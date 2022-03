Sáng 6/3 F0 tăng vọt, nhiều địa phương lập đỉnh dịch mới

Hà Nội vượt 25.000 F0 mới trong ngày, trong đó có 9.407 ca cộng đồng

Từ 18h ngày 4/3 đến 18h ngày 5/3, Hà Nội ghi nhận 25.013 ca bệnh (9.407 ca cộng đồng; 15.606 ca đã cách ly). Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Bắc Từ Liêm (1.454); Đông Anh (1.442); Hoài Đức (1.368); Hoàng Mai (1.322); Sóc Sơn (1.310).

Hà Nam: Vượt mốc 2.000 ca F0 trong ngày

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 5/3, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 2.146 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, số ca bệnh cộng dồn từ 19/9/2021 đến nay là 22.536 trường hợp.

Cụ thể, tại các khu cách ly ghi nhận 56 trường hợp là F1 liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn tỉnh; 2 trường hợp liên quan đến các khu phong tỏa; 2088 trường hợp qua sàng lọc y tế.

Trong ngày 5/3, tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tử vong. Số ca tử vong cộng dồn từ ngày 1/1 đến nay là 30 trường hợp.

Nam Định: 3.536 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 5/3, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 3536 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2509 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Cụ thể huyện Hải Hậu 359 ca; thành phố Nam Định 753 ca; huyện Vụ Bản 375 ca; huyện Ý Yên 417 ca; huyện Nam Trực 270 ca; huyện Xuân Trường 285 ca; huyện Nghĩa Hưng 293 ca; huyện Trực Ninh 313 ca; huyện Giao Thủy 308 ca; huyện Mỹ Lộc 160 ca.

Thanh Hóa: 1.099 F0

Ngày 5/3, Thanh Hóa ghi nhận 1.099 ca mắc Covid-19, vẫn duy trì ở mức cao và trong ngày không có bệnh nhân tử vong. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 47.969 bệnh nhân Covid-19; 42.410 người được điều trị khỏi; 65 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: 7.686 ca mắc Covid-19 mới



24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 7.686 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước tới nay, trong đó có 1.880 ca cộng đồng. Ngày 5/3, toàn tỉnh có 5.911 trường hợp được điều trị khỏi, thêm 5 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Đến nay số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xấp xỉ 107.000 trường hợp, 74.130 bệnh nhân đã ra viện, 125 tử vong, đang điều trị 32.725 bệnh nhân.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: VRTV).

Hà Tĩnh: F0 vẫn chưa giảm

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 821 ca mắc Covid-19, trong đó có 552 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 19.198 ca mắc Covid-19, 15.492 trường hợp đã điều trị khỏi, 16 ca tử vong.

Quảng Bình: 2.133 ca mắc mới

Ngày 5/3, tại Quảng Bình ghi nhận 2.133 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1.685 ca cộng đồng. Trong ngày, địa phương này có thêm 1.042 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Đến nay, Quảng Bình có 35.964 ca mắc Covid-19, 20.244 bệnh nhân đã xuất viện, 14.881 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Trị: 1.185 F0

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.185 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 577 ca phát hiện trong cộng đồng. Trong ngày, Quảng Trị có thêm 1.019 trường hợp khỏi bệnh, 2 trường hợp tử vong. Đến nay, địa phương này đã có 19.769 ca mắc Covid-19, 24 trường hợp tử vong.

Nhiều tỉnh miền Tây F0 tăng cao

Cà Mau ghi nhận 1.732 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Cà Mau có đến 586 trường hợp. Trong ngày có 381 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Bến Tre có thêm 807 ca mắc mới, tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng, có 172 người điều trị khỏi bệnh, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Tiền Giang có 713 ca dương tính, trong đó có 8 ca bằng phương pháp PCR và 705 ca test nhanh kháng nguyên, 19 ca điều trị khỏi và không có trường hợp nào tử vong.

Vĩnh Long thêm 416 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 280 ca cộng đồng, 115 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 21 trường hợp F1 thành F0. Trong ngày, điều trị khỏi 24 ca; không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Trà Vinh phát hiện 367 ca mắc mới, nâng tổng số lên 40.289 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 38.405 trường hợp. Trong ngày không có bệnh nhân khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong.

Bạc Liêu có thêm 266 ca mắc mới, trong đó có 197 trường hợp cộng đồng, 218 ca bình phục, ghi nhận một trường hợp tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 232 ca mắc mới, trong đó có đến 221 ca cộng đồng, điều trị khỏi 63 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Cần Thơ có thêm 138 ca nhiễm SARS-CoV-2, 23 ca khỏi bệnh, ghi nhận một trường hợp tử vong. Địa phương này hiện có 3.374 F0, trong đó 285 ca đang điều trị tại cơ sở y tế, số còn lại cách ly, điều trị tại nhà.

Sóc Trăng ghi nhận 49 ca mắc Covid-19 mới, điều trị khỏi 6, không ghi nhận trường hợp tử vong. Đến nay địa phương này đã có 32.730 F0, điều trị khỏi 31.739 và 611 ca tử vong.

Đồng Tháp thêm 46 ca mắc mới, cộng dồn từ đầu dịch đến nay là 48.266 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.410 ca, trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị là 51 ca. Trong ngày có một bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ca mắc Covid-19 gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron, chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước.

Chuyên gia y tế cảnh báo người dân không được coi nhẹ biến thể này. Dù nhiễm biến thể gì thì cách điều trị, cách ly, theo dõi vẫn cần theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các thầy thuốc, đặc biệt là theo dõi sát các triệu chứng, diễn biến để báo y tế kịp thời.

Trong ngày 5/3, Hà Nội ghi nhận đến 25.013 ca trong ngày. Tiếp đó là Bắc Ninh (7.161), Nghệ An (6.460), Sơn La (4.228), Phú Thọ (3.864), Hưng Yên (3.818), Bình Dương (3.608), Nam Định (3.536), Lạng Sơn (3.251), Quảng Ninh (2.998), TPHCM (2.984), Đắk Lắk (2.916), Vĩnh Phúc (2.805), Hòa Bình (2.799), Thái Nguyên (2.792), Tuyên Quang (2.747), Bắc Giang (2.573), Ninh Bình (2.525), Quảng Bình (2.338), Yên Bái (2.278), Thái Bình (2.240), Cao Bằng (2.212), Hải Dương (2.182), Bình Phước (2.158), Hà Nam (2.146), Khánh Hòa (2.102), Hà Giang (2.081), Điện Biên (2.051), Đà Nẵng (1.967), Lào Cai (1.945), Bình Định (1.894), Cà Mau (1.732), Lai Châu (1.709), Gia Lai (1.481), Quảng Trị (1.183), Thanh Hóa (1.099), Lâm Đồng (1.060), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.024), Đắk Nông (967), Hà Tĩnh (832), Phú Yên (721), Bến Tre (708), Tây Ninh (649), Hải Phòng (598), Bình Thuận (557), Trà Vinh (456), Quảng Ngãi (416), Vĩnh Long (416), Bắc Kạn (368), Thừa Thiên Huế (364), Quảng Nam (351), Kon Tum (303), Bạc Liêu (266), Đồng Nai (196), Kiên Giang (158), Long An (143), Cần Thơ (138), Sóc Trăng (49), Đồng Tháp (46), An Giang (46), Ninh Thuận (38), Hậu Giang (26), Tiền Giang (8 ).