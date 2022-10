Phương pháp chăm sóc da hiệu quả

Thực trạng chăm da của các tín đồ skincare

Khái niệm "treatment" được các tín đồ làm đẹp sử dụng rộng rãi. Các sản phẩm quen thuộc với dân "treatment" có thể kể đến như AHA/BHA, Axit Hyaluronic, Niacinamide, Vitamin C… và trong đó không thể thiếu Retinol/Tretinoin. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được kết quả tốt khi sử dụng "treatment".

Theo bác sĩ Hoàng Thị Tình - Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, Tretinoin (Retinoic acid), là một trong những dẫn xuất của vitamin A đã được chuyển hóa thành acid, được bán trên thị trường dưới dạng loại kem hoặc gel bôi. Cơ chế hoạt động của tretinoin là tăng tốc sản sinh tế bào mới, giảm thiểu hoạt động của tuyến nhờn. Tuy nhiên, hoạt chất này thuộc dạng kê đơn, chỉ nên dùng khi có sự chỉ định và theo dõi bởi bác sĩ.

Xét theo công thức hóa học thì tretinoin tồn tại ở dạng axit nên có thể gây ra vài tác dụng phụ như: Châm chích, bong tróc, khô da, sưng tấy, ửng đỏ. Mặc dù đó chỉ là các tác dụng phụ ở mức độ phổ biến thường và sẽ giảm bớt dần trong thời gian từ 3-6 tuần nhưng các chị em vẫn luôn phải theo dõi tình trạng da từng ngày. Trong quá trình sử dụng tretinoin phải luôn kết hợp đầy đủ với các loại mỹ phẩm khác như dưỡng ẩm, kem chống nắng… giúp phục hồi da để tránh những phản ứng tiêu cực khác nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, chăm sóc và nuôi dưỡng da là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải thực hiện kiên trì đều đặn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các bác sĩ khuyên cần chăm sóc da theo quy trình phù hợp và luôn nhớ rằng "làn da của bạn sẽ không thể hồi phục chỉ sau 1 đêm". Đặc biệt, đối với làn da đã tổn thương, thì cần phải có thời gian cho làn da được tái tạo và để các sản phẩm chăm sóc phát huy hết tác dụng của chúng.

Chăm sóc da cũng cần hiểu da

Nhiều người chỉ quan tâm đến việc chăm sóc da khi xuất hiện các biểu hiện chứng minh da không khỏe mạnh như mụn, đốm nâu, tàn nhang hay khô ráp… Điều này là hoàn toàn sai lầm. Kể cả dù bạn không ra ngoài thì da cũng gặp rất nhiều yếu tố tác động như bụi trong không khí, ánh nắng UV, ánh sáng xanh từ màn hình điện tử. Vì thế, việc chăm sóc da là việc làm quan trọng nếu bạn quan tâm đến vẻ ngoài của cơ thể, bởi làn da có thể phản ánh sức khỏe và tuổi tác của bạn.

Bác sĩ Tình cũng chia sẻ, muốn bắt tay vào cuộc hành trình chăm sóc da trường kỳ thì trước tiên, bạn phải hiểu rõ về làn da của mình. Chỉ khi xác định xem mình thuộc loại da nào và các vấn đề da đang gặp là gì để có tìm được phương pháp chăm sóc da và sản phẩm trị liệu phù hợp.

- Da dầu: Những người da dầu rất dễ bị nổi mụn như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn sưng viêm và da có xu hướng xỉn màu. Bạn nên chọn những sản phẩm bổ sung ẩm cho da nhưng vẫn đảm bảo độ thoáng mịn, không chứa dầu để cân bằng lại độ ẩm và nuôi dưỡng da thêm mịn màng, thông thoáng. Chọn các mỹ phẩm dạng gel hạn chế độ nhờn trên da và các sản phẩm có thành phần tẩy sạch tế bào chết, kháng khuẩn để giảm mụn.

- Da khô: Nổi bật ở da khô là có nếp nhăn rõ hơn, lỗ chân lông rất nhỏ và dễ bị kích ứng khi sử dụng mỹ phẩm. Vì vậy, bạn nên chọn các sản phẩm nên chứa các thành phần NMFs, glycerin, urea… khi chăm sóc da khô bởi khả năng cấp ẩm hiệu quả cho da, giữ da căng mọng, dễ thấm hút nên không gây nhờn rít. Bạn nên chọn sản phẩm ở dạng kem hoặc serum để dễ thẩm thấu vào da và tránh các mỹ phẩm có tránh các loại mỹ phẩm có alcohol, fragrance, Paraben, AHA.

- Da mụn: Những người da mụn thường được khuyên nên sử dụng các sản phẩm có thành phần là Benzoyl Peroxide để điều trị và chăm sóc da mụn. Chúng có thể làm giảm lượng vi khuẩn gây mụn, giúp lớp sừng của da khô đi và tróc vảy, làm cồi mụn dễ thoát ra hơn. Tuy nhiên da mụn cũng nhạy cảm hơn với mỹ phẩm so với các da khác nên đối với ai bị mụn lâu năm, vẫn nên thường xuyên đến thăm khám và nhận sự tư vấn của các chuyên gia da liễu để có phương pháp điều trị mụn đúng cách, hiệu quả.

- Da nhạy cảm: Là da dễ dàng bị nổi mẩn đỏ, trứng cá đỏ hay chàm với bất kỳ tác nhân nào gây kích ứng da như tia UV, mỹ phẩm, khói bụi trong môi trường… Nếu sở hữu da nhạy cảm, hãy yêu thương và nhẹ nhàng nhất có thể với làn da mình bằng cách hạn chế tẩy tế bào chết cũng như các chất dễ gây kích ứng trên da. Bạn tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên để tham khảo và chọn lựa cho da của mình.

Bất kỳ ai cũng đều mong muốn sở hữu làn da đẹp rạng rỡ mà không cần dùng đến mỹ phẩm trang điểm. Ngoài việc tìm hiểu quy trình chăm sóc da thích hợp tại nhà, bạn cũng có thể tìm đến sự tư vấn từ chuyên gia cũng như công nghệ thẩm mỹ, chăm sóc da hiện đại tại các cơ sở thẩm mỹ uy tín để có một làn da khỏe mạnh, trẻ trung lâu dài.

