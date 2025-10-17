Saforelle - Khi khoa học và tự nhiên cùng nâng niu nét quyến rũ của phụ nữ

Hoa ngưu bàng với đặc trưng cánh tím và đài gai - biểu tượng thảo mộc của Saforelle (Ảnh: Shutterstock).

Hơn 35 năm nghiên cứu xoay quanh chiết xuất ngưu bàng - dược thảo được tin dùng từ thời cổ đại với khả năng làm dịu và bảo vệ da, Saforelle đã trở thành giải pháp vệ sinh vùng kín được các bác sĩ phụ khoa và da liễu giám sát thử nghiệm, mang lại sự an tâm cho làn da nhạy cảm của phụ nữ ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Vùng kín là khu vực có hệ vi sinh, tuyến mồ hôi chịu tác động bởi nhiệt, ẩm, thay đổi nội tiết, trang phục bó sát hay sản phẩm làm sạch quá mạnh. Chỉ một chút mất cân bằng, vùng kín có thể trở nên nhạy cảm, khó chịu, thậm chí kích ứng.

Hiểu rõ điều đó, Saforelle ra đời với ba tiêu chí cốt lõi: làm sạch dịu nhẹ mà vẫn tôn trọng cân bằng tự nhiên, đảm bảo độ dung nạp cao được chứng minh dưới giám sát y khoa, sử dụng thành phần thiên nhiên giúp làm dịu, giảm kích ứng hằng ngày.

Từ phòng Lab tại Biocodex đến hành trình đồng hành cùng phụ nữ

Khởi nguồn từ tâm huyết của dược sĩ Pierre Marie Defrance, Saforelle không chỉ là một sản phẩm, mà là lời tri ân gửi đến vẻ đẹp và sự nhạy cảm riêng biệt của phụ nữ.

Từ việc nghiên cứu dược tính của ngưu bàng đến quy trình sản xuất hiện đại tại Pháp, công thức Saforelle được kiểm nghiệm lâm sàng, giám sát bởi bác sĩ phụ khoa và da liễu, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Triết lý công thức của Saforelle: không xà phòng, điều hòa pH vùng kín và hệ vi sinh tự nhiên, làm sạch dịu nhẹ để bảo vệ sự cân bằng vốn có.

Ngày nay, Saforelle là thương hiệu chăm sóc vùng kín được phụ nữ tại Pháp và nhiều quốc gia tin dùng, đồng thời được giới chuyên môn khuyên dùng trong chăm sóc hằng ngày.

Từ thời Trung Cổ ở châu Âu cho đến y thư phương Đông, ngưu bàng đã được biết đến như một vị thảo mộc quý giúp làm dịu da, giảm viêm, ngứa và kích ứng. Ngày nay, khoa học hiện đại tiếp tục khẳng định giá trị ấy qua nhiều nghiên cứu Saforelle chọn lọc kỹ lưỡng rễ ngưu bàng, chiết xuất bằng công nghệ độc quyền và đưa vào công thức, tạo nên cảm giác sạch - dịu - dễ chịu cho chị em mỗi ngày.

Danh mục sản phẩm Saforelle tại Việt Nam

Saforelle Gentle Soothing Cleansing Care là lựa chọn cho vệ sinh hằng ngày - dịu nhẹ, an toàn, giúp chị em cảm thấy sạch thoáng, dễ chịu. Với những làn da khô hoặc dễ kích ứng, Saforelle Intensive Moisturizing Cleansing Care bổ sung dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp da mềm mại và được bảo vệ tối ưu. Riêng với các bé gái, Saforelle Miss Intimate và Body Care mang lại sự chăm sóc dịu dàng, phù hợp cho độ tuổi từ 2 tuổi đến trước kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Tất cả các sản phẩm đều kế thừa chiết xuất ngưu bàng đặc trưng, sản xuất và kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Pháp.

Sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và tự nhiên, cùng tiêu chuẩn y khoa, giúp Saforelle trở thành lựa chọn tin cậy cho phụ nữ - từ bé gái, mẹ bầu đến những làn da nhạy cảm.

Không chỉ sạch thoáng, dịu êm, mang đến tự tin suốt ngày dài, Saforelle còn mang lại cảm giác an tâm cho chị em vì mỗi lần chăm sóc là một lần yêu thương chính mình.

Saforelle đồng hành vẻ đẹp tự tin, quyến rũ của phụ nữ (Ảnh: Shutterstock).

Thông tin chi tiết:

Website: https://vn.saforelle.com/

Facebook: https://www.facebook.com/the.saforelle.vietnam/