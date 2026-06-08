Sắp có bộ tiêu chuẩn mới, bệnh viện sẽ được xếp hạng theo 3 cấp độ

Chiều 8/6, Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện khu vực phía Bắc.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết, yêu cầu tiêu chuẩn hóa, hội nhập quốc tế và nâng cao trải nghiệm người bệnh đang trở thành xu hướng chung của quản lý chất lượng bệnh viện trên thế giới. Bên cạnh đó, sự phát triển của du lịch y tế, cấp cứu ngoại viện cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống y tế Việt Nam.

Trong những năm qua, bộ 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã góp phần thúc đẩy nhiều cơ sở y tế cải tiến hoạt động. Tuy nhiên, bộ tiêu chí vẫn chưa tạo được sự phân hóa rõ rệt giữa các bệnh viện có chất lượng cao và chưa tiệm cận đầy đủ với các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: N.P).

Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao được xem là bước tiếp theo nhằm chuyển từ cách quản lý theo hình thức sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên quản trị rủi ro và bằng chứng khoa học.

Một trong những thay đổi quan trọng của bộ tiêu chuẩn mới là xác định người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động. Theo đó, mọi quy trình quản lý và chuyên môn đều phải hướng đến đáp ứng nhu cầu, quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả, liên tục và công bằng.

Việc ứng dụng các thành tựu của y học chính xác, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) được xem là xu hướng tất yếu trong quản trị bệnh viện hiện đại.

Theo ông Đức, bộ tiêu chí mới được xây dựng gồm 3 phần Điều trị chăm sóc (hướng đến người bệnh, điều trị chăm sóc), Quản lý bệnh viện (quản lý về chuyên môn, nhân lực, thông tin, chất lượng…) và Tiêu chuẩn đặc thù (tiêu chí riêng cho bệnh viện chuyên khoa).

“Đây là bộ tiêu chuẩn đồ sộ gồm 8 chương, 113 tiêu chuẩn với 2.026 tiêu chí. Kết quả đánh giá sẽ chia thành 3 mức gồm Tiêu chuẩn, Nâng cao và Xuất sắc. Trong đó, mức Xuất sắc được xem là cấp độ tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế”, ông Đức cho biết thêm.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, việc áp dụng bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm sai sót y khoa, chuẩn hóa chất lượng điều trị theo bằng chứng khoa học và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Theo lộ trình dự kiến, Bộ Y tế sẽ phê duyệt bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao trong năm nay. Từ năm 2027, sẽ triển khai đánh giá thí điểm tại các bệnh viện đăng ký tự nguyện. Đến năm 2028 sẽ hoàn thiện phiên bản chính thức và hướng dẫn đánh giá, đồng thời khởi động hoạt động chứng nhận xếp mức chất lượng bệnh viện.