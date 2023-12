OMRON Healthcare cùng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Cụm hội nghị quốc tế "Nâng cao hiệu quả mạng lưới y học gia đình thông qua đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh ban đầu tại Việt Nam" với sự tham gia của OMRON Healthcare và nhiều chuyên gia quốc tế đã diễn ra tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Trong khuôn khổ hội nghị, OMRON Healthcare - công ty Nhật Bản quy mô toàn cầu về theo dõi huyết áp tại nhà và quản lý bệnh tim mạch, đã trao tặng 1.000 máy đo huyết áp tại nhà và 10 máy đo huyết áp chuyên nghiệp cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Sự kiện đánh dấu một bước ngoặc mới trong chương trình hợp tác giữa hai bên, nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ cho người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

OMRON Healthcare và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế trao máy đo huyết áp cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (Ảnh: BTC).

Hộp quà bao gồm máy đo huyết áp OMRON, hướng dẫn sử dụng cùng nhiều tài liệu hữu ích khác (Ảnh: BTC).

Ông Takuto Iwanaka, Tổng giám đốc nhà máy OMRON Healthcare Manufacturing Việt Nam cho biết: "OMRON Healthcare tặng máy đo huyết áp cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế nhằm chung tay nâng cao nhận thức trong cộng đồng về quản lý huyết áp. Các thiết bị, tài liệu tuyên truyền được trao tặng sẽ góp phần hỗ trợ chẩn đoán và điều trị cho người dân ở cấp cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức về huyết áp thông qua quản lý, phòng ngừa để cải thiện sức khỏe người dân tại các địa phương".

Ông Takuto Iwanaka cùng nhân viên nhà máy OMRON Healthcare Manufacturing Việt Nam (Ảnh: OMRON).

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Giám đốc Trung tâm Y học gia đình chia sẻ: "Tất cả các máy OMRON tài trợ sẽ được nhà trường tặng cho các trạm y tế của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đây là một điều kiện rất tốt để cho người dân được kiểm tra huyết áp dễ dàng tại các trạm y tế".

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm cho biết thêm, cứ 1.000 người được theo dõi, quản lý huyết áp tốt sẽ giúp tránh khỏi 10 - 12 trường hợp tử vong hàng năm, 20-28 các trường hợp tai biến mạch máu não.

PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, đại diện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Đột quỵ (tai biến mạch máu não) đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam và trên thế giới. Theo GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có 200.000 ca đột quỵ, 20% trong số bệnh nhân đột quỵ bị tàn phế hoặc tử vong. Tình hình đột quỵ tại Việt Nam đang ở mức báo động.

Nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn, mới đây OMRON Healthcare đã ra mắt công cụ tính rủi ro đột quỵ trên website của OMRON Healthcare tại Việt Nam. Công cụ này được phát triển bởi Đại học Công nghệ Auckland tại New Zealand, giúp người dùng đánh giá nguy cơ bị đột quỵ của bản thân trong vòng 5 hoặc 10 năm tới, đồng thời góp phần giúp quản lý rủi ro đột quỵ chủ động hơn.

GS. TS. Huỳnh Văn Minh (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện OMRON Healthcare trao đổi tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Qua các hoạt động thiết thực trên, OMRON Healthcare cho biết, đơn vị kỳ vọng có thể hiện thực hóa tầm nhìn "Going for Zero" - hướng tới một thế giới không còn sự cố tim mạch đáng tiếc. Sứ mệnh toàn cầu này trao quyền chủ động theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe bản thân cho cộng đồng, từ đó mỗi người người Việt sẽ được sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.