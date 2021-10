Sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ của Dược Hậu Giang có gì khác biệt?

Dân trí Giữa muôn vàn sản phẩm được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ, giảm mỡ máu với khẳng định "điều trị tận gốc" thì đâu thực sự là sản phẩm chất lượng được người tiêu dùng quan tâm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải "thần dược chữa bách bệnh"

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh bị ảnh hưởng bởi đột quỵ nguyên nhân do cục máu đông chiếm đến 85%.

Cục máu đông hình thành trong lòng của các mạch máu sẽ làm tắc nghẽn lưu thông của dòng máu, khiến cho các cơ quan bị thiếu máu và dẫn tới tổn thương các tế bào não. Khi các tế bào não bị tổn thương sẽ làm triệu chứng như xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân, khó nói... Khi thiếu dần máu, não hoặc tim sẽ ngưng hoạt động rồi chết đi chỉ trong vòng vài giây đến vài phút. Nếu tắc mạch ở não, gây nhồi máu não. Nếu tắc mạch ở tim, sẽ gây ra nhồi máu cơ tim.

Với từ khóa "sản phẩm phòng ngừa đột quỵ, cục máu đông" chỉ sau 0.51 giây, google đã trả về 249.000 kết quả. Điều này cho thấy chính vì sự nguy hiểm của căn bệnh đột quỵ mà các vấn đề liên quan tới việc phòng ngừa cục máu đông trở thành mối quan tâm về vấn đề bảo vệ sức khỏe của nhiều người trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.

Đáp lại mong muốn của người tiêu dùng, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm mang lại tác dụng phòng ngừa đột quỵ được ra đời. Thế nhưng, lợi dụng tâm lý chung của nhiều người là "có bệnh thì vái tứ phương", đặc biệt với bệnh đột quỵ, mỡ máu cao có nguy cơ tử vong cao khiến người bệnh càng hoang mang, lo sợ nên nhiều nhà sản xuất, nhà cung ứng không ngại "nâng tầm" giá trị sản phẩm. Điều này khiến người tiêu dùng rất dễ bị rối khi bước vào ma trận các sản phẩm được giới thiệu và không biết đâu là sản phẩm tốt và hiệu quả.

Nhiều người vì lo sợ mà vội vàng lựa chọn những dòng sản phẩm giả, kém chất lượng.

Vì thế, để tìm đúng sản phẩm chất lượng giữa muôn vàn sản phẩm kém chất lượng khác của những quảng cáo sai sự thật thì người dùng cần tìm hiểu kỹ về nhà sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, có sự kiểm định chất lượng từ đơn vị uy tín…

Tin vào sự "bảo chứng" chất lượng từ đơn vị uy tín

Một trong những yếu tố ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe chính là thương hiệu sản xuất và thương hiệu công ty.

Là doanh nghiệp Dược hàng đầu Việt Nam, bất cứ sản phẩm nào của Dược Hậu Giang trước khi được đưa ra thị trường đều phải trải qua quá trình nghiên cứu, sản xuất, kiểm định nghiêm ngặt. Với dòng sản phẩm giúp hỗ trợ làm tan cục máu đông, giúp tăng tuần hoàn máu, giảm nguy cơ tắc mạch, đột quỵ do huyết khối NattoEnzym lại càng được doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Bởi sản phẩm là kết quả khát vọng làm điều gì đó để góp phần giảm thiểu con số báo động về đột quỵ.

Trong sản xuất của Dược Hậu Giang tuân thủ GMP, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất và quy trình hậu cần của toàn bộ quá trình vận hành. Tất cả để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm giữ nguyên bản sắc thương hiệu, chất lượng và độ tinh khiết đến từng viên.

Khác biệt từ dòng nguyên liệu sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng

Khi xu hướng sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên lên ngôi, Dược Hậu Giang đã quyết định nhập độc quyền nguyên liệu sản xuất từ JBSL (Phòng Thí nghiệm Khoa học Sinh học Nhật Bản). Nattokinase của JBSL được tạo ra từ quá trình lên men bằng vi khuẩn Bacillus Subtilis trong thực phẩm natto từ nguồn đậu nành không biến đổi gien, hiệu lực cao góp phần tạo nên sản phẩm chất lượng.

Cùng với quy trình sản xuất, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, sau quá trình đánh giá khắt khe được thực hiện hàng năm bởi Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA), các sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ của Dược Hậu Giang như NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice đã đạt chứng nhận JNKA - chứng nhận cao nhất cho sản phẩm phòng ngừa đột quỵ được tạo ra từ nguồn nguyên liệu enzym nattokise.

NattoEnzym Red Rice - giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người mỡ máu cao.

Chứng nhận này là minh chứng cho sản phẩm đã đạt 4 tiêu chí đánh giá rất khắt khe của JNKA. Một là, hoạt chất nattokinase tạo ra từ quá trình lên men bằng vi khuẩn Bacillus subtilis trong thực phẩm natto. Hai là, sản phẩm phải đạt hàm lượng hơn 2000FU/ngày. Ba là, hoạt tính nattokinase được đo bằng đơn vị FU. Bốn là, sản phẩm được chứng minh về tính an toàn.

Gia tăng khả năng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ cho người mỡ máu cao

Nghiên cứu được thực hiện bởi Học viện Thần kinh Mỹ trên 1.049 người chỉ ra rằng, người mỡ máu có nguy cơ đột quỵ gấp 2,7 lần người thường. Trong khi Bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) nghiên cứu trên 14.000 người, cảnh báo con số này lên tới 5 lần. Sở dĩ người mắc mỡ máu dễ đột quỵ là bởi mỡ máu thường bám vào thành mạch, tạo nên các mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch và cản trở dòng máu lưu thông. Nguy hiểm hơn, khi các mảng xơ vữa này bong ra, rơi xuống dòng chảy của máu sẽ vón lại tạo thành cục máu đông, gây tắc mạch máu não và khiến cơ thể ngã quỵ.

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, men gạo đỏ có chứa monacolin K giúp gia tăng tuần hoàn máu duy trì nồng độ cholesterol mong muốn ở người khỏe mạnh; giảm cholesterol xấu (LDL), triglyceride. Khi kết hợp với enzym nattokinase có khả năng hỗ trợ làm tan các sợi tơ huyết quấn dính bất thường cũng như các cục máu đông gây tắc nghẽn lòng mạch máu não, hỗ trợ dọn sạch mảng xơ vữa trong thành mạch máu giúp máu lưu thông dễ dàng khắp cơ thể, ngăn ngừa đột quỵ.

Trong liều dùng 2 viên mỗi ngày, NattoEnzym Red Rice cung cấp 2000FU nattikinase. Đây là hàm lượng chuẩn giúp hỗ trợ ngừa nguy cơ đột quỵ tốt nhất theo khuyến nghị của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) và bổ sung thêm 100mg men gạo đỏ hỗ trợ giảm cholesterol máu hiệu quả.

TPBVSK viên nang "NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - Hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản", giúp cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.

NattoEnzym Red Rice còn hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm NattoEnzym nhận được chứng nhận JNKA.

