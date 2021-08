Sáng 20/8, nhiều địa phương báo cáo các chùm F0 mới trong cộng đồng

Dân trí Đà Nẵng, Bắc Giang, Nghệ An tiếp tục là các địa phương có diễn biến nóng, TPHCM báo cáo số ca trong cộng đồng tăng cao, trong khi Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt sau chùm 45 ca bệnh ở cùng một buôn.

Bắc Giang: Ghi nhận thêm 7 F0 trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao

Lấy mẫu xét nghiệm ở Bắc Giang. (Hình minh họa)

Đến 17h ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh phát sinh 7 trường hợp F0 trong cộng đồng , nguy cơ lây nhiễm cao tại huyện Lục Ngạn, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Giang nhận định, ổ dịch mới phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao do các trường hợp nhiễm bệnh có lịch trình di chuyển, tiếp xúc nhiều, tham dự nhiều sự kiện đông người, trong khi chưa xác định được nguồn lây của trường hợp đầu tiên.

Đắk Lắk lập tổ công tác đặc biệt sau chùm 45 ca bệnh ở cùng một buôn

Ngành y tế đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan chùm ca bệnh tại một buôn tại xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ).

Chỉ trong 2 ngày, một buôn của thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) ghi nhận liên tiếp 45 ca mắc Covid-19. Trước tình hình trên, Sở Y tế đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để kiểm soát dịch tại đây.

Chiều 19/8, theo thông tin từ Sở Y tế Đắk, trong vòng 24h qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, riêng thị xã Buôn Hồ có 46 ca nhiễm. Riêng tại địa bàn buôn Kwăng A (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) trong ngày 18-19/8 ghi nhận liên tục 45 ca.

Đà Nẵng: 27 ca nghi mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Ngày 19/8, ngành y tế Đà Nẵng bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 (lấy lại) cho người dân toàn thành phố nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chiều 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 169 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24h qua. Có 27 ca chưa rõ nguồn lây, trong đó 18 ca được phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình ở huyện Hòa Vang và các quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê; 5 ca có triệu chứng đi khám bệnh ở Trung tâm Y tế các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Nghệ An xác định được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng

Ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh ghi nhận đến thời điểm này có 86 ca dương tính.

Chiều 19/8, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại ngành y tế tỉnh này đã phát hiện được 7 chùm ca bệnh trong cộng đồng.

Báo cáo của CDC Nghệ An, từ 19h ngày 18/8 đến 19/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 61 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 13/6 tới nay là 700 trường hợp. Đến thời điểm này dịch Covid-19 đã xảy ra tại 20/21 huyện, thành, thị xã trong tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Phát hiện ca nghi mắc Covid-19 sau khi cách ly tập trung về

Ngày 19/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid - 19 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Trước đó, trong ngày 18/8, các cơ quan chức năng ghi nhận 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 sau thời gian hoàn thành cách ly tập trung tại xã Thượng Long và đã tiến hành điều tra truy vết và xử lý khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc gần liên quan.

Cần Thơ: Số F0 giảm sâu

Ssau khi tổ chức xét nghiệm đại trà "bắt" F0 ra khỏi cộng đồng, ngày 19/8 Cần Thơ ghi nhận 56 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.555 ca. Cụ thể, 30 ca được phát hiện trong khu cách ly; 8 ca trong khu phong tỏa; 12 ca qua xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 6 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Tiền Giang: Phát hiện 63 ca trong cộng đồng

Tính đến 19 giờ ngày 18/8, tổng số ca F0 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 6.801 ca, trong đó có 302 ca F0 mới ghi nhận trong ngày 18/8, tăng 23 ca so với ngày hôm trước. Cụ thể, 239 ca F0 phát hiện mới trong khu cách ly và 63 ca F0 mới phát hiện trong cộng đồng.

Trà Vinh: Thành lập BV dã chiến số 8

Tại Trà Vinh, ngày 19/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, Trà Vinh đã ghi nhận 1.037 ca mắc Covid-19.

Cùng ngày, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trà Vinh ký Công văn thành lập Bệnh viện dã chiến số 8 tại Khu cách ly y tế tập trung thuộc Trung đoàn 926, quy mô 200 giường bệnh.

Bến Tre: Thêm 5 ca mắc mới

Đến 11h ngày 19/8, tỉnh Bến Tre có thêm 5 ca mắc, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.453 ca. Trong đó, tỉnh có 800 ca xuất viện, 32 ca tử vong. Trong số ca mắc, có 3 ca ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa; 2 ca tại Mỏ Cày Nam phát hiện ngoài cộng đồng test nhanh sàng lọc.

An Giang: Toàn bộ công chức làm việc tại nhà

Cùng ngày, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, toàn tỉnh ghi nhận 70 ca nghi nhiễm Covid-19. Trong đó, phát hiện 17 ca trong cộng đồng, 35 ca trong khu vực phong tỏa, 18 ca trong khu cách ly tập trung; tất cả được kiểm soát.

Một trong những giải pháp quan trọng được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang đưa ra tại cuộc họp chiều 18/8 là kể từ 0h ngày 20/8, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành và các địa phương thực hiện làm việc tại nhà.

Vĩnh Long: Xét nghiệm diện rộng toàn dân bước đầu có kết quả

Sáng 19/8, Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tính đến 7h ngày 19/8, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 33 trường hợp mắc Covid-19 nâng tổng số lên 1.973 ca đã công bố (14 ca nhập cảnh).

Chiến dịch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng toàn dân đang được tỉnh Vĩnh Long triển khai bước đầu đạt kết quả, nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm cắt đứt nguồn lây. Qua 4 ngày thực hiện chiến dịch, toàn tỉnh xét nghiệm cho trên 100.000 dân ở khu vực nguy cơ rất cao. Qua đó, phát hiện 117 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Long Hồ cao nhất với 74 F0; TX Bình Minh (17); Tam Bình (14);…

Bạc Liêu: Thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu, tối ngày 18/8, tỉnh vừa ghi nhận 02 trường hợp có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 tại Khu cách ly tập trung huyện Hồng Dân và huyện Đông Hải. Tính đến hiện tại, Bạc Liêu ghi nhận 140 ca mắc Covid -19. Trong đó có 52 ca nhập cảnh, đang điều trị 68 ca bệnh. Chi tiết.

Thanh Hóa: Tiếp tục chi viện y, bác sĩ vào Nam chống dịch

Đoàn cán bộ y tế Bệnh viện 71 Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lên đường vào Đồng Nai chống dịch Covid-19 (Ảnh; Lê Quốc Thịnh).

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, ngày 19/8, địa phương này ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 5 trường hợp trong các khu cách ly tập trung và một trường hợp cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày 19/8, 20 cán bộ y tế Bệnh viện 71 Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lên đường vào Đồng Nai hỗ trợ chống dịch Covid-19. Đoàn công tác lần này gồm 17 điều dưỡng và 3 kỹ thuật viên. Như vậy, tính đến nay, đã có 3 đoàn công tác của Bệnh viện 71 Trung ương với tổng số 110 người vào hỗ trợ miền Nam chống dịch Covid-19.

Hà Tĩnh: Thiết lập vùng cách ly y tế một xã

Ngày 19/8, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 8 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca phát hiện trong cộng đồng đều trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; các bệnh nhân còn lại về từ vùng dịch về và đã được cách ly. Trong ngày, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi xã Tùng Lộc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18h ngày 19/8/2021. Phạm vi cách ly bao gồm toàn bộ 10 thôn, thuộc xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, với tổng số 2.316 hộ gia đình và 9.699 nhân khẩu.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 349 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Thêm 7 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện

Ngày 19/8, tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình đã có thêm 7 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Trong đó có 4 nữ, 3 nam và đặc biệt có 2 trẻ em 5 tuổi và 25 tháng tuổi.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 95 ca mắc Covid-19; 27 ca đã được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện còn 68 ca đang cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Quảng Trị: Thêm nhiều trường hợp dương tính ở khu cách ly

Những trường hợp mắc bệnh đều trở về từ các tỉnh phía Nam (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 19/8, tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, được cách ly từ trước.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có 71 ca bệnh đang điều trị. Chi tiết.

TPHCM: F0 trong cộng đồng tăng mạnh với 3.603 ca, hơn 82% số ca mới

Nhiều tuyến đường tại TPHCM đông đúc trở lại.

Trong ngày 19/8, TPHCM có 3.603 bệnh nhân Covid-19 được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện, chiếm 82% tổng ca mắc trong ngày.

Theo Cổng thông tin Covid-19 TPHCM, trong ngày 19/8, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng cao với 3.603 trường hợp, chiếm 82% tổng số bệnh nhân ghi nhận trong ngày.

Hà Nội: Nguy cơ lây lan vẫn ở mức cao

Phong tỏa một khu dân cư tại Hà Nội.

Tối 19/8, Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có một ca tại cộng đồng và 19 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội thêm 50 F0.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.409 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.239 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.170 ca.

Đến nay có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 15.922.537 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều.

