Rosé chia sẻ lý do gắn bó với Sulwhasoo - thương hiệu làm đẹp cao cấp hàng đầu Hàn Quốc

Sản phẩm "quốc dân" gắn với ký ức thế hệ

Gắn bó với nhiều thế hệ phụ nữ Hàn trong hành trình làm đẹp hơn 90 năm, Sulwhasoo không chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm, mà đã trở thành nguồn cảm hứng với các giá trị theo tinh thần "vẻ đẹp minh triết vượt thời gian".

Trong ký ức của nhiều người ở "xứ sở kim chi" vẫn đọng lại hình ảnh lọ kem Sulwhasoo trên bàn trang điểm của chị, của mẹ. Và đó cũng là nơi bắt đầu của các "bài học" làm đẹp đầu đời của họ.

Sulwhasoo đã trở thành nguồn cảm hứng với các giá trị theo tinh thần "vẻ đẹp minh triết vượt thời gian".

Mới đây, Rosé - đại sứ thương hiệu toàn cầu mới của Sulwhasoo cũng chia sẻ ký ức tuổi thơ về hành trình làm đẹp của mình. Cũng như nhiều cô bé khác, ấn tượng đầu đời là tinh chất First Care Activating Serum (FCAS) hiện diện trên bàn trang điểm của mẹ mà cô đã nhìn mẹ sử dụng hàng đêm, suốt thời thơ ấu - "Tôi nhớ rõ mùi hương đặc trưng trên má của mẹ mình", cô chia sẻ.

Khắc sâu trong ký ức thuở bé, đến khi trở thành ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp, Rosé luôn xem đây là bí quyết giữ gìn làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống trước công chúng. Cô là khách hàng trung thành của thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu này và đặc biệt là của First Care Activating Serum.

Rosé chia sẻ, cô là một khách hàng trung thành của Sulwhasoo, trước cả khi được trở thành gương mặt đại sứ cho thương hiệu này.

Không chỉ Rosé, đây cũng là dòng sản phẩm bán chạy nhất của Sulwhasoo. Điển hình, cứ 10 giây lại có 1 chai FCAS được bán ra. Từ năm 1997 đến nay, đã có 400.000 người dùng mua hơn 10 chai serum này trong quá trình chăm sóc sắc đẹp của họ. Điều gì biến sản phẩm First Care Activating Serum chiếm được cảm tình của nhiều người, và dần trở thành biểu tượng của Sulwhasoo?

Sản phẩm "First Care" cho hành trình skin care

Rosé chia sẻ về triết lý làm đẹp của mình rằng một khi đã tìm thấy sản phẩm phù hợp với làn da, cô sẽ không chuyển sang một sản phẩm khác và First Care Activating Serum chắc chắn sẽ trở thành sản phẩm làm đẹp bắt buộc không thể thiếu trên bàn trang điểm của Rosé.

Kế thừa thành quả 25 năm trong lĩnh vực nghiên cứu phương thuốc thảo dược Hàn Quốc và công nghệ chống lão hóa của Trung tâm Di sản và Khoa học Sulwhasoo, First Care Activating Serum được ví như "viên ngọc quý" đại diện cho thương hiệu Sulwhasoo, gắn liền với những "lần đầu tiên" trong hành trình chăm sóc, dưỡng da.

Rosé xuất hiện không tì vết với vai trò là đại diện thương hiệu mới của Sulwhasoo.

Với những ai đang ở "vạch xuất phát" muốn khởi động công cuộc chăm sóc da, First Care Activating Serum chính là sản phẩm phù hợp để bắt đầu. Các thành phần chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên như rễ cây Mạch Đông Môn, rễ cây cam thảo, trà xanh, hoa mẫu đơn… trong First Care Activating Serum lành tính và an toàn cho làn da trong những lần trải nghiệm skincare đầu.

First Care Activating Serum chính là sản phẩm phù hợp để bắt đầu cho những ai đang muốn khởi động công cuộc chăm sóc da.

Với những ai đã "thuộc nằm lòng" các bước chăm sóc da, First Care Activating Serum trở thành bước "mở khóa" đầu tiên không thể thiếu, trước các bước như dưỡng ẩm chuyên sâu, chống lão hóa hay điều trị. Sở hữu công nghệ vượt trội, sản phẩm ở dạng serum, hấp thu vào da sau khi thoa, giúp tăng cường độ ẩm toàn diện giúp da thẩm thấu nhanh chóng các bước chăm sóc da về sau.

Cũng không thể không nhắc đến công thức vàng chống lão hóa JAUM Activator™ giúp làn da trông khỏe mạnh và rạng rỡ tự nhiên từ sâu bên trong, kích hoạt khả năng bảo vệ hàng rào độ ẩm cho da, là yếu tố quan trọng trong việc chống lại các dấu hiệu lão hóa. Khi làn da kích hoạt hàng rào này cũng là lúc sức sống ẩn chứa bên trong làn da được đánh thức, cải thiện nếp nhăn và khuyết điểm. Theo nghiên cứu được công bố bởi Sulwhasoo, 97% người khảo sát người dùng sản phẩm cho biết sản phẩm mang lại hiệu quả tức thì, tình trạng da được cải thiện và săn chắc hơn vào ngày vào hôm sau.

Không chỉ bởi những bước cải tiến vượt trội trong công nghệ, First Care Activating Serum còn "đốn tim" người dân Hàn Quốc bởi câu chuyện di sản đằng sau.

Với chiến dịch mới nhất mang tên #SulwhasooRebloom được khởi động vào ngày 1.9 và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt sản phẩm, Sulwhasoo tung ra mẫu thiết kế mới tinh tế và hiện đại hơn cho First Care Activating Serum. Thiết kế mới là sự kết hợp hài hòa giữa việc kế thừa các di sản truyền thống và tiếp nối với các giá trị hiện đại. Với kiểu dáng chai cũ thon, dài, cùng với chất liệu gốm sứ gốm sứ truyền thống từ thời Joseon, mẫu chai mới mang theo nét sang trọng những vẫn gần gũi, quen thuộc. Bên cạnh đó, thiết kế không góc cạnh (Borderless design) của thân chai giúp sản phẩm vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và không gian, gợi nhớ đến vẻ đẹp của một bông hoa tinh khiết, tượng trưng cho vẻ đẹp và tinh thần của Sulwhasoo.

Cùng sự đồng hành của gương mặt đại sứ thương hiệu mới Rosé (BlackPink), hành trình của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu sẽ tiếp tục chinh phục người tiêu dùng bởi sự khẳng định về chất lượng sản phẩm và nguồn năng lượng mới.