Nước tương MAGGI giảm muối tốt cho sức khỏe người tiêu dùng Việt

Những năm gần đây, Bộ Y tế nhiều lần đưa ra các khuyến cáo về việc cắt giảm lượng muối trong khẩu phần ăn. Nguyên nhân là bởi chế độ ăn nhiều muối gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như: làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, ung thư dạ dày…

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 5g/ngày là lượng muối cho phép đối với người trưởng thành, tuy nhiên, mức tiêu thụ muối của người Việt Nam đang là 9,5g/ngày, cao gấp gần 2 lần so với khuyến cáo của WHO.

Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt sản phẩm nước tương MAGGI giảm muối, đại diện Nestlé Việt Nam, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc Dự án hỗ trợ phát triển nông thôn ngành hàng thực phẩm cho biết, theo tiến sĩ Laura Cobb, Giám đốc chương trình Resolve to Save Lives, trung bình mỗi năm có hơn 40.000 người Việt tử vong do ăn quá nhiều muối mỗi ngày. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế về việc "cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn", Nestlé Việt Nam hợp tác cùng Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA), về truyền thông giảm muối cho sản phẩm nước tương giảm muối MAGGI vốn đã được hàng triệu chị em phụ nữ Việt nhiều thế hệ tin tưởng.

Sản phẩm nước tương MAGGI giảm muối tốt cho sức khỏe là sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác chiến lược của Nestlé Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam.

Sau một thời gian nghiên cứu, sản phẩm nước tương MAGGI giảm muối tốt cho sức khỏe đã được ra mắt.

Đại diện VINAFOSA, Tiến sĩ Lê Văn Giang chia sẻ thêm: "Từ góc độ chuyên môn, tôi đánh giá cao chất lượng của nước tương MAGGI. Nước tương MAGGI có mùi thơm đặc trưng của đậu nành lên men trong điều kiện nhiệt độ ổn định lý tưởng và đủ thời gian cho vị ngon hài hòa, hợp khẩu vị người Việt.

Nước tương MAGGI giảm muối đã vượt qua nhiều thử nghiệm lâm sàng, chứng minh việc giảm muối và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Vậy nên, để an toàn và cải thiện hơn cho sức khỏe, mọi người nên dùng nước tương MAGGI giảm muối. Bởi, dù giảm muối, hương vị của sản phẩm vẫn không giảm sút".

Đại diện Nestlé Việt Nam, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên và TS. Lê Văn Giang, Chủ tịch VINAFOSA trong buổi lễ ký kết hợp tác "Giảm muối - Tốt cho sức khỏe".

"Thói quen ăn uống đậm vị vốn đã quen thuộc với người Việt. Việc cắt giảm muối có thể khó khăn với nhiều người. Tuy nhiên, với các giải pháp giảm muối khoa học, nước tương MAGGI giảm muối vừa có thể đảm bảo tiêu chí tốt cho sức khỏe, vừa giữ được vị ngon hài hòa khi thưởng thức món ăn, món chấm", ông Giang nói thêm.

Nước tương MAGGI giảm muối tốt hơn cho sức khỏe nhưng vẫn bảo toàn vị ngon hài hòa.

Để nâng cao sức khỏe cần nhiều yếu tố, từ chế độ ăn uống, luyện tập đến chế độ sinh hoạt, môi trường sống. Việc cải thiện sức khỏe cũng không phải là việc ngày một, ngày hai mà cần kiên trì theo đuổi, thực hiện trong một thời gian dài.

Vì vậy, từng bước thay đổi nhỏ như việc đổi sang sử dụng nước tương MAGGI giảm muối trong những bữa ăn gia đình cũng góp phần thiết lập lối sống lành mạnh và an toàn cho sức khỏe. Cùng nước tương MAGGI giảm muối biến những tích cực nhỏ trở thành thay đổi lớn cho hành trình sống an lành, khỏe mạnh.