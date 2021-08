Sáng 26/8, Cần Thơ tăng số ca mắc, Thanh Hóa giãn cách xã hội một huyện

Dân trí Cần Thơ ghi nhận 86 ca mắc mới sau nhiều ngày giảm sâu. Đà Nẵng thông báo ổ dịch chợ đầu mối Hòa Cường thêm nhiều F0. Thanh Hóa giãn cách xã hội một huyện. Hà Nội nóng chuỗi lây quận Thanh Xuân.

Đà Nẵng: 104 ca nguy cơ lây cho cộng đồng

Chiều 25/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 TP Đà Nẵng cho biết , trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 162 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 104 ca nguy cơ lây cho cộng đồng.

Quận Hải Châu là địa phương ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất.

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 94 trường hợp nhiễm mới. Tính đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã có 1.097 ca mắc, trong đó có 232 tiểu thương, 47 người đi chợ và 816 người là F1, F liên quan. Đây vẫn là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao.

Hà Nội: Nóng các chuỗi lây tại quận Thanh Xuân, ghi nhận thêm nhiều F0

Phong tỏa các khu vực bùng phát dịch tại quận Thanh Xuân (Ảnh: Trần Thanh).

Tối 25/8, Hà Nội ghi nhận thêm 39 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly. Tính trong ngày 25/8 Thủ đô có 93 F0 mới.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, chủ yếu tại ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi. Đây là 2 địa điểm đã ghi nhận nhiều F0 trước đó.

Theo thống kê, trong ngày 25/8, tại Thanh Xuân Trung ghi nhận 52 ca dương tính. Như vậy từ khi bùng phát ổ dịch, phường này ghi nhận 73 ca F0. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Thanh Hóa: Giãn cách xã hội một huyện

Thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 25/8, địa phương này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn huyện Nông Cống.

Nghệ An: Nhiều ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 25/8, trên địa bàn ghi nhận 43 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 17 ca cộng đồng. Đáng lưu ý, có nhiều trường hợp được phát hiện thông qua các đợt lấy mẫu sàng lọc cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại xã Nghi Kim (TP Vinh) trong chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm cho nửa triệu dân cư thành phố nhằm bóc tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Liên quan đến chùm ca nhiễm tại Công ty may Việt Nhật (Yên Thành) tiếp tục ghi nhận 3 ca nhiễm mới.

Tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.105 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21/21 huyện, thành phố, thị xã. Hiện có 351 ca bệnh được điều trị khỏi ra viện hoặc chuyển lên tuyến trên.

Hà Tĩnh: Hầu hết các ca mắc đã được cách ly từ trước

Trong ngày 25/8, Hà Tĩnh ghi nhận 15 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca trong khu phong tỏa tại huyện Nghi Xuân, một ca F1 chuyển F0, còn lại là các ca về từ tỉnh miền Nam đã được cách ly tập trung.

Hiện tại Hà Tĩnh đang triển khai tiêm vắc xin đợt 5, tổng số người được tiêm trong đợt đến thời điểm hiện tại là 19.785 người.

Quảng Bình: Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh

Bệnh nhân được đón đi điều trị sau khi phát hiện dương tính (Ảnh: Tiến Thành).

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, ngày 25/8, tỉnh này có thêm 23 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Chiều 25/8, sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với nhiều khu dân cư trên địa bàn.

Quảng Trị: Ghi nhận thêm 2 ca dương tính

Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-COV-2, đều phát hiện trong khu cách ly. Tính đến ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị có 78 trường hợp đang điều trị.

Cần Thơ: Ca mắc mới tăng cao

Ngày 25/8 Cần Thơ ghi nhận 86 ca mắc Covid

Ngày 25/8, địa phương này ghi nhận 86 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.923 ca. Cùng ngày, thêm 3 bệnh viện, trung tâm ở TP đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Đó là các đơn vị Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Như vậy, đến nay, TP Cần Thơ có 8 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Chi tiết.

Tiền Giang ghi nhận 93 F0

Cùng ngày, Tiền Giang ghi nhận 93 ca F0, giảm 266 ca so với ngày hôm trước. Tính đến thời điểm hiện tại địa phương này đã ghi nhận 8.384 ca mắc Covid, đã điều trị khỏi 4.024 ca bệnh.

Đồng Tháp giảm 63 ca mắc so với hôm trước

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 25/8, Đồng Tháp ghi nhận 93 ca mắc Covid-19 (giảm 69 ca so ngày hôm qua).

Tổng số ca dương tính đến nay là 6.366 ca; Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 2.300 ca; Số bệnh nhân xuất viện: 161 ca trong ngày (tăng 33 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn 3.941 ca.

Trà Vinh phát hiện 10 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Ngày 25/8, nhiều tỉnh miền Tây đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid.

Ngày 25/8, tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 22 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.209 ca. Trong số 22 ca dương tính phát hiện sáng nay có 10 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng và 12 ca phát hiện trong khu cách ly tập trung. Tỉnh ghi nhận 390 trường hợp khỏi bệnh và 10 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Vĩnh Long thêm 3 F0 qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Ngày 25/8, tỉnh Vĩnh Long nhận thêm 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại thị xã Bình Minh. Tính đến 7h sáng ngày 25/8, Vĩnh Long đã có 2.126 ca nhiễm đã công bố (14 ca nhập cảnh, 2.112 ca cộng đồng) số ca điều trị khỏi lên 1.382 trường hợp. Số ca tử vong là 32 ca.

An Giang: hai huyện vượt qua 15 ngày không có ca mắc mới

Ngày 25/8, tỉnh An Giang ghi nhận thêm 50 ca nghi mắc Covid-19. Hiện, toàn tỉnh đang cách ly tập trung 3.791 người, cách ly tại nhà/nơi cư trú 3.529 người, được kiểm soát chặt chẽ.

Tín hiệu đáng mừng là huyện Thoại Sơn đã qua 15 ngày và Thị xã Tân Châu đã qua 20 ngày không có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.

Hậu Giang: 4 ca mắc đều đã được cách ly

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong ngày 24/8, chỉ ghi nhận 4 trường hợp mắc mới Covid - 19, gồm 1 trường hợp về từ TPHCM và 3 trường hợp là F1 đang được cách ly tập trung tại huyện Vị Thủy.

Tổng số trường hợp mắc Covid - 19 của tỉnh đến nay là 404 người, đã được Bộ Y tế công bố 400 bệnh nhân, còn 4 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ dịch tễ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Sáng ngày 25/8, tất cả các huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt ra quân thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng đợt 3.

Đến nay, có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang; Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Về tình hình điều trị, tới hết ngày 25/8 có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 169.921 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Sức khỏe