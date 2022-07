Số lượng nhà thuốc An Khang đứng đầu 13 tỉnh miền Tây

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Hệ thống Nhà thuốc An Khang cho biết, chỉ sau 3 tháng tập trung mở rộng thị trường, An Khang đã trở thành hệ thống có số lượng cửa hàng nhiều nhất khu vực miền Tây. Tốc độ này vượt cả kỳ vọng ban đầu của Ban Giám đốc. Tính đến nay, con số đã lên đến 177 cửa hàng từ Long An, Kiên Giang, Tiền Giang… đến tận mũi Cà Mau. Đây cũng là khu vực có số lượng cửa hàng nhiều nhất chỉ sau TPHCM và chiếm hơn 30% tổng số lượng cửa hàng An Khang trên toàn quốc tính đến thời điểm này.

Sự hiện diện của thương hiệu An Khang dày đặc tại 13 tỉnh miền Tây.

Tại nhiều tỉnh thành như Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp,.., nhà thuốc An Khang số lượng gần như gấp đôi so với những cái tên khác. Trong đó, Kiên Giang dẫn đầu số lượng cửa hàng tại khu vực miền Tây với 25 nhà thuốc, trong khi Long An - tỉnh ngay sát bên TPHCM cũng đã có mặt khoảng 22 cửa hàng, tập trung tại thành phố Tân An và các huyện lân cận. Tiếp theo là Cần Thơ với 19 cửa hàng; An Giang 18 cửa hàng; Bến Tre, Tiền Giang đều có 16 cửa hàng và ít nhất là Hậu Giang cũng đã kịp xuất hiện 7 cửa hàng.

Các nhà thuốc An Khang vừa có công cuộc "chuyển mình" khi tái đồng nhất toàn bộ nhận diện thương hiệu.

Cho tới hiện tại, miền Nam vẫn luôn là khu vực phát triển trọng tâm của Tập đoàn Thế Giới Di Động bao gồm các chuỗi như Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh và giờ là An Khang. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang dần chuyển hướng phát triển ra khu vực miền Bắc và miền Trung. An Khang đã "phủ xanh" 27 tỉnh thành trên cả nước và dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ là 33 tỉnh.

Vừa qua, An Khang thành công tiến công ra Hà Nội với gần 20 cửa hàng và Đà Nẵng với 10 cửa hàng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em mong muốn đưa nhà thuốc An Khang đứng đầu thị phần bán lẻ dược phẩm trong năm 2023.

Theo chia sẻ của CEO Hệ thống An Khang - ông Đoàn Văn Hiểu Em, dự kiến đến cuối năm 2022, An Khang sẽ phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với số lượng đạt 800 cửa hàng, rút ngắn đáng kể khoảng cách với hai nhà bán lẻ dược phẩm đang dẫn đầu thị trường hiện nay. Với tốc độ này, An Khang kỳ vọng đạt mục tiêu 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2023.