Sáng 25/12, ca mắc cộng đồng lan rộng tại nhiều địa phương

Dân trí Sáng 25/12 thông tin từ các địa phương cho thấy tình hình dịch vẫn chưa có điểm sáng. Cà Mau tiếp tục ghi nhận ca mắc cao nhất miền Tây, còn khu vực miền Trung ca mắc tiếp tục tăng.

Hà Nam ghi nhận 48 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 24/12, tỉnh Hà Nam ghi nhận 48 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 48 trường hợp ghi nhận, có 2 cán bộ Trạm Y tế phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên; 4 trường hợp có biểu hiện ho, sốt; 18 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp; 5 bệnh nhân trở về và liên quan đến những bệnh nhân trở về tỉnh Hà Nam từ các địa phương khác; một trường hợp là học sinh mầm non; còn lại là các ca bệnh liên quan đến các trường hợp đã được ghi nhận trước đó.

Nam Định ghi nhận thêm 121 F0, 72 ca cộng đồng

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 24/12, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 121 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 72 ca cộng đồng, các ca còn lại tại khu cách ly phong tỏa.

Thái Bình ghi nhận 61 ca F0 mới

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 24/12, Thái Bình ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu vực cách ly y tế 58 ca; 3 ca mắc tại cộng đồng đã xác định nguồn lây.

Thanh Hóa: Thêm 216 ca mắc mới

Ngày 24/12, Thanh Hóa ghi nhận 216 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 79 trường hợp được phát hiện ngoài cộng đồng, 137 trường hợp đã được cách ly từ trước.

Đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 6.455 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 3.665 người điều trị khỏi được ra viện; 13 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Vượt mốc 7.000 F0

Số ca mắc Covid-19 tại Nghệ An ngày 24/12 giảm nhẹ so với ngày trước đó. Toàn tỉnh có 80 trường hợp, trong đó có 33 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã cán mốc 7.064 bệnh nhân Covid-19.

Trong ngày có 93 ca bệnh được ra viện, không ghi nhận ca tử vong, hiện địa phương này đang điều trị 1.259 bệnh nhân Covid-19.

Ngành Y tế Nghệ An tăng cường truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các điểm ghi nhận ca mắc trong cộng đồng (Ảnh: Sở Y tế Nghệ An).

Hà Tĩnh: Ghi nhận 18 ca mắc mới

Ngày 24/12, Hà Tĩnh ghi nhận 18 ca mắc Covid-19; trong đó có 2 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 1531 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân đang điều trị là 271 người.

Hà Tĩnh đã có 98% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi và 84% đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19; đến thời điểm này, cả 3 đợt tiêm cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ 97%.

Ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm của người dân trong khu phong tỏa (Ảnh: Nam Thắng).

Quảng Bình: Thêm 30 ca cộng đồng

Trong ngày 24/12, tại Quảng Bình ghi nhận tất cả 30 ca mắc Covid-19 mới, đều ở trong cộng đồng.

Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 20 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 3.502 ca mắc Covid-19, trong đó 3.053 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 412 người đang tiếp tục điều trị.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Bình có 94,93% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 86,43% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: 70 F0, 54 ca cộng đồng

Ngày 24/12, Quảng Trị vẫn duy trì số lượng ca mắc Covid-19 trong ngày khá cao, với 70 trường hợp. Trong đó, phát hiện qua giám sát cộng đồng 54 trường hợp. Ngoài ra, phát hiện trong khu phong tỏa 12 trường hợp, cách ly tại nhà 4 trường hợp.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.708 trường hợp mắc Covid-19; đang điều trị 471 người. Trong ngày, địa phương có thêm 38 trường hợp khỏi bệnh.

Cà Mau ghi nhận 1.334 ca mắc Covid-19 mới, Bến Tre giảm sâu



Cà Mau ghi nhận 1.334 ca mắc mới, trong đó có 1.175 ca cộng đồng; có 679 người điều trị khỏi, 5 người tử vong. Lũy kế, toàn tỉnh đã có 30.648 ca mắc, trong đó có 14.619 người điều trị khỏi, 123 người tử vong.

Vĩnh Long ghi nhận 868 ca mắc Covid-19, trong đó 430 F0 cộng đồng; trong ngày thêm 12 ca tử vong nâng số tử vong lên 255.

Cần Thơ có thêm 785 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 1.197 ca; tử vong 13 ca. Tính từ ngày 8/7 đến nay, TP này đã có 46.559 ca mắc Covid-19, trong đó có 33.856 ca được điều trị khỏi.

Một bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (Ảnh: Hoàng Tùng).

Đồng Tháp ghi nhận 782 người, trong đó 333 ca cộng đồng. Trong ngày thêm 13 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 485.

Trà Vinh ghi nhận 568 ca mắc mới, trong đó 528 F0 cộng đồng. Tổng ca mắc cộng dồn 17.564 đã điều trị khỏi 7.058 ca; trong ngày 6 ca tử vong, cộng dồn 111 ca.

Bạc Liêu có thêm 507 ca mắc mới, trong đó có 291 ca cộng đồng; 346 ca bình phục, 5 ca tử vong. Lũy kế đến nay tỉnh này có 25.932 ca nhiễm, trong đó có 19.356 ca bình phục, 214 ca tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 223 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số F0 trong toàn tỉnh lên 29.136 ca. Đến nay, tỉnh này đã điều trị khỏi 23.297 ca; Trong ngày 9 ca tử vong, cộng dồn 267 ca.

Kiên Giang phát hiện 282 F0, trong đó 93 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 28.261, ca điều trị khỏi 25.106.

An Giang ghi nhận 289 ca, trong đó có 208 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 31.199 trường hợp, đã điều trị khỏi cho 26.620 ca. Trong ngày có thêm 18 trường hợp tử vong, nâng số trường hợp tử vong lên 884 ca.

Bến Tre ghi nhận thêm 157 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ca cộng đồng; trong ngày thêm 11 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 145.

Tiền Giang có 146 ca F0, trong đó 20 ca cộng đồng, 126 ca trong khu cách ly. Trong ngày có 1.637 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và 15 ca tử vong.

Nhóm PV Sức khỏe