lại thêm sau đó.

Với những thông quan trọng trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp bố mẹ hiểu hơn phần nào sức ảnh hưởng và sự cần thiết của tiêm chủng VNNB cho con yêu. Với những vấn đề phát sinh như để nhỡ ngày tiêm nhắc hoặc lỡ quên các mũi tiêm cơ bản theo chương trình Tiêm chủng mở rộng, bố mẹ cần nhanh chóng hỏi thăm ý kiến bác sĩ để có sự điều chỉnh phù hợp, giúp trẻ hoàn thiện hệ miễn dịch và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.