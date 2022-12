Sở hữu vòng một như ý với kỹ thuật nâng ngực "6 không"

Hiệu quả nâng ngực ở Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle

Kỹ thuật đặt túi ngực "6 không"

Sở hữu vòng một căng tròn là mong ước của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng may mắn có vẻ đẹp tự nhiên này. Vì thế, phẫu thuật nâng ngực thường được chọn để cải thiện "giao diện" vòng một.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Vinh - Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle, quan niệm về phẫu thuật thẩm mỹ hiện đã trở nên cởi mở hơn, các kỹ thuật tạo hình ngực cũng đạt độ thẩm mỹ vượt trội. Ngày càng nhiều chị em lựa chọn phẫu thuật đặt túi ngực để có vóc dáng quyến rũ hơn.

Hiện có hai loại túi ngực phổ biến là túi silicon và túi nước biển (Ảnh: Shutterstock).

Bác sĩ Vinh cho biết, phẫu thuật đặt túi ngực là kỹ thuật đưa túi độn ngực vào bên trong khoang ngực để làm tăng kích thước bầu ngực. Hiện nay, có 2 chất liệu túi ngực được sử dụng phổ biến là: túi ngực silicon (túi gel) và túi nước biển.

Trong đó, túi ngực nước biển không gây nguy hiểm nếu không may bị rò rỉ, vì cơ thể có khả năng hấp thu dung dịch tự nhiên này. Song, túi ngực nước biển dễ xuất hiện các nếp gấp, khiến khuôn ngực không được căng tròn tự nhiên và có tuổi thọ ngắn, khoảng 5-10 năm.

Túi ngực silicon được nhiều người tin dùng, nhờ chất liệu mềm mại, tạo cảm giác ngực đẹp tự nhiên. Quan trọng là cần chọn đúng túi ngực silicon của các hãng uy tín có độ bền cao. Nhiều đơn vị cung cấp gói bảo hành sản phẩm túi ngực silicon lên đến 25 năm.

Tại FV, các túi ngực được sử dụng là sản phẩm cao cấp, nhập khẩu từ các hãng hàng đầu tại Mỹ và Pháp. Các ca phẫu thuật đặt túi ngực diễn ra trong phòng mổ vô trùng theo tiêu chuẩn y tế quốc tế JCI - một trong những tiêu chuẩn cao nhất của ngành y tế toàn cầu - và dưới sự thực hiện của đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, được đào tạo bài bản từ các nước đứng đầu về kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều làm nên thương hiệu cho dịch vụ nâng ngực tại FV, theo bác sĩ Vinh, là kỹ thuật đặt túi ngực "6 không", bao gồm: không đặt dẫn lưu, không cần cắt chỉ, không băng bó, không mặc áo định hình, không cần rửa vết thương và thay băng, không phải massage. Theo đó, khách hàng có thể phẫu thuật, chờ theo dõi vài giờ rồi vệ sinh, đi về và sinh hoạt như bình thường.

"Nhiều khách hàng cho biết, họ không thấy đau hoặc chỉ cảm nhận căng tức một chút sau mổ. Do đó, những người bận rộn có thể lái xe đến, mổ xong lái xe về, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, tắm gội hằng ngày, không cần băng bó hay rửa vết thương. Một số khách hàng vừa mổ hôm trước, hôm sau đã có thể đi dự tiệc hoặc đi làm với một "giao diện" quyến rũ hơn", bác sĩ Vinh cho hay.

Bí quyết thành công của phương pháp nâng ngực "6 không"

Để có được một ca đặt túi ngực an toàn và thành công như ý khách hàng, bác sĩ Vinh cho biết, quan trọng nhất là khâu tư vấn, đo đạc và chọn kích thước túi ngực phù hợp với cơ địa từng người. Ngay khi thống nhất cùng khách hàng về kết quả đạt được sau đặt túi ngực, các bác sĩ đã có thể lập một kế hoạch và phương pháp mổ chi tiết. Các vấn đề kỹ thuật như vị trí đặt túi, kích thước đường mổ, bóc tách tạo khoang… sẽ được tính toán tỉ mỉ trong khâu này. Đây là khâu quan trọng, tài năng và kinh nghiệm của bác sĩ thẩm mỹ sẽ giúp cho khách hàng có được một bộ ngực như ý sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Vinh cho biết, khâu khám và tư vấn quyết định lớn đến thành công của ca nâng ngực (Ảnh: FV).

Nhờ làm kỹ khâu chuẩn bị, phẫu thuật chỉ là giai đoạn hiện thực hóa kế hoạch đã định sẵn. Bác sĩ thao tác nhẹ nhàng với độ chính xác cao nhằm tạo ra một khoang trống vừa đủ cho túi ngực. Khoang mổ quá chật có thể gây căng đau nhưng quá rộng sẽ khiến túi bị di chuyển, không nằm đúng vị trí như mong đợi. Đây cũng là bí quyết quan trọng giúp các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ FV tự tin không mặc áo định hình cho khách hàng để cố định vị trí túi ngực sau mổ.

"Việc không băng ép khiến bệnh nhân thoải mái hơn và nhìn thấy kết quả ngay sau khi tỉnh mê. Đây là liều thuốc giảm đau tinh thần hiệu quả cho bệnh nhân", bác sĩ Vinh chia sẻ.

Ngoài độ chính xác, yếu tố thứ 2 quyết định thành bại của ca phẫu thuật đặt túi nâng ngực "6 không" là kiểm soát chảy máu. Thông thường, các ca phẫu thuật nâng ngực sẽ được đặt ống dẫn lưu để dẫn máu, không khí cũng như dịch tồn dư của ca mổ ra ngoài. Ngược lại, ống dẫn lưu có nguy cơ trở thành đường dẫn cho vi khuẩn bên ngoài thâm nhập vào bên trong vết thương, gây nhiễm trùng.

Tại Viện Thẩm mỹ FV Lifestyle, các ca phẫu thuật nâng ngực không đặt ống dẫn lưu, thay vào đó các bác sĩ xử lý việc chảy máu trong lúc mổ. Việc kiểm soát chảy máu tốt còn hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng, sưng viêm sau mổ. Vết mổ chỉ cần được khâu bằng chỉ tiêu và dán gel không thấm nước, mà không cần phải băng bó như thông thường. Ngoài khả năng không thấm nước, loại gel này có thể bảo vệ vết thương khỏi những tác nhân bên ngoài như vi khuẩn thâm nhập nên cũng không cần rửa vết thương hằng ngày.

Với khả năng kiểm soát nhiễm khuẩn gần như tuyệt đối, Viện thẩm mỹ FV Lifestyle đang tiến tới phương pháp phẫu thuật "7 không" - bổ sung thêm yếu tố "không kháng sinh": bệnh nhân sẽ không cần chỉ định dùng kháng sinh nếu không có dấu hiệu nhiễm trùng sau ca mổ. Tỷ lệ nhiễm trùng trong phẫu thuật nâng ngực tại FV từ năm 2012 đến nay là bằng không, theo bác sĩ Vinh.

Đặt túi ngực là phương pháp can thiệp ngoại khoa, do đó cần thực hiện ở các bệnh viện uy tín (Ảnh: FV).

Đặt túi ngực để cải thiện vòng một hiện nay rất phổ biến, tuy vậy bác sĩ Vinh nhấn mạnh, đây là hình thức can thiệp ngoại khoa, rất nhiều rủi ro có thể xảy ra. Một số rủi ro thường gặp có thể kể đến như chảy máu, tổn thương màng phổi, tổn thương những mô không mong muốn xung quanh, nhiễm trùng, bầu ngực không đúng hình dạng mong đợi, tụ dịch, bao xơ co thắt về lâu dài gây biến dạng ngực hoặc mất cân đối giữa 2 bên ngực... Do đó, bác sĩ khuyến cáo, việc phẫu thuật nâng ngực cần được thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép; dưới sự thực hiện của các bác sĩ tay nghề cao, có chứng chỉ hành nghề.

Viện thẩm mỹ FV Lifestyle là nơi thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật nâng ngực thành công. Với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại kết hợp cùng những bàn tay vàng trong làng phẫu thuật thẩm mỹ - bác sĩ Trưởng khoa Philippe Maxant và Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Vinh, FV Lifestyle là địa chỉ làm đẹp nhiều khách hàng chọn lựa.