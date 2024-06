Số công nhân của công ty đóng tàu ở Hải Phòng nhập viện tiếp tục tăng

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, khoảng 11h30 cùng ngày công nhân của công ty dừng làm và đi ăn trưa. Sau bữa ăn này, nhiều công nhân có biểu hiện mẩn ngứa, mặt đỏ, không bị nôn, không đi ngoài.

Số suất ăn bữa trưa của công ty là 795, với các món ăn gồm: thịt gà kho, lạc chao dầu, cá biển kho, chả lá lốt, bí xanh luộc, canh rau ngót, cơm, dưa hấu tráng miệng.

Bữa trưa của công ty chia làm 2 thực đơn, trong đó 400 suất với thực đơn là cá thu kho, chả lá lốt, bí xanh, canh rau ngót, cơm và dưa hấu; số suất ăn còn lại với thực đơn là thịt gà kho, lạc, bí xanh, canh rau ngót, dưa hấu.

Đơn vị cung cấp bữa ăn trưa cho công ty trên là Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng (ở xã Đặng Cương, huyện An Dương). Công ty này đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhân viên y tế khoa Cấp cứu của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp khai thác thông tin của người bệnh (Ảnh: Báo Hải Phòng).

"Sau bữa ăn trưa, vào lúc 12h22 có khoảng 100 người có biểu hiện mẩn đỏ vùng mặt, khắp người, đau đầu, một số trường hợp buồn nôn, nôn, đau bụng, đi ngoài", theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng.

Cũng theo Sở Y tế Hải Phòng, trong số 127 công nhân phải nhập viện, có 69 công nhân điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (ở Hải Phòng), 30 công nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ở Hải Phòng) và 28 công nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Dương.

Ngoài ra, tại Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm có 51 công nhân có triệu chứng nhẹ như mẩn ngứa, đỏ mặt, đau đầu nhẹ,... được nằm theo dõi tại công ty.

Theo điều tra, báo cáo nhanh của công ty, các công nhân chủ yếu có triệu chứng trên đều dùng thực đơn ăn có món cá biển kho.

Sức khỏe các công nhân nghi bị ngộ độc đang có diễn biến ổn định.

Sau sự việc trên, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo giám đốc các đơn vị trực tiếp chỉ đạo khoa cấp cứu, khoa hồi sức tích cực và các phòng có liên quan sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Các bác sĩ ở các đơn vị phải đánh giá và phân luồng các ca bệnh, thường xuyên theo dõi công tác điều trị tại các khoa lâm sàng.

Các đơn vị phải tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, đủ phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh.