Sỏi san hô 5,5cm được loại sạch nhờ kỹ thuật tán sỏi hiện đại, không mổ mở

Sỏi san hô không nhất thiết phải mổ mở

2 năm trước, bà T. cũng bị tình trạng sỏi san hô ở thận, khi đó được chỉ định mổ mở để lấy ra. Cuộc phẫu thuật mổ mở khiến bà T. cảm thấy ám ảnh mỗi khi nhắc lại.

Sau mổ, cơ thể mệt mỏi đau đớn hàng tháng trời, vết mổ đau, ngứa, nhất là khi thời tiết thay đổi. Năm nay, khi viên sỏi san hô ở bên thận còn lại phát triển tới cỡ 5,5cm và tiếp tục được chỉ định mổ mở, bà T. từ chối can thiệp để đi tìm hy vọng mới.

Đến thăm khám tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc, bệnh nhân được khám bởi Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKII Phạm Huy Huyên, Phó chủ tịch Hội Thận Tiết niệu phía Bắc.

Bác sĩ cho biết có thể giúp người bệnh thoát mổ mở, loại bỏ viên sỏi san hô kích thước 3,5x5,5cm nằm trong quả thận trái mà không cần mổ mở.

Hình ảnh chụp CT viên sỏi san hô (Ảnh: Thu Cúc TCI).

"Đối với những ca bệnh có sỏi thận san hô phức tạp, kích thước lớn, để điều trị hiệu quả và bảo tồn tối đa mô thận cho người bệnh là vấn đề không nhỏ đối với các bác sĩ", bác sĩ Huyên chia sẻ.

Trong khi đó, trường hợp của bệnh nhân T. đã từng can thiệp nhiều lần: mổ mở thận phải hai năm trước, tán sỏi niệu quản phải nội soi ngược dòng hai lần cách đây một năm. Nếu tiếp tục mổ mở thận trái có thể khiến chức năng của hai quả thận suy yếu, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Quá trình mổ cũng có thể gặp nguy hiểm do bệnh nhân sức khỏe yếu.

2 lần tán sỏi trong 5 ngày liên tục

Sau khi đánh giá, cân nhắc tổng thể các yếu tố, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc quyết định xử lý bằng kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ. Phương pháp này sử dụng laser công suất cao và áp lực hút chân không qua đường hầm nhỏ như đầu đũa xuyên vào thận để làm vỡ và hút sạch sỏi, đảm bảo ít tổn thương.

"Phương pháp phù hợp cho bệnh nhân vì không tạo thêm vết rạch da mổ mở nên cũng không ảnh hưởng đến tiền sử các lần mổ mở trước đó, không tổn hại đến cơ thể. Tuy nhiên, do sỏi quá lớn nên xác định có thể phải tán đến 2 hoặc 3 lần mới hết. Ngoài ra, sỏi san hô dễ tái phát nên đòi hỏi chuyên môn, sự cẩn thận, tỉ mỉ khi xử lý, tránh chảy máu, sót sỏi, làm tăng nguy cơ hình thành khối sỏi mới và nhiễm khuẩn", bác sĩ Huyên chia sẻ.

Quá trình tán sỏi thận trái qua da đường hầm nhỏ tương đối gian nan, ê-kíp bác sĩ phải đảm bảo tán, hút càng nhiều sỏi càng tốt trong thời gian quy định, để đảm bảo an toàn và giảm số lần can thiệp. Sau 2 lần tán sỏi trong vòng 5 ngày, tảng sỏi to, được bắn vỡ và đưa ra ngoài. 3 ngày sau đó, bệnh nhân T. xuất viện với hiện trạng nước tiểu trong và không có dấu hiệu của biến chứng.

Hai túi sỏi được lấy ra khỏi thận trái của bệnh nhân T. (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ kỹ thuật cao: Giải pháp cho sỏi san hô

Sỏi san hô là loại sỏi phức tạp, hình thành nhiều năm trong đài bể thận mà không có triệu chứng rõ rệt. Khi người bệnh xuất hiện đau hông lưng dai dẳng, tiểu rắt, tiểu máu, sỏi có thể đã lớn hoặc gây ứ mủ, áp xe, viêm quanh thận.

Nếu không điều trị và lấy sỏi ra ngoài sớm, khối sỏi có thể sẽ làm tắc nghẽn đường tiểu, gây ứ nước khu trú hoặc toàn bộ thận, viêm thận, suy giảm chức năng thận.

"Mổ mở lấy sỏi là phương pháp điều trị kinh điển, dành cho trường hợp người bệnh có sỏi lớn và phức tạp. Tuy nhiên, theo hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ và châu Âu năm 2016, tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (PCNL) là phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay cho những bệnh nhân có sỏi thận lớn, phức tạp kích thước từ 2cm trở lên," bác sĩ Huyên cho biết.

Vết rạch nhỏ trên da của bệnh nhân thực hiện tán sỏi qua da (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Là phương pháp điều trị hạn chế tối đa xâm lấn, nên người bệnh ít đau, ít mất máu, không phải truyền máu trong quá trình tán sỏi, hầu như không có sẹo, bảo toàn nhu mô thận. Phương pháp này có thể thực hiện trên người bệnh đã mổ thận cùng bên. Tỷ lệ sạch sỏi cao lên tới hơn 90%.

Với đội ngũ chuyên môn giỏi cùng việc triển khai tối ưu kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ bằng laser, Thu Cúc TCI đã mở rộng hơn cơ hội điều trị cho bệnh nhân mắc sỏi san hô mà không cần mổ mở, giảm lo sợ tổn thương thận.