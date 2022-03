Review bộ sản phẩm Smartbibi đang được nhiều mẹ tin dùng cho con

Smartbibi xuất xứ từ đâu?

Các sản phẩm của Smartbibi được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy và được sản xuất bởi Công ty Dược Phẩm Gricar. Được thành lập từ năm 1970, Gricar là công ty dược phẩm uy tín và lâu đời tại châu Âu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng và thiết bị y tế với tiêu chí: Hiện thực hóa những công nghệ sáng chế tiên tiến và với triết lý luôn đặt lợi ích sức khỏe tự nhiên lên hàng đầu. Đặc biệt, Gricar rất chú trọng đến sức khỏe trẻ em nên đã phát triển dòng sản phẩm dành riêng cho trẻ bằng cách đặc biệt chú ý đến liều lượng, mùi vị và nguồn nguyên liệu tự nhiên ban đầu.

Công ty Gricar.

Ngoài ra các sản phẩm của Smartbibi được đảm bảo về chất lượng từ dây chuyền sản xuất đến thành phẩm, đạt các chứng chỉ an toàn và khắt khe như: ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, Organic certificate, FDA, ISO 13485:2016.

Smartbibi có những sản phẩm nào?

Smartbibi là bộ sản phẩm với các thành phần đã được nhà sản xuất nghiên cứu một cách tối ưu và phù hợp với trẻ nhỏ, cùng mẹ chăm con một cách thông minh và hiệu quả.

1. Smartbibi D3: Giúp bé bổ sung vitamin D3, giúp hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể, hỗ trợ xương, răng chắc khỏe. Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương ở trẻ.

2. Smartbibi Immunic: Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ trong giai đoạn phát triển.

3. Smartbibi Maxcal: Bổ sung canxi, vitamin D3 và vitamin K2 giúp tăng khả năng hấp thu canxi, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi, hỗ trợ sự phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương, xương mềm yếu, chậm mọc răng do thiếu canxi. Hỗ trợ phát triển hệ xương, răng chắc khỏe.

4. Smartbibi Zinc: Hỗ trợ bổ sung kẽm, vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm lớn ở trẻ thiếu kẽm.

5. Smartbibi Cough: Giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng do viêm họng, do cảm cúm, ho do môi trường, do thay đổi thời tiết.

6. Smartbibi Pro spray: Giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên. Hỗ trợ làm dịu họng, hỗ trợ giảm triệu chứng: Đau họng, ho do viêm họng, viêm phế quản.

7. Smartbibi Nasal: Xịt mũi chứa dung dịch muối ưu trương 3% có tác dụng làm thông thoáng màng nhầy mũi, loãng dịch mũi, làm sạch mũi đặc biệt trong cảm lạnh, viêm mũi dị ứng, viêm mũi họng, viêm xoang.

Smartbibi có an toàn không?

Gricar là công ty đầu tiên thành lập dự án đặc biệt đảm bảo các sản phẩm không chứa các chất gây nguy cơ cho sức khỏe thông qua việc sản xuất các chế phẩm như Smartbibi với các tiêu chuẩn: Không lactose, không gluten, không cồn, không nguyên liệu chuyển gen, không chất tạo màu và bảo quản, hoàn toàn an toàn và tự nhiên. Đây là tiêu chuẩn rất cần thiết vì những thành phần này dễ gây dị ứng và không an toàn nếu có trong các sản phẩm dành cho trẻ. Các sản phẩm của Smartbibi đều có đủ giấy tờ về pháp lý và chất lượng, nên mẹ hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của bộ sản phẩm này.

Smartbibi có gì khác biệt với các sản phẩm khác?

Smartbibi là bộ sản phẩm được sản xuất dựa trên các công nghệ sáng chế mới, tiêu biểu là công nghệ độc quyền Emuldrop® - công nghệ sáng chế mới giúp bảo vệ tính ổn định và tăng khả năng hấp thu của hoạt chất gấp 13 lần.

Điểm nổi bật của công nghệ này là:

- Giúp vận chuyển hiệu quả các phân tử khó tan và sinh khả dụng thấp như Melatonin hoặc vitamin tan trong dầu như vitamin D3 thành dạng lỏng phân tách tức thì trong nước.

- Cải thiện độ ổn định hóa học của các hoạt chất: Giúp vitamin D3 giữ nguyên được cấu trúc và hiệu quả ban đầu.

- Cải thiện sinh khả dụng và sự tương thích sinh học của các hoạt chất đặc thù dễ bị oxy hóa, thủy phân, thay đổi màu sắc hoặc mùi vị như vitamin D3.

- Dạng chất lỏng có khả năng tự bảo quản tốt (không cần chất bảo quản) do thành phần chứa trên 70% trọng lượng là glycerol thay vì nước.

Bên cạnh đó, kẽm Chelate hữu cơ Bisglycinate trong Smartbibi Zinc giúp hấp thu vượt trội so với các loại kẽm khác, đặc biệt là theo một nghiên cứu cho thấy khi dùng kẽm Bisglycinate sẽ làm cho nồng độ kẽm trong máu cao hơn 43,3% so với sử dụng kẽm Gluconate.

Có thể thấy, Smartbibi là bộ sản phẩm rất đáng được các bà mẹ tin dùng để chăm sóc sức khỏe cho các con của mình.

Các mẹ có thể truy cập www.smartbibi.vn để được biết thông tin cụ thể về sản phẩm mẹ nhé!

Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm DELAP

Địa chỉ: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mẹ muốn biết thêm chi tiết xin mời gọi hotline: 1800 1140 hoặc truy cập Website và Fanpage của Smartbibi để được tư vấn cụ thể.

Các sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.