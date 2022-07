Phát hiện polyp túi mật liệu có nguy cơ tiến triển thành ung thư?

Polyp túi mật là các tổn thương dạng u hoặc giả u phát triển trên bề mặt niêm mạc túi mật. Polyp túi mật xuất phát từ thành túi mật sau đó phát triển lồi vào trong lòng túi mật.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, polyp túi mật lành tính chiếm khoảng 92 - 95% các trường hợp. Loại polyp này không nguy hiểm và không có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Chúng chủ yếu gây cản trở lưu thông dịch mật, gây rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ tắc mật, viêm túi mật…

Polyp túi mật ác tính chiếm khoảng 5 - 8% với đặc điểm nhận dạng thường có kích thước hơn 10mm. Đặc biệt, những polyp có kích thước lớn hơn 15mm có nguy cơ chứa các tế bào ung thư đến 46 - 70%.

Với polyp nhỏ dưới 1cm (hoặc dưới 1,5cm) có thể chỉ cần theo dõi thường xuyên mỗi 3-6 tháng mà không cần phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Polyp lớn hơn 1cm có khả năng tiến triển thành ung thư, đặc biệt là những polyp lớn hơn 1,5cm. Do đó, cắt bỏ túi mật có thể được đề nghị để ngăn chặn sự phát triển ung thư túi mật.

Theo các nghiên cứu trong và ngoài nước, polyp túi mật nếu xác định trên siêu âm có kích thước nhỏ hơn 10mm hầu hết lành tính. Ngoài ra những hình ảnh gợi ý tính chất ác tính khi thấy polyp có chân lan rộng, hình không đều đặn, phát triển nhanh. Khi đó phải chỉ định can thiệp phẫu thuật ngoại khoa để cắt bỏ túi mật. Do không thể có một thăm dò nào chẩn đoán chính xác bản chất của polyp túi mật nếu chưa có can thiệp phẫu thuật, vì vậy các bác sĩ thống nhất một phác đồ xử trí đối với polyp túi mật như sau:

- Nếu nghi ngờ polyp túi mật phát hiện qua siêu âm mà bệnh nhân không có triệu chứng như đau, sốt... nên kiểm tra lại sau 6 tháng hay một năm để khẳng định.

- Nếu sau thời gian đó mà không còn hình ảnh của polyp, thì không cần phải xử trí gì. Trường hợp hình ảnh polyp rõ, cần theo dõi định kỳ bằng siêu âm 6 tháng nếu khối u lớn trên 10mm, hoặc có phát hiện các biểu hiện ác tính qua xét nghiệm máu, các thăm dò khác hoặc polyp đã có biểu hiện lâm sàng như đau sốt tái phát nên chỉ định phẫu thuật sớm. Ngày nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, cắt túi mật nội soi là phẫu thuật ít xâm hại, ít đau và bệnh nhân hồi phục nhanh, ít biến chứng.