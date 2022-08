Nuốt nghẹn do trào ngược dạ dày - Đừng coi thường!

Ăn không ngon miệng, đói chẳng dám ăn chỉ vì nuốt nghẹn do trào ngược

Ở mức độ nhẹ, người bị nuốt nghẹn sẽ gặp khó khăn khi nuốt thức ăn hoặc chất lỏng từ miệng xuống dạ dày mất nhiều thời gian và công sức hơn thường. Khi trào ngược dạ dày diễn tiến nặng hơn, người bệnh thường xuyên bị nghẹn ứ ở cổ. Cảm giác đau như mắc xương cá và phải gắng nuốt xuống mới đẩy được thức ăn qua họng. Trong một số trường hợp, thức ăn chưa trôi xuống hẳn lại bị trào lên, khiến người bệnh muốn nôn ra.

Nuốt nghẹn khiến người bệnh không thể ăn thêm dù bụng vẫn đói. Tình trạng này kéo dài khiến họ bị sụt cân, xanh xao. Không chỉ nuốt nghẹn, người bệnh trào ngược còn phải chịu đựng các triệu chứng như: ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, nóng rát họng, đau tức thượng vị, buồn nôn, khó thở… Combo những triệu chứng này khiến người bệnh luôn ở trạng thái "ăn không ngon, ngủ không yên", mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều bị đảo lộn. Sự khó chịu dai dẳng này kéo theo cả sức khỏe, tinh thần, sự tập trung công việc của người bệnh đều chịu ảnh hưởng.

Tại sao trào ngược dạ dày gây ra nuốt nghẹn?

Khi trào ngược dạ dày xảy ra, acid HCl trào lên thực quản, họng, thanh quản... Với đặc tính ăn mòn mạnh, acid HCl sẽ gây ra tổn thương cho lớp niêm mạc thực quản, dẫn đến viêm loét thực quản. Trào ngược dạ dày xảy ra càng thường xuyên thì mức độ tổn thương càng nặng, hình thành nhiều vết loét hơn theo thời gian.

Khi các vết loét tại thực quản lành dần thì sẽ để lại sẹo. Những vết sẹo xuất hiện nhiều lên, khiến ống thực quản bị hẹp lại. Đường đi của thức ăn từ thực quản xuống dạ dày cũng nhỏ lại, gây nghẹn và khó nuốt cho người bệnh. Đây chính là lý do vì sao hầu hết người bệnh trào ngược dạ dày lâu năm rất dễ bị nuốt nghẹn, gặp khó khăn trong việc ăn uống. Đến giai đoạn nặng, người bệnh sẽ phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như hẹp thực quản, barret thực quản, ung thư thực quản…

Mong muốn được trở lại cuộc sống đúng nghĩa, người bệnh không ngừng tìm mọi cách chữa trị, sử dụng nhiều loại thuốc… Tuy nhiên, tất cả chỉ giải quyết ở phần ngọn - các triệu chứng trào ngược giảm được một thời gian thì lại quay trở lại và có dấu hiệu nặng hơn. Cánh cửa lối thoát trào ngược vẫn chưa mở ra cho họ.

Vậy điều gì khiến trào ngược dạ dày cứ tái diễn trở lại như vậy? Nguyên nhân quan trọng và thường bị bỏ qua nhất đó là họ chưa tìm ra và tác động đúng tới căn nguyên gây trào ngược dạ dày.

Bình Can An Vị - Bài thuốc dành cho người bệnh trào ngược dạ dày

Theo Đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày thực quản là do "Can Vị bất hòa" - sự không hòa hợp giữa chức năng gan (Can) và dạ dày (Vị), dẫn tới Can uất- Vị yếu gây nên một loạt chứng trạng gọi là "chứng khí nghịch" (trào ngược dạ dày thực quản). Vì thế, rất cần khôi phục lại sự cân bằng chức năng sinh lý của gan và dạ dày để cải thiện bệnh trào ngược dạ dày.

Bởi vậy, bài thuốc cổ phương Bình Can An Vị với thành phần hoàn toàn thảo mộc tự nhiên như: Hoài sơn, Mộc hương, Bình vôi, Uất kim… đã ra đời, mang lại hy vọng cho bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản.

Ngày nay, kế thừa và phát triển tinh hoa của bài thuốc Bình Can An Vị, sản phẩm Stomach Reflux được ra đời, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho người sử dụng.

Stomach Reflux có công dụng hỗ trợ an tỳ vị, giảm các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản như: ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, đau thượng vị, đầy trướng bụng, nuốt nghẹn, khó thở…. Sản phẩm sử dụng cho người bệnh trào ngược dạ dày thực quản, họng - thanh quản, tỳ vị kém. Stomach Reflux đã được nhiều người bệnh tin dùng và ghi nhận phản hồi tốt.

Tình trạng nuốt nghẹn do trào ngược dạ dày sẽ không thể hết trong một vài ngày, các tổn thương do axit gây ra cần thời gian để chữa lành. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, có thể kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược như Stomach Reflux để kiểm soát trào ngược dạ dày.

