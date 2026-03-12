Cảnh báo nguy cơ biến chứng sốt xuất huyết Dengue khi nhập viện muộn

Theo Bộ Y tế, từ 14/12/2024 đến 17/12/2025, cả nước ghi nhận 181.237 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 43 ca tử vong - tăng 33% số ca mắc và tăng 17 ca tử vong so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 1/2026, cả nước ghi nhận 20.188 ca mắc và 2 ca tử vong, số ca mắc tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2025, cho thấy gánh nặng bệnh ngày càng gia tăng.

Gần đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 32/PB-BTN, cảnh báo TPHCM về tình trạng số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao. Tại một số địa phương, nhiều ca bệnh nặng vẫn tiếp tục được ghi nhận, đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều trị và kiểm soát dịch bệnh.

Trước bối cảnh đó, các chuyên gia y tế đã đưa ra khuyến cáo nhằm hỗ trợ người dân theo dõi bệnh và chủ động ứng phó.

Sốt xuất huyết Dengue không phân biệt đối tượng

Sốt xuất huyết Dengue có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh trẻ em, ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp người lớn mắc bệnh với diễn tiến phức tạp, đặc biệt ở những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hoặc béo phì.

Ở các nhóm nguy cơ này, khả năng đáp ứng miễn dịch suy giảm khiến bệnh dễ diễn tiến nhanh và khó lường. Phóng sự “Gánh nặng khôn lường của sốt xuất huyết Dengue” của Báo Điện tử Chính phủ ghi nhận trường hợp người bệnh 46 tuổi tại TPHCM, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2, nhập viện trong tình trạng sốc, lừ đừ, vật vã, huyết áp tụt sâu, phải hồi sức tích cực, truyền dịch tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trước diễn tiến nguy kịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã khẩn trương tham gia hội chẩn để hỗ trợ chuyên môn, định hướng điều trị tại khoa hồi sức chuyên sâu.

Đằng sau khuyến cáo y tế là những câu chuyện có thật phản ánh diễn biến khó lường của sốt xuất huyết Dengue.

Giai đoạn nguy hiểm và nguy cơ tiềm ẩn khi nhập viện muộn

Giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết Dengue thường rơi vào thời điểm người bệnh bắt đầu hạ sốt, khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Thời điểm này dễ xuất hiện sốc do thoát huyết tương, dẫn đến rối loạn đông máu, suy đa tạng và tăng nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

BS.CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Virus Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhiều người vẫn cho rằng sốt xuất huyết chỉ trở nên nguy hiểm khi có biểu hiện xuất huyết rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng thoát huyết tương mới là nguyên nhân chính khiến bệnh trở nặng, làm người bệnh dễ rơi vào sốc và suy đa tạng. Với những trường hợp nhập viện muộn, khi đã rơi vào tình trạng sốc, việc điều trị và cứu sống người bệnh trở nên rất khó khăn.

Phóng sự “Gánh nặng khôn lường của sốt xuất huyết Dengue” cũng ghi nhận trường hợp một người bệnh 42 tuổi tại Thủ Đức (TPHCM) nhập viện trong tình trạng tiểu cầu chỉ còn 15 G/L - mức cực kỳ nguy hiểm, làm tăng nguy cơ xuất huyết nội tạng, xuất huyết não, sốc và suy đa cơ quan, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sốt xuất huyết Dengue có thể trở nặng nhanh chóng nếu không được theo dõi sát và điều trị kịp thời (Ảnh chụp từ video).

Thực tế này cũng là điều khiến các bác sĩ trăn trở, không ít người bệnh được tiếp nhận ở giai đoạn muộn, đã xuất hiện sốc và tổn thương nhiều cơ quan, buộc phải áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu như lọc máu hoặc thay huyết tương. Các chuyên gia nhấn mạnh, theo dõi sát diễn tiến bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo và đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng.

Gánh nặng tài chính khi sốt xuất huyết Dengue trở nặng

Sốt xuất huyết Dengue không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn có thể tạo gánh nặng tài chính đáng kể cho cá nhân và gia đình người bệnh, đặc biệt đối với các ca bệnh diễn tiến nặng, cần hồi sức và can thiệp các biện pháp điều trị chuyên sâu.

Theo BS.CKII Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chi phí điều trị những ca bệnh nặng có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí có trường hợp lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thực tế đã ghi nhận một trường hợp tại Bạc Liêu (cũ), Quỹ Bảo hiểm y tế đã chi trả hơn 900 triệu đồng trên tổng chi phí điều trị là 1,1 tỷ đồng.

Từ góc độ đó, phòng bệnh là một hướng tiếp cận quan trọng nhằm giảm áp lực điều trị sốt xuất huyết Dengue. Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết việc phòng bệnh thực chất là một khoản đầu tư vì có thể giúp người dân tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị. Bài học này từng được chứng minh rõ ràng qua đại dịch Covid-19, khi vaccine giúp giảm mạnh số ca nặng và tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh bao gồm: kiểm soát muỗi truyền bệnh, vệ sinh nhà cửa, loại bỏ các môi trường sống của lăng quăng - bọ gậy, ngủ màn (kể cả ban ngày), mặc áo dài tay, sử dụng kem chống muỗi để tránh muỗi đốt.

Đồng thời theo dõi sát sức khỏe, nhận hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và đi khám kịp thời, kết hợp phòng bệnh chủ động bằng tiêm chủng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết Dengue. Triển khai những biện pháp trên sẽ tạo lá chắn bảo vệ sức khỏe người dân và góp phần giảm gánh nặng cho gia đình, cộng đồng.