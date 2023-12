Quả "khó ăn" bán đầy chợ Việt được nước ngoài khen hết lời về phòng ung thư

Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học Nhật Bản, mướp đắng là thực phẩm trường thọ có giá trị dinh dưỡng "toàn phương vị". Một trong những bí quyết trường thọ của người Okinawa là ăn nhiều mướp đắng, uống trà mướp đắng và uống nước mướp đắng.

Mướp đắng có tác dụng phòng chống và giải say nắng, đồng thời còn là thức ăn rất tốt để giảm đường trong máu.

Mướp đắng là món ăn quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Bên cạnh vai trò quan trọng trong căn bếp, mướp đắng từ lâu đã được sử dụng như một loại thực phẩm thuốc, với khả năng hạ nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt, rôm sảy, hỗ trợ điều trị tiểu đường, thậm chí là phòng chống ung thư.

Theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học Nhật Bản, mướp đắng là thực phẩm trường thọ có giá trị dinh dưỡng "toàn phương vị" (Ảnh: Getty).

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, chất xơ, các hợp chất chống oxy hóa dồi dào.

Mướp đắng giàu thành phần chất xơ, ít calo có hiệu quả trong việc điều chỉnh lượng insulin trong cơ thể, kiềm chế cảm giác thèm ăn, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa, giảm béo bụng hiệu quả.

Mướp đắng là thực phẩm giúp ổn định đường máu hiệu quả, kiểm soát mỡ máu, phòng chống thoái hóa võng mạc mắt, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân, bổ gan và giúp thanh nhiệt cơ thể.

Mướp đắng còn là một nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ nên được rất nhiều các chị em yêu thích và lựa chọn sử dụng để giảm cân duy trì vóc dáng săn chắc và cơ thể khỏe mạnh.

Theo Healthline, mướp đắng chứa nhiều chất phytochemical như triterpenoids, polyphenol và flavonoid đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của các loại ung thư trong cả nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 cho thấy chiết xuất mướp đắng đã kìm hãm một số phân tử đặc biệt. Các phân tử này vốn có nhiệm vụ cho phép glucose và chất béo di chuyển khắp cơ thể, cơ chế này lại vô tình nuôi dưỡng tế bào ung thư và giúp chúng phát triển mạnh.

Nói cách khác, các chất trong chiết xuất mướp đắng đã "cắt" nguồn sống của tế bào ung thư, khiến các khối u ngừng phát triển, thậm chí còn khiến nhiều tế bào ung thư tự chết đi. Kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy, sự phát triển các khối u đã giảm trung bình 50%.

Không những thế, nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng, mướp đắng có thể bảo vệ gan chống lại các tổn thương do rượu, do vậy chúng có tác dụng hữu ích trong hỗ trợ cơ thể chống lại gan nhiễm mỡ do rượu, làm giảm các phản ứng viêm ở tế bào.

Một nghiên cứu khoa học khác được thực hiện bởi nhóm tác giả đến từ Đại học Saint Louis, Bang Missouri, Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, loại quả này có khả năng ức chế hữu hiệu sự phát triển của khối u ác tính, cũng như ngăn ngừa các tế bào ung thư xâm lấn. Phát hiện này đã một lần nữa khẳng định cũng như làm rõ hơn đặc tính chống ung thư của mướp đắng.

Nghiên cứu được thực hiện bởi giáo sư người Ấn Độ Ratna Ray cùng các sinh viên của mình. Kết quả được xây dựng dựa trên các thí nghiệm tiến hành trong phòng thí nghiệm và trên chuột.

Một nghiên cứu khác cho thấy, công hiệu chống ung thư của mướp đắng đến từ protein quinine, đây là một loại protein hoạt tính kích hoạt tế bào miễn dịch, sau đó "chuyển tay" giết chết tế bào ung thư hoặc các tế bào không bình thường khác thông qua tế bào miễn dịch.

Trong hạt mướp đắng có một loại chất ức chế protease giúp ức chế tế bào ung thư bài tiết protease, từ đó ức chế tế bào ung thư chuyển dịch và xâm lấn lan sang các vùng khác.