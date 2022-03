Phòng khám không phép "chặt chém" khách hàng

Mới đây, anh Đ.V.C. (SN 1990, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) phản ánh tới Sở Y tế Nghệ An về việc Phòng khám chuyên y học cổ truyền Hà Nội (địa chỉ 28B, đường Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) có nhiều khuất tất trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Anh C. cho biết, thời gian gần đây, anh bị đau do thoát vị đĩa đệm L4, L5, S1, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt.

Có bệnh thì "vái tứ phương", anh được một số người giới thiệu và biết Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội đang điều trị căn bệnh này.

Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội tại thành phố Vinh.

Ngày 14/3, anh C. đến Phòng khám chuyên y học cổ truyền Hà Nội thăm khám. Tại đây, anh C. được một người giới thiệu tên Nguyễn Mạnh T. và xưng là bác sĩ thăm hỏi, đón tiếp nhiệt tình.

Sau đó, anh C. được người này tư vấn về gói dịch vụ điều trị gồm: Chạy sóng máy, vật lý trị liệu, thủ thuật 5-6 lần (liệu trình điều trị 3 ngày một lần) và 15 thang thuốc đông y sắc uống với giá 22 triệu đồng. Do quá đau, mong muốn điều trị "dứt" căn bệnh này, anh C. đã đồng ý thực hiện gói dịch vụ và thanh toán trước 10 triệu đồng.

"Họ châm cứu, điện châm và làm thủ thuật châm kim vi sinh vào cột sống kê cho đĩa đệm trôi vào. Sau đó, họ lấy cho tôi hai thang thuốc đông y bảo về nhà sắc uống và hẹn 3 ngày tới tiếp tục vào chữa trị", anh C. cho biết.

Ngày 17/3, anh C. trở lại Phòng khám chuyên y học cổ truyền Hà Nội tiếp tục điều trị. Tại đây, người đàn ông tên Nguyễn Mạnh T. chỉ định điều trị vật lý trị liệu trong 3 ngày liên tục.

Trong quá trình điều trị đợt hai, nhân viên Phòng khám chuyên y học cổ truyền Hà Nội yêu cầu anh C. nộp thêm 12 triệu đồng.

"Tôi tiếp tục nộp 12 triệu đồng còn lại cho phòng khám này và họ ghi bệnh nhân đáp ứng tốt liệu trình", anh C. cho biết.

Cũng theo anh Đ.V.C., có khá nhiều người đến điều trị tại Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội với giá cao.

Phiếu thu tiền của phòng khám.

Sau khi nhận được phản ánh của người bệnh, ngày 24/3, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành thanh tra tại Phòng khám y học cổ truyền Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Phòng khám y học cổ truyền Hà Nội đang có bệnh nhân khám, điều trị.

Qua kiểm tra thủ tục hành chính, cơ sở này chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 27A8033620, do UBND thành phố Vinh cấp đăng ký lần đầu ngày 4/3, do ông Nguyễn Hữu Tam là chủ hộ kinh doanh; Giấy tiếp nhận nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và hẹn trả kết quả do Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài ra, cơ sở này còn có các lỗi vi phạm khác như: Không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chưa có giấy phép hoạt động. Theo đó, đoàn thanh tra yêu cầu cơ sở này dừng ngay hoạt động khám, chữa bệnh cho đến khi đủ điều kiện.

Đoàn thanh tra Sở Y tế Nghệ An tiến hành lập biên bản sai phạm tại Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội tại thành phố Vinh.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết, sau khi nhận được phản ánh, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

"Sau khi nghiên cứu, xem xét các nội dung vi phạm, chúng tôi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Hà Nội số tiền 47 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 28/3", ông Trần Minh Tuệ cho biết.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cũng khuyến cáo, khi mắc bệnh, người dân cần đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, các cơ sở y tế có đủ điều kiện, được Sở Y tế thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khám, chữa bệnh.

"Người dân tuyệt đối không nên đến cơ sở chưa được cấp phép để khám, chữa bệnh. Có thể do cơ sở này chất lượng không được đảm bảo, hoặc nhân sự có vấn đề…, tránh bị mất tiền oan", ông Trần Minh Tuệ khuyến cáo.