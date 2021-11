Phát hiện chùm F0, An Giang tạm đóng cửa nhà máy có 7.500 công nhân

Dân trí Khi phát hiện chùm F0 tại nhà máy giày trong khu công nghiệp (huyện Châu Thành), UBND tỉnh An Giang ra quyết định tạm đóng của nhà máy đến 19/11.

Theo đó, ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH An Giang Samho (Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày 12 đến hết 19/11, do xuất hiện chùm F0 trong các phân xưởng sản xuất của công ty.

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đã có quyết định tạm dừng hoạt động Công ty TNHH An Giang Samho đến 19/11 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: "Số F0 được phát hiện tại một dây chuyền khi doanh nghiệp tự xét nghiệm sàng lọc khi công ty hoạt động trở lại. Ban đầu, chúng tôi định tạm dừng một phân xưởng có F0, tuy nhiên do đây là nhà máy hoạt động theo dây chuyền nên phải tạm dừng toàn bộ nhà máy để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch".

Theo ông Thư, trong thời gian tạm dừng hoạt đồng nhà máy, ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm, truy vết F0, đồng thời tiêm vaccine cho số công nhân đã tiêm mũi 1. Đến ngày 19/11, xét nghiệm toàn bộ công nhân lần nữa, nếu an toàn sẽ cho nhà máy hoạt động trở lại.

Được biết, Công ty Công ty TNHH An Giang Samho có trên 7.500 công nhân. Ngày 11/11, công ty phát hiện một số F0 qua xét nghiệm sàng lọc. Ghi nhận đến 15/11 đã phát hiện 128 F0 tại công ty này. Hiện nay công ty này chỉ mới hoạt động 70% công suất nhà máy.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, khi các nhà máy mở cửa hoạt động trở lại, một số doanh nghiệp phát hiện F0 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ của Nhà máy. Căn cứ số ca F0, chủ doanh nghiệp phối hợp với ngành chức năng, phong tỏa hẹp, tiến hành truy vết và dập dịch.

Trong những ngày qua, An Giang mỗi ngày An Giang phát hiện từ 500 - 600 F0. Trong ngày 14/11, toàn tỉnh ghi nhận 660 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 177 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

Hiện số dân trên địa bàn tỉnh An Giang được tiêm mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 đạt 57,4%.

Nguyễn Hành