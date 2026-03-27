Số ca mắc tay chân miệng tăng vọt, gấp 5 lần so với cùng kỳ

Hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, 4 trường hợp tử vong

Trong đó, riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó thường gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, là lứa tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Tay chân miệng thường gặp ở nhóm trẻ 1-5 tuổi (Ảnh: Getty).

Theo Bộ Y tế, tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa. Số ca mắc tay chân miệng thường gia tăng vào khoảng thời gian tháng 3-5 và tháng 9-10 hằng năm. Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến việc thực hành vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo.

Ngày 27/3, Cục Phòng bệnh đã có văn bản gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.

Nhất là tại các cơ sở giáo dục cần thường xuyên thực hiện tốt “3 sạch” (ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch); vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế, đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Ngành Y tế cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để, không để dịch lây lan rộng; tổ chức tốt phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất tử vong. Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở điều trị, đặc biệt giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và các bệnh hô hấp khác.

Gần 32.000 ca sốt xuất huyết

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc, 4 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 (14.467 ca mắc, 4 ca tử vong), số mắc tăng 2,2 lần, số tử vong tương đương.

Một số địa phương ghi nhận số mắc cao: TPHCM (13.730), Tây Ninh (3.331), Đồng Nai (2.172), Đồng Tháp (1.900), An Giang (1.890), TP Cần Thơ (1.815), Vĩnh Long (1.711).

Dự báo số mắc tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong thời gian cao điểm từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trước mùa cao điểm năm 2026, Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ổ dịch; xử lý triệt để ngay khi phát hiện, không để dịch lan rộng, kéo dài.

Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy); vận động người dân loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá vào bể chứa.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm nóng, khu vực nguy cơ cao; hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện tốt thu dung, điều trị; hạn chế tối đa ca nặng, tử vong; phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế. Đồng thời cần rà soát, đảm bảo đầy đủ hậu cần, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ phòng, chống dịch...