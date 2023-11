Nuốt mật cá trắm để bồi bổ, 2 người ngộ độc nặng

Ngày 28/11, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về 2 trường hợp ngộ độc mật cá trắm nghiêm trọng, bị suy thận, phải lọc máu.

Một trường hợp ngộ độc mật cá trắm cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: D.D).

Bệnh nhân đầu tiên là nữ, 77 tuổi ở Thái Bình. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết bà nghe nói nuốt mật cá trắm rất tốt cho sức khỏe, nên đã nuốt cả cái mật cá trắm được nấu chín tới.

Sau vài giờ đồng hồ nuốt mật cá trắm, bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn và nôn nhưng giấu người nhà.

Tuy nhiên, các triệu chứng này ngày càng nặng hơn. Sau vài ngày nôn liên tục, không đi tiểu được, bà mới nói cho con cháu. Sau đó, bệnh nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Xác định bệnh nhân suy gan, suy thận, bệnh viện tỉnh đã chuyển bệnh nhân lên Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân 47 tuổi ở Phú Thọ. Bệnh nhân có biểu hiện đau tức bụng, buồn nôn và nôn sau khi ăn món cá kho gừng (có cả lòng cá, mật cá) với 2 người bạn.

Sau khi được sơ cứu tại trạm y tế xã, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi đến BV Bạch Mai để điều trị trong tình trạng viêm gan, suy thận, vô niệu.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, các ca ngộ độc do nuốt mật cá trắm khá phổ biến, do nhiều người nghĩ mật cá trắm to rất tốt cho sức khỏe, thậm chí có tác dụng chữa bệnh nên ăn mật cá.

"Bên trong các loại mật cá thuộc họ cá chép như cá mè, cá trôi, cá trắm hay kể cả các loại cá tầm đều có chứa một loại độc tố nguy hiểm là 5α-cyprinol. Đây là một hợp chất alcohol độc của mật với 5 nhóm hydroxyl trong phân tử. Độc tố này bền vững với nhiệt, giữ độc tính khi nấu chín nên kể cả khi nấu chín ăn vào vẫn sẽ gây ngộ độc", TS Nguyên cảnh báo.

Mật cá trắm to chứa độc tố rất nguy hiểm với sức khỏe (Ảnh: Getty).

Người dân thường nuốt sống cả túi mật với nước, rượu, hoặc trộn với rượu và mật ong. Mật của cá trắm từ 3 kg trở lên nguy cơ gây ngộ độc rất cao.

Khi nuốt vào dạ dày, chất độc này gây tổn thương, gây viêm, loét đường tiêu hóa, gây đau bụng, nôn và tiêu chảy… Sau đó nhanh chóng làm tổn thương, suy thận, hoại tử ống thận, tổn thương gan gây suy gan…

Khi ngộ độc mật cá trắm, trường hợp nhẹ thường có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng nhiều lần, nhưng tiểu tiện vẫn bình thường. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận cấp, suy gan cấp, suy đa tạng, vô niệu, hôn mê và có thể tử vong.

Tại Trung tâm chống độc, có nhiều bệnh nhân sau khi nuốt mật cá trắm phải điều trị tích cực như lọc máu vì ngộ độc.

TS Nguyên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn mật cá, ngoài việc có thể gây ngộ độc thì bản thân mật các loại mật động vật chính là nơi chứa những loại vi trùng, virus, ký sinh trùng…

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, độc tố chính trong mật cá trắm là một Alcol steroid có 27 C gọi là 5α Cyprinol và gây tổn thương chủ yếu là viêm gan, thận.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, đến nay chưa có tài liệu khoa học nào khẳng định việc nuốt mật cá có tác dụng chữa bệnh mà thực tế rất nhiều trường hợp nuốt mật cá đã dẫn đến tử vong.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng mật cá trắm dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào.