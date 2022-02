Sáng 12/2, hơn 6.000 bệnh nhân khỏi bệnh, ca mắc mới tiếp tục tăng

Bộ Y tế thông báo tính từ 16h ngày 10/2 đến 16h ngày 11/2, cả nước có 6.075 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.212.669 trường hợp. Cả nước cũng ghi nhận 26.487 ca Covid-19, tăng gần 500 ca so với ngày hôm trước.

Tình hình cụ thể tại một số địa phương:

Hà Nội: Thêm 2.908 ca dương tính SARS-CoV-2

Tối 11/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.908 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 610 ca cộng đồng; 2.298 ca đã cách ly.

Hà Nam: Ghi nhận 216 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 11/2, Hà Nam ghi nhận 216 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng số ca bệnh cộng dồn đến thời điểm này là 7.620 trường hợp (đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh). Trong đó, có 6.376 người đã khỏi bệnh, ra viện. Riêng trong 24h qua, có 188 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Nam Định: Số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày vẫn tăng cao

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 11/2, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 1287 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 867 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Cụ thể huyện Hải Hậu 112 ca; thành phố Nam Định 203 ca; huyện Vụ Bản 89 ca; huyện Ý Yên 273 ca; huyện Nam Trực 108 ca; huyện Xuân Trường 98 ca; huyện Nghĩa Hưng 120 ca; huyện Trực Ninh 136 ca; huyện Giao Thủy 110 ca; huyện Mỹ Lộc 38 ca.

Thái Bình: Vượt mốc 400 ca trong ngày

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 11/02, toàn tỉnh ghi nhận 490 ca F0 mới tại 8 huyện, thành phố, trong đó có 229 ca cộng đồng, 261 ca trong khu cách ly tập trung.

Như vậy, từ đợt dịch cao điểm 10/11/2021đến nay, Thái Bình ghi nhận tổng số là 11.046 ca mắc Covid-19.

Thanh Hóa: 686 ca mắc mới

Ngày 11/2, Thanh Hóa ghi nhận 686 ca mắc Covid-19, trong đó có 203 ca cộng đồng, 236 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 247 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 27.626 bệnh nhân Covid-19; 22.742 người được điều trị khỏi, ra viện; 36 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Ca mắc Covid-19 giảm nhẹ

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.199 trường hợp mắc Covid-19 mới, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, trong đó có 366 cộng đồng. Ngày 11/2, địa phương này có 280 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, thêm 2 ca tử vong. Hiện Nghệ An đang điều trị 13.007 bệnh nhân Covid-19.

Hà Tĩnh: Thêm 172 F0

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 172 ca mắc Covid-19, trong đó 112 ca cộng đồng. Từ 1/1 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 3.281 ca mắc Covid-19, trong đó 1.607 ca cộng đồng, 192 ca trong khu vực phong tỏa và 1.485 ca đã được cách ly trước đó.

Quảng Bình: Thêm 571 F0

Trong ngày 11/2, tại Quảng Bình ghi nhận 571 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 423 ca cộng đồng.

Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 215 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 9.542 ca mắc Covid-19, trong đó 6.637 người đã khỏi bệnh, 2.786 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Bình đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân (Ảnh: Tiến Thành).

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Bình có 98.18% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 93,69% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi, 24,44% đã tiêm mũi 3.

Quảng Trị: 421F0, 126 ca cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 421 ca mắc Covid-19; trong đó, 126 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Trong ngày, địa phương có 78 trường hợp khỏi bệnh. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6730 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 645 ca, 11 trường hợp tử vong.

Cà Mau ghi nhận ca mắc mới cao nhất miền Tây

Cà Mau ghi nhận 134 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 82 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 .

Tiền Giang có 110 ca dương tính, trong đó có 8 ca bằng phương pháp PCR và 102 ca test nhanh kháng nguyên, 96 ca điều trị khỏi, không bệnh nhân tử vong.

Vĩnh Long ghi nhận 73 ca mắc mới, 12 trường hợp được xuất viện, 3 ca tử vong do mắc Covid-19.

Người dân miền Tây lấy mẫu xét nghiệm test Covid-19 (Ảnh: HT).

Hậu Giang ghi nhận 70 ca mắc mới, trong đó 63 ca cộng đồng, điều trị khỏi 141 ca, 2 bệnh nhân tử vong.

Trà Vinh ghi nhận 66 ca mắc Covid-19 mới, không F0 được xuất viện và không ghi nhận ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Đồng Tháp thêm 45 ca mắc mới, có 102 bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị tại bệnh viện. Trong ngày có 377 ca hoàn thành điều trị và 3 ca tử vong.

Bạc Liêu có thêm 44 ca mắc mới, trong đó có 33 F0 cộng đồng, 52 ca được xuất viện, không trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Bến Tre có thêm 25 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều F0 cộng đồng, có 41 người điều trị khỏi, ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19.

Cần Thơ ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, có 9 F0 được xuất viện và ghi nhận 4 ca tử vong do mắc Covid-19.

Sóc Trăng có thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2, 15 F0 điều trị khỏi được xuất viện, 2 ca tử vong.