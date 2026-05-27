Phó Chủ tịch nước: Không để trẻ em thiếu an toàn trên không gian mạng

Ngày 27/5, tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).

Chương trình do Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế cùng đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Chương trình hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số.

Nhiều hoạt động sẽ được triển khai trên toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em, thúc đẩy an toàn trực tuyến, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Theo bà, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em bằng nhiều chính sách thiết thực.

Nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai như miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông; hỗ trợ ăn trưa cho học sinh bán trú; xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Các chương trình nhân văn như “Sóng và máy tính cho em”, “Cặp lá yêu thương”, “Nâng bước em tới trường” cũng giúp hàng triệu trẻ em khó khăn có thêm điều kiện học tập và phát triển.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch nước cho rằng việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng cho trẻ em đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bà nhấn mạnh chủ đề của Tháng hành động năm nay thể hiện tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch nước, mục tiêu không chỉ dừng ở việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng mà còn giúp các em nâng cao năng lực số để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước bày tỏ trăn trở khi cả nước hiện vẫn còn gần 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều em chưa được tiếp cận đầy đủ các điều kiện phát triển toàn diện.

Không ít trẻ em hiện vẫn phải đối mặt với áp lực của xã hội hiện đại cùng các nguy cơ như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước và thiên tai. Đặc biệt, các nguy cơ từ mặt trái của không gian mạng và các hành vi bạo lực trực tuyến đang trở thành mối đe dọa mới đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Phó Chủ tịch nước cho rằng chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là chủ trương lớn nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, quá trình này cần đi cùng những giải pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả.

“Không thể để 26 triệu trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực”, bà nói.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; hoàn thiện hệ thống pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Bà cũng yêu cầu dành sự quan tâm nhiều hơn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và phát triển hệ sinh thái số lành mạnh.

Hưởng ứng lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương luôn ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội và trẻ em.

Theo bà Hạnh, Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách đặc thù như miễn học phí, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho học sinh vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ.

Đại diện học sinh bày tỏ nguyện vọng tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đại diện thiếu nhi phát biểu tại buổi lễ, em Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh Trường Tiểu học Mạo Khê, bày tỏ mong muốn được gia đình và xã hội tạo thêm nhiều cơ hội vui chơi, giảm áp lực học tập và có thêm các khu vui chơi an toàn.

Tuệ Linh cũng mong muốn trẻ em được trang bị đầy đủ kỹ năng sống như bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng sử dụng Internet an toàn trong thế giới số. Em đồng thời gửi gắm hy vọng xã hội sẽ quan tâm nhiều hơn tới trẻ em vùng sâu, vùng xa để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã trao tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Quỹ cũng dành 145 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất cùng quà tặng cho học sinh dưới 14 tuổi.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao học bổng và quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước trao các phần quà cho học sinh nghèo vượt khó (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm, trao học bổng và quà cho Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh cùng 54 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây.