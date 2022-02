Sáng 23/2, hơn 10.000 bệnh nhân khỏi bệnh, F0 mới tăng chóng mặt

Bộ Y tế thông tin ca mắc mới Covid-19 trong ngày 22/2 tăng hơn 9.000 so với ngày hôm trước, nâng tổng số 55.879 F0 trong ngày, trong đó ca mắc cộng đồng chiếm quá nửa.

Trong ngày cũng có 10.412 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.305.081 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 80 ca/ngày.

Tình hình cụ thể tại một số địa phương:

Hà Nội: Thêm 6860 F0 mới

Tối 22/2 Hà Nội thông báo ghi nhận 6.860 ca bệnh mới, trong đó có 1.977 ca cộng đồng; 4.883 ca đã cách ly. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (435); Hoàng Mai (423); Nam Từ Liêm (393); Sóc Sơn (377); Bắc Từ Liêm (329).

Hà Nam: Ghi nhận 380 F0

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 22/2, trên địa bàn tỉnh Hà Nam Nghi nhận 380 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số các ca bệnh mới ghi nhận, có 89 trường hợp liên quan đến các ổ dịch của thành phố Phủ Lý; 291 trường hợp qua sàng lọc y tế. Như vậy, tổng số ca bệnh cộng dồn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến thời điểm này đã vượt quá 10.000 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh.

Nam Định: Gần 2.000 F0 mới



Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 22/2, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 1943 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1374 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Cụ thể huyện Hải Hậu 374 ca; thành phố Nam Định 238 ca; huyện Vụ Bản 195 ca; huyện Ý Yên 90 ca; huyện Nam Trực 204 ca; huyện Xuân Trường 173 ca; huyện Nghĩa Hưng 124 ca; huyện Trực Ninh 263 ca; huyện Giao Thủy 173 ca; huyện Mỹ Lộc 104 ca.

Thái Bình: Ghi nhận 1.282 F0

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 22/2, Thái Bình ghi nhận 1.282 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 713 ca; 569 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây.

Cụ thể, huyện Quỳnh Phụ 144 ca, huyện Vũ Thư 127 ca, huyện Hưng Hà 91 ca, huyện Tiền Hải 55 ca, huyện Thái Thụy 53 ca, huyện Đông Hưng 40 ca, thành phố Thái Bình 35 ca, huyện Kiến Xương 24 ca.

Thanh Hóa: 995 F0

Ngày 22/2, Thanh Hóa ghi nhận 995 ca mắc Covid-19, trong đó có 318 ca cộng đồng, 456 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 221 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 37.711 bệnh nhân Covid-19; 33.006 người được điều trị khỏi được ra viện; 53 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Tiếp tục duy trì trên 2.500 F0

Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2.513 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 581 ca cộng đồng. Địa phương này có 1.500 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, thêm 2 trường hợp tử vong.

Đến nay tỉnh Nghệ An có 54.461 ca mắc Covid-19, 27.183 trường hợp đã khỏi bệnh, 82 bệnh nhân tử vong, hiện đang điều trị 27.196 bệnh nhân.

Hà Tĩnh: Thêm 694 F0



Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 694 ca mắc Covid-19; trong đó có 429 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó.

Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 10.590 ca mắc Covid-19; tình hình điều trị: Chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 83 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế 3 bệnh nhân; điều trị khỏi 7.545 bệnh nhân, 8 ca tử vong.

Nhiều học sinh ở Hà Tĩnh mắc Covid-19 sau dịp nghỉ Tết (Ảnh: Tiến Hiệp).

Quảng Bình: 825 ca mắc mới

Trong ngày 22/2, tại Quảng Bình ghi nhận 825 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 634 ca cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 634 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 16.365 ca mắc Covid-19, trong đó 10.812 người đã khỏi bệnh, 5.475 người đang tiếp tục điều trị.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Bình có 98.48% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 94,56% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi, 33,39% đã tiêm mũi 3.

Quảng Trị: 493 F0, 186 ca cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 493 ca mắc Covid-19; trong đó, 186 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Trong ngày, địa phương có 41 trường hợp khỏi bệnh, một trường hợp tử vong.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 11.350 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 546 ca, 470 F0 điều trị tại nhà, 14 trường hợp tử vong.

F9 miền Tây bất ngờ tăng cao

Cà Mau thêm 351 F0 mới, trong đó TP Cà Mau có ca mắc cao nhất với 112 trường hợp. Trong ngày 103 F0 điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tiền Giang có 118 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca bằng phương pháp PCR và 113 ca test nhanh kháng nguyên; 392 ca điều trị khỏi và không ghi nhận bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu có thêm 98 ca mắc mới, trong đó có 48 F0 cộng đồng, 29 ca khỏi bệnh; không ghi nhận trường hợp tử vong.

Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bến Tre có thêm 72 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 35 người điều trị khỏi, một bệnh nhân tử vong.

Đồng Tháp thêm 47 ca mắc mới cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận 47.951 ca. Hiện có 75 ca nặng và rất nặng đang điều trị. Trong ngày có một ca mắc Covid-19 bị tử vong.

Cần Thơ ghi nhận 46 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có 45 ca tầm soát tại cơ sở y tế, một ca cách ly tại nhà; trong ngày 20 ca khỏi bệnh.

Hậu Giang ghi nhận 45 ca mắc mới, trong đó 40 cộng đồng; 54 ca điều trị khỏi; không ghi nhận trường hợp tử vong.

Vĩnh Long thêm 40 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 17 trường hợp cộng đồng, 22 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, một ca f1 thành f0. Trong ngày 11 bệnh nhân khỏi bệnh, 3 ca tử vong.

Trà Vinh phát hiện 37 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có tới 34 ca cộng đồng; không có bệnh nhân khỏi bệnh và không ghi nhận trường hợp tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 9 nhiễm SARS-CoV-2; 12 bệnh nhân hoàn thành điều trị và 2 trường hợp tử vong.

Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, với 6.860 F0 trong ngày. Tiếp đó là Bắc Ninh (2.842), Bắc Giang (2.500), Hải Dương (2.485), Quảng Ninh (2.087), Hòa Bình (2.087), Phú Thọ (2.084), Lào Cai (2.056), Nam Định (1.943), Vĩnh Phúc (1.811), Hải Phòng (1.798), Ninh Bình (1.665), Thái Nguyên (1.645), Sơn La (1.494), Nghệ An (1.441), TPHCM (1.352), Hưng Yên (1.312), Yên Bái (1.290), Thái Bình (1.282), Khánh Hòa (1.213), Thanh Hóa (995), Đắk Lắk (989), Quảng Nam (976), Đà Nẵng (946), Tuyên Quang (845), Bình Định (835), Lạng Sơn (765), Hà Tĩnh (690), Cao Bằng (649), Lâm Đồng (630), Quảng Bình (567), Điện Biên (499), Quảng Trị (494), Gia Lai (461), Bà Rịa - Vũng Tàu (441), Bình Phước (429), Lai Châu (388), Hà Nam (380), Cà Mau (351), Phú Yên (316), Thừa Thiên Huế (237), Bắc Kạn (233), Đắk Nông (232), Hà Giang (181), Kon Tum (157), Bình Thuận (155), Quảng Ngãi (135), Bình Dương (132), Tây Ninh (113), Bến Tre (64), Bạc Liêu (50), Đồng Tháp (47), Cần Thơ (46), Vĩnh Long (40), Đồng Nai (37), Trà Vinh (37), Long An (27), Kiên Giang (17), Ninh Thuận (14), An Giang (9), Sóc Trăng (9), Hậu Giang (6).