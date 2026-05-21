Sớm cải thiện chiều cao cho con để không bỏ lỡ “giai đoạn vàng”

Thông qua chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” và từ góc nhìn chuyên môn, các chuyên gia cho rằng cha mẹ cần chú ý hơn đến việc phát triển chiều cao của con, chủ động kiểm tra sớm hơn để có giải pháp tối ưu kịp thời trong giai đoạn phát triển “vàng” của trẻ.

Từ thực trạng đến khuyến nghị của chuyên gia

Mặc dù kinh tế tăng trưởng mạnh trong hai thập kỷ qua, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho rằng nhiều phụ huynh chưa biết con mình có phát triển đúng chuẩn hay không.

Do đó, ông nhấn mạnh việc kiểm tra sớm là bước đầu tiên và quan trọng nhất. “Khi cha mẹ chưa biết chính xác con đang ở đâu trên biểu đồ tăng trưởng, mọi nỗ lực bổ sung hay điều chỉnh đều có thể thiếu định hướng. Trẻ đang thấp còi, chậm tăng trưởng hay phát triển bình thường cần những cách chăm sóc khác nhau”, ông cho biết.

Chiều cao không phải là yếu tố được định sẵn

PGS.TS. BS. Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cũng chỉ ra, di truyền chỉ đóng góp khoảng 23% vào chiều cao của trẻ, trong khi hơn 75% còn lại phụ thuộc vào những yếu tố mà cha mẹ có thể chủ động tác động, bao gồm dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và môi trường sống.

“Chiều cao của con không phải là điều đã được định sẵn”, ông khẳng định.

Thông điệp này cũng là một trong những cơ sở giúp nhiều chuyên gia ủng hộ việc cha mẹ tham gia chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” do Viện Y học ứng dụng Việt Nam và nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie tổ chức. Bởi chương trình không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn đưa ra công cụ và giải pháp thực tiễn để phụ huynh có thể bắt đầu ngay.

Không chỉ bổ sung canxi, cha mẹ cần cách tiếp cận toàn diện

Một nhầm tưởng phổ biến khác là việc chỉ tập trung bổ sung canxi. Nhiều cha mẹ cho con uống canxi đều đặn nhưng chiều cao chưa cải thiện như kỳ vọng. Thực tế, một chế độ dinh dưỡng toàn diện sẽ giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất hỗ trợ phát triển xương, đồng thời cần đủ vitamin D để canxi trong cơ thể được hấp thu hiệu quả.

“Khi thiếu vitamin D, lượng canxi bổ sung có thể không được sử dụng tối ưu, khiến hiệu quả hỗ trợ phát triển xương và chiều cao bị hạn chế. Vì vậy, các cha mẹ cần có tầm nhìn bao quát, toàn diện về sự phát triển chiều cao của con thay vì chỉ chú ý bổ sung các dưỡng chất riêng lẻ”, PGS. Nguyễn Xuân Ninh nhấn mạnh.

ThS. Trương Nhật Khuê Tường, chuyên gia dinh dưỡng, Giảng viên ĐH Y Dược TPHCM, cũng chia sẻ đây chính là vi chất mà các mẹ thường xuyên bỏ qua. Vitamin D giúp hấp thu canxi tốt hơn, hỗ trợ xương chắc khỏe và phát triển chiều cao.

Là một vi chất tan trong chất béo, vitamin D đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy cơ thể hấp thu, chuyển hóa canxi, duy trì nồng độ canxi trong máu, từ đó góp phần khoáng hóa và phát triển hệ xương.

Hiểu đúng và áp dụng giải pháp phù hợp để giúp trẻ phát triển tối ưu

Chiến dịch “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” được triển khai với lộ trình hai bước rõ ràng. Đầu tiên là công cụ kiểm tra chiều cao trực tuyến tại vimotkynguyencaokhoe.com/kiem-tra-chieu-cao, nơi phụ huynh có thể đối chiếu tình trạng phát triển của con với chuẩn quốc tế theo từng độ tuổi, đồng thời nhận các gợi ý dinh dưỡng, vận động, ngủ nghỉ, và bổ sung vi chất phù hợp. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được cơ hội tư vấn chuyên môn 1:1 với chuyên gia đầu ngành.

Công cụ nhận được sự quan tâm của các “hot mom”. Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ: “Là một bà mẹ bận rộn, Thanh thích những công cụ dễ tiếp cận nhưng vẫn có cơ sở khoa học. Chỉ cần nhập ngày sinh, chiều cao, cân nặng của con, tôi đã có thể xem báo cáo theo chuẩn quốc tế. Nhờ đó, tôi hiểu rằng cảm nhận chủ quan không thể phản ánh chính xác sự phát triển của con”.

Cũng bởi tính thực tế và giá trị cộng đồng đó, các chuyên gia đã đồng loạt khuyến nghị phụ huynh chủ động tham gia chương trình, sử dụng công cụ để kiểm tra sớm chiều cao của con và áp dụng các giải pháp phù hợp ngay trong giai đoạn vàng.

