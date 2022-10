Ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe RealCare

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa SReal Corp và CVI Pharma (Ảnh: RealCare).

Nhịp sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của mỗi gia đình và cộng đồng đang ngày một gia tăng. Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm trong gần 10 năm có mặt trên thị trường, các nhà khoa học thuộc CVI Pharma đã cho ra đời bộ 6 sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe, bao gồm: Xương khớp RealCare, Dạ dày RealCare, Sáng mắt - Bổ não RealCare, Mỡ máu RealCare, Hoạt huyết RealCare và Sáng da RealCare hứa hẹn sẽ thu hút trên thị trường dược mỹ phẩm bởi chất lượng, công nghệ hàng đầu.

RealCare hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho gia đình (Ảnh: RealCare).

Bộ sản phẩm này được tạo ra bởi nguồn nguyên liệu thảo dược kết hợp cổ truyền và hiện đại trên thế giới, bào chế từ công nghệ cao, đem đến người dùng loạt sản phẩm với nhiều công dụng.

Hoạt huyết RealCare là thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) sở hữu chiết xuất đương quy chuẩn hóa acid ferulic, chiết xuất đinh lăng chuẩn hóa CVI và chiết xuất rau đắng biển chuẩn hóa Bacopasides. Sản phẩm hỗ trợ hoạt huyết và tăng cường tuần hòa máu não, cải thiện các triệu chứng thiểu năng tuần hoàn não. Ghi giấy phép quảng cáo số: 1551/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/9/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Với sản phẩm dạ dày RealCare, ngoài nano curcumin đặc trưng trong các sản phẩm hỗ trợ người bị bệnh dạ dày, RealCare còn có công thức GastroCare (CVI) Extra, cao hỗn hợp chiết xuất từ 12 dược liệu quý và đậu nành lên men bằng Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis Rosell 187. Sản phẩm hỗ trợ giảm acid dịch vị, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày và tá tràng, cải thiện triệu chứng ợ hơi, ợ chua,… Giấy phép quảng cáo số: 1550/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/9/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xương khớp RealCare hỗ trợ giảm đau nhức do viêm khớp, thoái hóa khớp, tăng cường khả năng linh hoạt cho khớp từ sự kết hợp móng quỷ, sâm Ấn Độ và FlexBoneCVI (hỗn hợp cao sấy phun, chiết xuất từ 8 loại dược liệu. Giấy phép quảng cáo số: 1549/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/9/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sáng mắt - Bổ não RealCare là sản phẩm có thành phần dầu cá tinh luyện chứa hàm lượng DHA cao. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tỷ lệ vàng Lutein: Zeaxanthin = 5:1, hỗ trợ tăng cường thị lực, hỗ trợ tốt cho não bộ. Giấy phép quảng cáo số: 1552/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 21/9/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mỡ máu RealCare có sự kết hợp bộ 3 chiết xuất HamoGD Extra chuẩn hóa, Cam Bergamonte và nần nghệ. Sản phẩm hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch do mỡ máu cao. Giấy phép quảng cáo số: 1572/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 23/9/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sáng da RealCare được tạo ra bởi công nghệ Nano, cải thiện tính tan và tính thấm của Tetrahydro Curcurmin (THC), hỗ trợ tăng độ ẩm, làm sáng da, giúp tăng độ đàn hồi cho da,… Giấy phép quảng cáo số: 1601/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 4/10/2022. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các sản phẩm RealCare được sản xuất và đóng gói tại Nhà máy Dược phẩm CNC CVI Pharma (Ảnh: RealCare).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chất lượng của RealCare được thể hiện bởi đội ngũ dược sĩ nghiên cứu và phát triển nhiều kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI. Nhà máy sản xuất được trang bị hệ thống chiết xuất cùng dây chuyền sản xuất theo chuẩn GMP, CGMP, GMP - WHO, ISO 13485:2016. Viện Công nghệ Y Dược CVI Core Tech Lab còn một trong những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu công thức và phát triển các sản phẩm dược mỹ phẩm công nghệ cao có thành phần từ tự nhiên. CVI Pharma ứng dụng và nhận chuyển giao các đề tài nghiên cứu khoa học về thảo dược, đem đến các giải pháp hỗ trợ điều trị, làm đẹp với các sản phẩm như CumarGold, CumarGold Kare, Heposal, Gastosic, Decumar,…

Sự kiện về giải pháp đầu tư kinh doanh dược mỹ phẩm của SReal Corp và CVI Pharma (Ảnh: RealCare).

Tại sự kiện về giải pháp đầu tư kinh doanh dược mỹ phẩm vừa qua, với hơn 50.000 cộng đồng kinh doanh và các nhà đầu tư của SReal tham gia, ông Tạ Thủy - Tổng giám đốc SReal Corp cho biết, RealCare là dự án chiến lược của SReal Corp và CVI Pharma nhằm tạo ra một nền tảng đầu tư và kinh doanh ngành dược mỹ phẩm theo mô hình Social Business. Điều này giúp nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tạo giá trị kinh tế bền vững cho xã hội.

Mọi người đều có thể khởi nghiệp kinh doanh và gia tăng lợi nhuận trên nền tảng ứng dụng SReal Super App. Đối với khách hàng và người bán hàng: SReal cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm dược và mỹ phẩm cùng chính sách ưu đãi. Đối với đại lý và nhà phân phối: SReal cung cấp quy trình kinh doanh và quản lý theo tiêu chuẩn nhượng quyền online.

Bên cạnh đó, nhiều người có thể khởi nghiệp kinh doanh tiếp cận kiến thức, sản phẩm, vốn dễ dàng.

Thương hiệu RealCare kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và tiềm năng chiếm lĩnh thị trường thảo dược ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam. Người Việt có thêm sự lựa chọn trong chăm sóc và tăng cường sức khỏe.

Dự kiến, dự án RealCare sẽ ra mắt ngày 30/10 tại JW Marriott với sự góp mặt của các chuyên gia y tế, hàng trăm đối tác và khách mời.