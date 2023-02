Nutricare Colos24h Grow Plus mới - Dinh dưỡng cho trẻ nhẹ cân thấp còi

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, trong đó có sự góp mặt của Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu - Trưởng khoa Dinh dưỡng, bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) và hơn 1.500 khách hàng trên toàn quốc.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và hơn 1.500 khách hàng trên toàn quốc (Ảnh: Nutricare).

Sản phẩm mới Nutricare Colos24h Grow Plus đã được các khách mời tại sự kiện đánh giá cao về bao bì, chất lượng và hương vị, hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm mũi nhọn của Nutricare trong năm 2023.

Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng quan trọng giúp trẻ tăng trưởng và phát triển

Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc (2018-2020) do Bộ Y tế công bố tháng 4/2021, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao/tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 19,6%, thể nhẹ cân là 19,9%. Như vậy, cứ khoảng 5 trẻ em dưới 5 tuổi, lại có 1 trẻ thấp còi hoặc nhẹ cân. Con số này đã có nhiều cải thiện, song tỷ lệ trẻ thấp còi nhẹ cân ở Việt Nam hiện vẫn mức khá cao so với thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hậu nhấn mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý là nền tảng quan trọng giúp trẻ tăng trưởng và phát triển đạt chuẩn. Trẻ bị suy dinh dưỡng chủ yếu là do người chăm sóc thiếu hiểu biết cơ bản về thực phẩm cũng như về dinh dưỡng cho trẻ. Đơn giản như việc cho trẻ ăn dặm quá sớm cũng có thể khiến trẻ bị rối loạn hấp thu, tiêu chảy; hoặc thức ăn của trẻ chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng cho trẻ trong giai đoạn phát triển về thể chất và não bộ.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Hậu cho hay, trẻ nhẹ cân thấp còi nếu không được chăm sóc kịp thời sẽ dẫn đến kém phát triển về chiều cao, cân nặng và cả trí tuệ. Việc thiếu hụt dinh dưỡng dẫn đến nguy cơ giảm đề kháng và khả năng ốm bệnh tăng cao ở trẻ.

Tiến sĩ - bác sĩ Hậu cho biết, với trẻ nhẹ cân thấp còi, cha mẹ có thể bổ sung sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng công thức cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của nhiều tổ chức y tế trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị đưa vào phác đồ điều trị chuẩn dành cho trẻ bị suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi. Công thức cao năng lượng 100 kcal được nhiều chứng minh lâm sàng trên chính trẻ em suy dinh dưỡng khẳng định tính hiệu quả giúp trẻ tăng trưởng về chiều cao, cân nặng phù hợp trong giai đoạn đầu đời.

Các sản phẩm dinh dưỡng với công thức cao năng lượng 100 kcal kết hợp vitamin, khoáng chất cùng chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng và tầm vóc của trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi hiệu quả.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới với công thức cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới

Nutricare là đơn vị tiên phong với các sản phẩm dinh dưỡng y học, hợp tác và ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng quốc tế nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người Việt trong suốt 12 năm.

Thấu hiểu những thách thức dinh dưỡng của trẻ em suy dinh dưỡng nhẹ cân thấp còi tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc công ty Nutricare giới thiệu sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus mới là giải pháp dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân thấp còi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia dinh dưỡng của Nutricare đã nghiên cứu và ứng dụng công thức cao năng lượng 100 kcal vào sản phẩm mới Nutricare Colos24h Grow Plus đặc chế cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, hỗ trợ trẻ tăng cân cao khỏe.

Nutricare Colos24h Grow Plus mới bổ sung sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ giúp hỗ trợ tăng cường đề kháng, giảm ốm vặt và hỗ trợ giảm tình trạng nhiễm khuẩn cho trẻ. Bộ 3 canxi, vitamin D3 cùng 52 dưỡng chất thiết yếu nay đã được bổ sung trong sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus mới giúp hỗ trợ tăng cân, tăng chiều cao và hỗ trợ phát triển trí não cho từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Nutricare Colos24h Grow Plus sở hữu công thức dinh dưỡng hỗ trợ trẻ tăng cân, cao khỏe.

Danh mục sản phẩm Nutricare Colos24h Grow Plus mới có cả sữa bột và sữa pha sẵn tiện lợi cho trẻ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Sản phẩm có công thức dinh dưỡng cao năng lượng 100kcal hỗ trợ trẻ tăng cân, cao khỏe cùng hương vị thơm ngon, dễ uống và giá cả khá hợp lý phù hợp với thu nhập của người tiêu dùng trên toàn quốc. Nutricare Colos24h Grow Plus hứa hẹn là người bạn đồng hành giúp các bậc phụ huynh xóa tan nỗi lo con nhẹ cân thấp còi với giá cả hợp lý - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

