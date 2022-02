Sáng 6/2, F0 mới bật tăng trở lại sau 5 ngày nghỉ Tết

Hà Nội: 2.778 ca bệnh, 634 F0 cộng đồng

Từ 18h ngày 4/2 đến 18h ngày 5/2, Hà Nội ghi nhận 2.778 ca bệnh, trong đó 634 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (157); Đông Anh (138); Gia Lâm (125); Nam Từ Liêm (121), Hà Đông (120).

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân Hà Nội (Ảnh minh họa: PV).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 148.385 ca. Đến nay, có hơn 55.000 F0 tại Hà Nội đang được theo dõi, điều trị tại nhà.

Hà Nam: Ghi nhận 159 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 5/2, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 159 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 159 trường hợp ghi nhận, có 4 trường hợp liên quan đến các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 11 trường hợp trở về Hà Nam từ các địa phương khác; 31 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh,… 22 bệnh nhân liên quan đến trường học trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp còn lại là F1, tiếp xúc với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Nam Định: 541 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 5/2, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 541 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 400 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại ở trong khu cách ly phong tỏa.

Thái Bình: Thêm 298 F0 mới

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 5/2, Thái Bình ghi nhận 298 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 93 ca cộng đồng, 205 ca trong khu cách ly tập trung. Như vậy, từ đợt dịch cao điểm 10/11/2021 đến nay, Thái Bình ghi nhận tổng số 8.417 ca mắc Covid-19.

Thanh Hóa: 295 ca mắc mới

Ngày 5/2, Thanh Hóa ghi nhận 295 ca mắc Covid-19, trong đó có 76 ca cộng đồng, 136 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 83 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 22.869 bệnh nhân Covid-19; 18.744 người điều trị khỏi được ra viện; 33 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: 390 F0, 67 ca cộng đồng

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 390 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 67 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

Trong ngày địa phương này có 150 trường hợp được công bố khỏi bệnh và ra viện, thêm một ca Covid-19 tử vong. Thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang điều trị 2.522 bệnh nhân Covid-19.

Hà Tĩnh: 93 F0, 70 ca cộng đồng

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 93 ca mắc Covid-19; trong đó có 70 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó.

Từ 1/1 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1.662 ca mắc Covid-19, trong đó có 524 ca cộng đồng, 66 ca trong khu vực phong tỏa và 1.062 ca đã được cách ly trước đó.

Ngành Y tế Hà Tĩnh tăng cường lấy mẫu, truy vết những trường hợp có khả năng nhiễm Covid-19 cao (Ảnh: Tiến Hiệp).

Quảng Bình: Thêm 193 ca mắc mới

Trong ngày 5/2, tại Quảng Bình ghi nhận tất cả 193 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 156 ca cộng đồng.

Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 93 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 7.183 ca mắc Covid-19, trong đó 5.812 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 1.310 người đang tiếp tục điều trị.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Bình có 97.94% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 93,03% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: 88 ca mắc Covid-19

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 88 ca mắc Covid-19; trong đó, 48 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 5.173 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 443 ca, 7 trường hợp tử vong.

Trong ngày, địa phương có 100 trường hợp khỏi bệnh.

Các tỉnh miền Tây dịch đang dần được kiểm soát

Cà Mau ghi nhận 87 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 156 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 .

Bến Tre có thêm 82 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 85 người điều trị khỏi, trong ngày thêm một bệnh nhân tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 64 ca mắc mới, trong đó 54 ca cộng đồng, điều trị khỏi 175 ca, 4 bệnh nhân tử vong.

Người dân miền Tây lấy mẫu xét nghiệm test Covid-19 (Ảnh: HT).

Tiền Giang có 44 ca dương tính, trong đó có 2 ca bằng phương pháp PCR và 42 ca test nhanh kháng nguyên, 18 ca điều trị khỏi và thêm 3 bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu có thêm 39 ca mắc mới, trong đó có 29 F0 cộng đồng, 30 ca được xuất viện, trong ngày có 3 trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Sóc Trăng ghi nhận 38 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

Trà Vinh ghi nhận 29 ca mắc Covid-19 mới, không có F0 nào được xuất viện và không ghi nhận ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2

Vĩnh Long ghi nhận 25 ca mắc mới, 19 trường hợp được xuất viện, 6 ca tử vong mắc Covid-19.

Đồng Tháp thêm 19 ca mắc mới, có 121 bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị tại bệnh viện. Trong ngày có 59 ca hoàn thành điều trị và 4 có ca tử vong.

Cần Thơ ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, có 27 F0 được xuất viện và ghi nhận một ca tử vong do mắc Covid-19.

An Giang từ ngày 31/1 (29 Tết) đến ngày 5/2 tỉnh này ghi nhận 35 ca mắc Covid-19, 8 ca tử vong (giảm mạnh so tuần trước đó). Theo đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở An Giang ghi nhận từ ngày 15/4/ 2021 đến nay là 35.725 ca, có 1.308 trường hợp tử vong.

Trong ngày 5/2, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12.170 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 12.160 ca ghi nhận trong nước (tăng 574 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 7.235 ca trong cộng đồng).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TPHCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).