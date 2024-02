Say rượu đến mức nào thì cần nhập viện?

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, khi uống rượu đến ngưỡng nồng độ rượu trong máu từ 50 - 100mg/dL, người uống sẽ chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, không điều khiển được các vận động đòi hỏi độ chính xác, giọng nói bất thường.

Theo bác sĩ, bia rượu gây nhiều tác hại cho sức khỏe, vì thế chỉ nên uống ở lượng vừa phải (Ảnh minh họa: Getty).

Từ 100 - 200mg/dL, người say sẽ có hiện tượng nhìn đôi (nhìn một vật thành hai vật), bạo lực, mất định hướng, lẫn lộn, vô cảm, sững sờ…

Từ 200 - 400mg/dL, người say bị ức chế hô hấp, thở yếu, thở chậm, ngừng thở, thở khò khè, ứ đọng đờm dãi, ho hoặc khạc yếu, giảm thân nhiệt (da lạnh), không tự chủ được vệ sinh, tụt huyết áp, hôn mê.

Ở mức trên 400 có nguy cơ trụy tim mạch, tử vong.

Nhưng rất khó để xác định lượng rượu uống vào bao nhiêu, vì thế, cần nhìn các dấu hiệu bên ngoài để đánh giá người say đang ở mức độ nào, có cần nhập viện hay không.

Theo TS Nguyên, khi người say rượu có 1 trong 8 biểu hiện dưới đây, hãy đưa ngay đến cơ sở y tế để được hỗ trợ tốt nhất:

- Bất tỉnh, gọi hỏi không biết.

- Co giật. Khi bệnh nhân bị co giật, giữ tư thế nằm nghiêng an toàn. Không để người bệnh ngã hoặc va đập vào các vật cứng, không cho các vật cứng vào miệng. Quan sát kỹ người bệnh, nếu thở yếu, ngừng thở hoặc tím tái thì hô hấp nhân tạo.

- Tê, yếu chân tay một bên chân tay hoặc một bên mặt, nói ngọng trong khi đã tỉnh táo.

- Thở khò khè, ứ đọng đờm dãi ở miệng họng, ho yếu. Thở yếu, nhịp thở không đều, thở chậm hoặc ngừng thở. Có thể hít sâu và nhịp thở nhanh.

- Da, môi, móng tay tím tái hoặc nhợt, lạnh.

- Đái, ỉa ra quần, đái ít (lượng nước tiểu ít hơn bình thường)

- Nhìn mờ, nhìn một vật thành hai.

- Nôn nhiều, đau bụng, bụng chướng.

BS Nguyên lưu ý, mọi người cần có ý thức uống chừng mực, uống rượu có nguồn gốc xuất xứ để tránh nguy cơ ngộ độc, thậm chí cả tử vong vì rượu trong những ngày Tết.

Ở người Việt Nam, để phù hợp với kích cỡ cơ thể và dễ ước tính, với nam giới không nên quá 20 gam/ngày, tương đương 500ml loại bia 5%, 60ml loại rượu 39.9%; với nữ giới không nên quá 10 gam/ngày, tương đương với 250ml loại bia 5%, 30ml loại rượu 39.9%.