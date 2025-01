PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh và những nghiên cứu nổi bật trong điều trị dị ứng - tự miễn

Hành trình học thuật và nghiên cứu nổi bật

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2007, bác sĩ Nguyễn Văn Đĩnh sớm khẳng định tài năng với vai trò giảng viên Bộ môn Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng từ năm 2009. Nhận học bổng toàn phần từ Chính phủ Úc (AAS), ông hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Sydney vào năm 2018, với nhiều nghiên cứu đột phá về phản ứng dị ứng do thuốc.

Hiện tại, PGS Nguyễn Văn Đĩnh giữ nhiều vị trí quan trọng tại Hệ thống Y tế Vinmec, bao gồm: Viện phó Viện Nghiên cứu Miễn dịch Vinmec - VinUni, Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Trưởng khoa Nội chung, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City.

Ngoài ra, ông còn là giảng viên lâm sàng tại Đại học VinUni, giáo sư trợ lý kiêm nhiệm tại Đại học Penn State (Hoa Kỳ), thành viên tích cực trong nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội Dị ứng Hoa Kỳ, Tổ chức Dị ứng Thế giới, Hiệp hội Dị ứng châu Âu.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh có thế mạnh toàn diện trong điều trị các bệnh lý hô hấp, dị ứng, tự miễn.

Đóng góp khoa học và những nghiên cứu đột phá

Thuộc thế hệ trẻ ưu tú, không ngừng nghiên cứu, dẫn dắt đội ngũ bác sĩ trẻ nhằm tìm ra các phương pháp điều trị mới cho các bệnh lý dị ứng, miễn dịch, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh có hàng chục công trình nghiên cứu khoa học được giới chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao.

Cho đến nay, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh công bố 31 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín là các tạp chí chính danh của các hội nghề nghiệp. Các nghiên cứu của PGS và cộng sự đã có hơn 700 lượt được trích dẫn. Nghiên cứu của ông tập trung vào các phản ứng dị ứng nặng do thuốc liên quan đến gen HLA, xây dựng mô hình dự báo dị ứng dựa trên hệ gen và học máy, cùng các bệnh lý như mày đay, eczema, hen phế quản.

Với đội ngũ cộng sự trong và ngoài nước, ông đã phát triển mô hình Trung tâm Xuất sắc điều trị bệnh lý dị ứng tại Việt Nam, ứng dụng các liệu pháp miễn dịch và sinh học tiên tiến. Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng của Vinmec hiện là cơ sở y tế đạt chứng nhận quốc tế ADCARE cho viêm da cơ địa và UCARE cho điều trị mày đay phù mạch.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh chia sẻ về mô hình dự đoán dị ứng thuốc tại hội nghị chuyên môn, thu hút đông đảo sự chú ý của y giới.

Với những đóng góp, PGS Nguyễn Văn Đĩnh đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như "The Best Paper Award" cho nghiên cứu tại hội nghị Dị ứng châu Á Thái Bình Dương năm 2013; Giải thưởng Chairman Award của Tổ chức Học Mãi, Trường Đại học Sydney, Australia năm 2016 cho những đóng góp trong nghiên cứu; Giải The Best Article of The Year cho bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong 3 năm từ năm 2015-2018 trên tạp chí Dị ứng châu Á Thái Bình Dương, Giải thưởng "Clinical Allergy and Immunology Assembly Award", Hội nghị Hô hấp châu Á Thái Bình Dương năm 2019.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh cũng là thành viên của nhiều hiệp hội quốc tế như hiệp hội Dị ứng Hoa Kỳ, Tổ chức Dị ứng Thế giới, Hiệp hội Dị ứng Châu Âu, Hiệp hội Hô hấp Châu Á - Thái Bình Dương; thành viên của Hội đồng dị ứng da của tổ chức Dị ứng thế giới WAO (WAO Skin Allergy Committee); tham gia thành viên hội đồng xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị mày đay, phù mạch; là một trong hai thành viên chính thức của Việt Nam tham gia ủy ban dị ứng thuốc của tổ chức Dị ứng - Miễn dịch Châu Á Thái Bình Dương (APAACI).

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh cũng là thành viên của nhiều hiệp hội quốc tế.

Nhà giáo tận tâm và nhà cải cách giáo dục y khoa

Không chỉ là một nhà nghiên cứu xuất sắc, PGS Nguyễn Văn Đĩnh còn có nhiều đóng góp trong cải cách đào tạo y khoa tại Việt Nam. Ông từng tham gia đổi mới chương trình đào tạo tại Đại học Y Hà Nội và hiện nay là giảng viên xuất sắc tại Đại học VinUni.

Ông đã hoàn thành chương trình đào tạo năng lực giảng dạy y khoa tại Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) vào năm 2023 và được công nhận là "Giảng viên xuất sắc của năm" bởi sinh viên sau đại học VinUni.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh giảng dạy cho BSNT tại Đại học Penn State (6/2023).

Tâm huyết không ngừng về người bệnh

Với hơn 10 năm kinh nghiệm lâm sàng, PGS Nguyễn Văn Đĩnh không ngừng tìm kiếm những phương pháp điều trị tiên tiến nhằm cải thiện hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho bệnh nhân. Từ việc phát triển các liệu pháp điều trị cá nhân hóa đến việc dẫn dắt các nghiên cứu tiên phong, ông đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều trị dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam lên tầm quốc tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh là minh chứng cho hình mẫu một "bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu" (clinician scientist) - người không chỉ giỏi về lâm sàng mà còn tiên phong trong nghiên cứu, đào tạo và cải tiến y khoa.