Omicron gây bệnh như thế nào ở người lớn đã tiêm chủng?

Dân trí Một bác sĩ cấp cứu ở thành phố New York cho biết biến thể Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác, tuy nhiên mức độ nặng còn tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng của mỗi người.

Craig Spencer, một bác sĩ ở Manhattan, nổi tiếng trên mạng xã hội trong giai đoạn đầu của đại dịch khi ghi lại sự lây lan của virus, đã viết trên Twitter: "Các bệnh nhân bị Covid-19 mà tôi gặp đã được tiêm mũi vaccine "tăng cường" thứ 3 đều có các triệu chứng nhẹ. Mức độ nhẹ được nói đến ở đây chủ yếu là đau họng. Đau họng rất nhiều. Ngoài ra còn có mệt mỏi và đau cơ ở mức độ nào đó. Nhưng không ai bị khó thở. Tất cả đều hơi khó chịu, nhưng ổn".

Bác sĩ cũng viết thêm: "Gần đây tôi đã gặp nhiều trường hợp Covid trong phòng cấp cứu. Với rất nhiều người bị nhiễm trong thời gian này, một số người có thể tự hỏi liệu tiêm vaccine có ích gì? Và thực sự liều tăng cường có giá trị gì không nếu tôi đã tiêm hai liều Pfizer/Moderna hoặc một liều J&J"?

Tuy nhiên, BS Spencer nói thêm rằng nhận thấy mối quan hệ "có vẻ tuyến tính" giữa mức độ nặng của các triệu chứng Covid và số mũi tiêm của bệnh nhân.

"Hầu hết những bệnh nhân tôi gặp đã được tiêm 2 liều Pfizer/Moderna vẫn có các triệu chứng 'nhẹ', nhưng nặng hơn những người đã tiêm liều thứ ba. Mệt mỏi hơn. Sốt hơn. Ho nhiều hơn. Nói chung là nặng hơn một chút. Nhưng không ai bị khó thở. Đa phần là ổn."

Theo kinh nghiệm của ông, những bệnh nhân đã từng bị Covid hoặc đã tiêm vaccine Johnson & Johnson liều duy nhất có xu hướng bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Các triệu chứng nặng nhất, ông kết luận, gặp ở những người chưa được tiêm chủng. Spencer viết: "Và hầu như tất cả bệnh nhân mà tôi đã chăm sóc cần được nhập viện Covid đều chưa được tiêm chủng.

"Tất cả đều bị khó thở. Tất cả đều bị tụt oxy khi đi bộ. Tất cả đều cần oxy để thở thường xuyên".

Mark Jit, giảng viên về dịch tễ học vaccine tại Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London (LSHTM), cho biết: "Theo các phân tích mới nhất từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, hai liều vaccine mà không có liều tăng cường không mang lại nhiều khả năng bảo vệ chống lại Omicron, đặc biệt nếu đã tiêm sau vài tháng.

Nhưng hai liều vaccine có vẻ có tác dụng bảo vệ vừa phải chống lại việc phải nhập viện do Covid. Hai liều vaccine và liều tăng cường giúp bảo vệ tốt chống lại cả nhiễm và nhập viện do Omicron".

Ông nói thêm rằng đây là những con số trung bình về mặt thống kê và sẽ luôn có một số người chưa tiêm mắc bệnh nhẹ và một số người đã tiêm đầy đủ bị mắc bệnh nặng. "Nhưng nhìn chung, tiêm vaccine đầy đủ là một cách rất tốt để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi Covid nặng".

BS Spencer thì cho rằng mọi người vẫn cần phải tiêm phòng bất chấp tỷ lệ nhiễm Covid tăng vọt. Số ca nhiễm ở bang New York đã tăng 243% trong 14 ngày qua, theo công cụ theo dõi COVID của New York Times.

Sự gia tăng số ca nhiễm kéo theo số ca nhập viện liên quan đến Covid ở tiểu bang đạt mức kỷ lục kể từ tháng 1 năm 2021.

Những triệu chứng hay gặp nhất do biến thể Omicron

Số ca nhiễm trên nước Mỹ tăng vọt tới 254% trong hai tuần qua, do sự lây lan của Omicron, khiến người Mỹ đặt câu hỏi liệu có sự khác biệt giữa các triệu chứng của Omicron và các chủng khác, đặc biệt là với biến thể Delta trước đó hay không.

Các chuyên gia cho biết triệu chứng hay gặp của Omicron bao gồm ho, mệt mỏi, nghẹt mũi và chảy nước mũi.

Một triệu chứng phổ biến của nhiễm các biến thể Covid khác là mất khứu giác và vị giác, dường như không hay gặp ở bệnh nhân Omicron.

Mặc dù nhận xét của nhiều bác sĩ như Spencer xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân, nhưng kết quả từ nghiên cứu đầu tiên được thực hiện để đánh giá nguy cơ tử vong do Omicron có vẻ cho thấy đây là một phiên bản nhẹ hơn của COVID.

Các tác giả của nghiên cứu thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng biến thể mới có thể là "điềm báo" cho giai đoạn lưu hành của virus khiến nó trở thành một bệnh đặc hữu, giống như bệnh cúm.

Giảm số ca nhập viện

Nghiên cứu được công bố trên tờ International Journal of Infectious Diseases cho thấy số ca nhập viện giảm từ 4,4% trong các đợt dịch trước xuống 1% trong đợt dịch Omicron.

Nghiên cứu được thực hiện tại Nam Phi nơi Omicron phát sinh lần đầu cũng cho thấy thời gian nằm viện giảm từ mức trung bình 8,8 ngày xuống còn trung bình khoảng 4 ngày so với các đợt COVID trước đó.

GS Jit nhận xét: "Hiện đã có một số báo cáo từ Nam Phi, Anh và những nơi khác cho thấy Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta. Chúng ta cần diễn giải những kết quả này một cách cẩn thận vì Omicron dễ lây nhiễm cho những người có miễn dịch từ trước do nhiễm Covid trước đó hoặc do tiêm chủng hơn so với Delta - do đó họ ít mắc bệnh hơn vì khả năng miễn dịch trước đó vẫn giúp họ bảo vệ khỏi những tác động xấu nhất của Covid".

Các nhà khoa học cũng phải so sánh những người bị nhiễm cả hai biến thể về tuổi và khả năng dễ bị tổn thương để có thể đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của Omicron.

"Các phân tích có thể hiệu chỉnh những khác biệt này vẫn cho thấy Omicron ít nghiêm trọng hơn Delta," GS Jit nói thêm. "Tuy nhiên, nó vẫn đủ nghiêm trọng để khiến nhiều người nhập viện và tử vong nếu dịch bùng phát lớn".

Cẩm Tú

Theo Newsweek