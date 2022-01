Sáng 20/1, F0 tăng tại nhiều tỉnh thành, Hà Nội vượt mốc 100.000 ca bệnh

Hà Nội vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19

Tối 19/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.910 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 658 F0 cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 430 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (150); Thanh Trì (148); Gia Lâm (147), Hoàng Mai (142)…

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 100.170 ca.

Hà Nội là một trong 5 địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TPHCM (511.950), Bình Dương (292.950), Đồng Nai (99.465), Tây Ninh (86.314).

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Hà Nam: Ghi nhận 99 F0 mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 19/1 trên địa bàn tỉnh Hà Nam tiếp tục ghi nhận 99 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh.

Trong số 99 trường hợp ghi nhận, có 15 trường hợp liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 37 người liên quan đến ổ dịch các trường Tiểu học Hoàng Đông và Duy Minh (thị xã Duy Tiên), 12 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, mất khứu giác, ngạt mũi, 3 bệnh nhân trở về Hà Nam từ tỉnh Hưng Yên và Hà Nội, các trường hợp còn lại là F1 của các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Nam Định: 274 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ngày 19/1, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận 274 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó hơn 160 F0 cộng đồng, các ca còn lại tại khu cách ly phong tỏa.

Thái Bình: Ghi nhận 93 F0 mới

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 19/1, Thái Bình ghi nhận 93 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu vực cách ly y tế 79 ca; 14 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây. Các ca mắc mới đã và đang xác định, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, hoạt động tổ chức điều trị, truy vết, cách ly theo đúng quy định.

Thanh Hóa: Vượt mốc 14.000 F0

Ngày 19/1, Thanh Hóa ghi nhận 628 ca mắc Covid-19, trong đó có 437 F0 cộng đồng và sàng lọc tại cơ sở y tế, 191 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 14.290 bệnh nhân Covid-19; 10.556 người được điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: 213 F0, 40 ca cộng đồng

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 213 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 40 ca cộng đồng. Ngày 19/1, địa phương này có 178 bệnh nhân Covid-19, không ghi nhận trường hợp tử vong. Đến nay, tỉnh Nghệ An có 10.909 trường hợp mắc Covid-19, 9.147 ca khỏi bệnh và ra viện, 38 trường hợp tử vong, hiện đang điều trị 1.724 bệnh nhân.

Lực lượng y tế tới tận nhà tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên tại xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An (Ảnh: H.N).

Hà Tĩnh: 56 F0, 18 ca cộng đồng

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 56 ca mắc Covid-19, trong đó có 8 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly.

Từ 4/6/2021 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 2.279 ca mắc Covid-19. Đến nay 99% người dân Hà Tĩnh từ 18 tuổi trở lên đã tiêm một mũi, 96% tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-1; tỉ lệ tiêm một mũi cho độ tuổi từ 12 đến dưới 18 đạt 98%, tiêm đủ 2 mũi là 93%.

Quảng Bình: Ca mắc mới tăng cao

Tại Quảng Bình ghi nhận 139 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 98 ca cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 54 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình ghi nhận 5.208 ca mắc Covid-19, 4.054 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 1.009 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Bình có 96,06% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi một vaccine phòng Covid-19 và 90,66% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: 57 F0, 15 ca cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 57 ca mắc Covid-19; trong đó có 15 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 3.573 ca mắc Covid-19, đang điều trị 553 bệnh nhân. Trong ngày, địa phương có 62 trường hợp khỏi bệnh.

Các tỉnh miền Tây: Đa số là F0 cộng đồng

Bến Tre có thêm 629 ca mới, trong đó có tới 619 F0 cộng đồng, có 445 người điều trị khỏi, trong ngày thêm 4 ca tử vong.

Tiền Giang có 405 ca dương tính, trong đó có 30 ca bằng phương pháp PCR và 375 ca test nhanh kháng nguyên, 140 ca điều trị khỏi và thêm 7 trường hợp tử vong.

Cà Mau ghi nhận 379 F0, trong đó có 347 ca cộng đồng; có 575 người điều trị khỏi, 5 trường hợp tử vong.

Người dân Cần Thơ tiêm vaccine (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trà Vinh phát hiện 370 ca mắc mới. Đến nay tỉnh này đã ghi nhận 36.291 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 29.192 trường hợp, có 215 trường hợp tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 288 ca mắc mới, trong đó có đến 284 ca cộng đồng, điều trị khỏi 155 ca, 6 trường hợp tử vong.

Bạc Liêu có thêm 177 ca mắc mới, trong đó có 125 F0 cộng đồng, 239 ca được xuất viện và 3 ca tử vong.

Vĩnh Long thêm 251 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 143 ca cộng đồng, điều trị khỏi 104 ca; 11 trường hợp tử vong.

Kiên Giang ghi nhận 77 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 34 ca cộng đồng, 43 ca trong khu phong tỏa.

Đồng Tháp phát hiện 75 người mắc Covid-19, 74 người khỏi bệnh, 16 ca tử vong.

Cần Thơ có thêm 71 ca mắc Covid-19, 85 người điều trị khỏi, 5 ca tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 55 ca mắc Covid-19 mới, điều trị khỏi 106 và 9 trường hợp tử vong.

An Giang ghi nhận 51 trường hợp mắc Covid-19 và điều trị khỏi 118 trường hợp, có 8 trường hợp tử vong.

Trong ngày 19/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.959 ca nhiễm mới, trong đó 23 trường hợp nhập cảnh và 15.936 ca ghi nhận trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 10.460 ca trong cộng đồng). Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TPHCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).