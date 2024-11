Omega 3: Loại axit béo cần thiết mỗi ngày

Omega 3 là gì?

Omega 3 là một chất béo không bão hòa đa, đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Có 3 loại Omega-3 bao gồm DHA và EPA (có nhiều trong hải sản) và ALA (có nhiều trong thực vật).

Vì đây là loại chất béo mà cơ thể không tự tổng hợp được, nên bạn cần bổ sung qua chế độ ăn uống hoặc sử dụng thực phẩm chức năng.

Điều đáng nói là rất nhiều loại thực phẩm không còn hàm lượng Omega-3 dồi dào, do quá trình chăn nuôi công nghiệp. Bởi vậy mà xu hướng của thời đại ngày nay đang ưa chuộng bổ sung các viên nang giàu Omega-3 tinh khiết.

Tại sao Omega 3 lại quan trọng đến vậy?

Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ đơn vị cơ bản gọi là tế bào. Và Omega-3 chính là một phần thiết yếu của màng tế bào. Nếu như không có lớp màng ấy, tế bào sẽ không thể tồn tại.

Cụ thể những lợi ích tuyệt vời mà loại axit béo này mang lại cho cơ thể bạn là:

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Omega-3 giúp giảm lượng triglyceride trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Omega-3 còn làm giảm khả năng kết dính của tiểu cầu, giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Khi bổ sung đủ axit béo này, bạn còn cải thiện được chức năng co bóp của tim, hỗ trợ tăng cường lưu lượng máu đến các cơ quan.

Cải thiện chức năng não bộ

Omega-3, đặc biệt là DHA, đảm nhận vai trò chính cấu tạo nên màng tế bào thần kinh. DHA sẽ giúp các tín hiệu thần kinh truyền đi nhanh chóng và chính xác hơn.

Chính vì vậy, Omega-3 giúp tăng cường khả năng ghi nhớ, học hỏi và hồi tưởng thông tin. Nó cũng giúp cải thiện sự tập trung và tăng cường hiệu suất làm việc.

Cải thiện thị lực

DHA còn là thành phần cấu tạo chính của võng mạc - bộ phận quan trọng nhất của mắt. DHA giúp duy trì độ nhạy sáng của võng mạc, giúp chúng ta nhìn rõ hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Đối với người cao tuổi, DHA sẽ làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng, bảo vệ thị lực.

Giảm tình trạng viêm

Omega-3 giúp giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm như prostaglandin và leukotriene, đồng thời tăng sản xuất các chất có tác dụng chống viêm. Nó giúp giảm đau, sưng và cứng khớp ở những người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp hay gout.

Loại axit béo này có thể hỗ trợ giảm viêm da, giảm ngứa và bong tróc da ở những người mắc bệnh eczema và vẩy nến.

Các lợi ích khác

Ngoài những lợi ích đã biết về tim mạch, não bộ, thị lực, Omega-3 còn mang đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe của chúng ta. Chẳng hạn như: tăng cường độ ẩm làn da, cải thiện độ linh hoạt của khớp, ngừa loãng xương, giảm căng thẳng,...

Omega 3 quan trọng với sức khỏe (Ảnh: freepik.com).

Đối tượng sử dụng Omega 3

Omega 3 cần thiết cho tất cả các đối tượng, trong đó có một vài trường hợp đặc biệt nên chú trọng bổ sung.

- Người đang có bệnh lý tim mạch.

- Trẻ em ở mọi giai đoạn.

- Phụ nữ mang thai, sau sinh, cho con bú.

- Phụ nữ tiền mãn kinh.

- Người làm việc trí óc căng thẳng.

- Người cao tuổi và người mắc các bệnh lý mạn tính: tiểu đường, huyết áp, viêm khớp,...

Omega 3 in 1 - Bổ sung 3 nguồn axit béo từ thiên nhiên

Omega 3 in 1 là dòng sản phẩm bổ sung axit béo lành mạnh, kết hợp 3 nguồn Omega-3 tinh khiết từ thiên nhiên: cá mòi, dầu nhuyễn thể (krill) và dầu tảo. Sản phẩm hỗ trợ bổ sung Omega 3 cho cơ thể, hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 in 1 (Ảnh: omega3in1.vn).

Vivotech và Vivosure là hai công nghệ độc quyền được ứng dụng trong quá trình sản xuất dầu cá Omega 3 in 1. Khi kết hợp hai công nghệ đó, mỗi viên Omega-3 sẽ đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. "Đó là độ tinh khiết cao, không chứa tạp chất, cho mọi đối tượng sử dụng, bao gồm cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Omega 3 in 1 có hàm lượng axit béo cao, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau. Sản phẩm có hoạt tính sinh học cao, hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe…

"Với Omega 3 in 1, sức khỏe của cả gia đình bạn sẽ được nâng cao, là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình chinh phục cuộc sống khỏe mạnh trường thọ", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 in 1 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1958/2024/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 11/10/2024. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhiệt Thành

