Nữ bác sĩ chọn hướng đi nhân văn trong hành trình hồi sức sơ sinh

Suốt hơn 25 năm gắn bó với nghề, chị tin rằng, kỹ thuật phục vụ bác sĩ điều trị, nhưng trái tim và sự thấu hiểu luôn đi đầu.

BS.CKII. Mai Kiều Anh - Trưởng chuyên khoa Sơ sinh, Vinmec Times City (Ảnh: BVCC).

Can thiệp tối thiểu, đúng lúc trong điều trị trẻ sơ sinh

“Đặc thù trong điều trị trẻ sơ sinh là mọi can thiệp đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ, ngăn ngừa các biến chứng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cứu sống, mà còn giúp trẻ sống khỏe và phát triển toàn diện”, BS.CKII. Mai Kiều Anh - Trưởng chuyên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City cho biết.

BS.CKII. Mai Kiều Anh luôn ưu tiên triết lý can thiệp tối thiểu trong điều trị trẻ sơ sinh (Ảnh: BVCC).

Triết lý ấy được thể hiện qua những ca bệnh mà chị không thể quên. Nữ bác sĩ kể lại về một trường hợp bé trai tưởng chừng khỏe mạnh khi vừa chào đời nhưng chỉ ít phút sau đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu nguy kịch. Trẻ bỗng trở nên tím tái, khó thở, suy hô hấp, chảy máu phổi ồ ạt và nhiễm khuẩn sơ sinh nặng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng trẻ bất cứ lúc nào.

“Trước tình huống khẩn cấp, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tuân thủ nguyên tắc can thiệp đúng, đủ. Mọi quyết định phải được cân nhắc nhanh nhưng thận trọng, mỗi thao tác đều có mục tiêu rõ ràng và phương án dự phòng”, bác sĩ Kiều Anh nhớ lại.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, ê-kíp lựa chọn chiến lược can thiệp tối thiểu nhưng hiệu quả: đặt nội khí quản, sử dụng máy thở tần số cao kết hợp liệu pháp khí NO giúp cải thiện oxy hóa và giảm áp lực lên phổi. Các thao tác được thực hiện nhanh, chính xác và phối hợp nhịp nhàng, song luôn trong giới hạn an toàn để tránh tổn thương thêm cho lá phổi non nớt của trẻ.

Bác sĩ Kiều Anh lý giải: “Tăng áp lực đường thở có thể giúp trẻ nhận được nhiều oxy hơn nhưng dễ làm tổn thương phổi; giảm áp lực thì an toàn hơn cho phổi, song lại khiến bé khó hấp thu đủ oxy. Cái khó là phải tìm được điểm cân bằng tối ưu, vừa cứu sống trẻ, vừa giảm thiểu tổn thương”.

Nhờ chiến lược điều trị có chủ đích, sau 5 ngày, tình trạng trẻ cải thiện rõ rệt. Khi các chỉ số sinh tồn ổn định, ê-kíp chủ động rút nội khí quản, chuyển sang thở máy không xâm nhập để tiếp tục bảo vệ phổi. Sau 21 ngày, “chiến binh” nhỏ rời viện trong tình trạng khỏe mạnh.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất là cứu được bé bằng những quyết định đúng lúc, đúng phương pháp và luôn ưu tiên giảm thiểu can thiệp”, bác sĩ Kiều Anh chia sẻ.

Triết lý “can thiệp ít nhất - hiệu quả cao nhất” mà bác sĩ Kiều Anh theo đuổi không chỉ đến từ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn được củng cố qua những năm tháng học tập, tu nghiệp của chị tại Pháp và Hàn Quốc - nơi y học hồi sức nhi, sơ sinh phát triển hàng đầu thế giới. Chính tại đó, chị nhận thấy dù công nghệ tiên tiến đến đâu, yếu tố quyết định thành công trong hồi sức sơ sinh vẫn là sự thấu hiểu sinh lý trẻ, tôn trọng tự nhiên và can thiệp đúng mức.

Từ triết lý nhân văn đến nỗ lực bảo vệ nhịp thở đầu đời trọn vẹn tại Vinmec

“Y học hiện đại mang đến cho bác sĩ nhiều công cụ tiên tiến để điều trị cho trẻ. Nhưng với trẻ sơ sinh, mỗi thao tác, mỗi loại thuốc đưa vào cơ thể trẻ đều phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và rủi ro”, bác sĩ Kiều Anh chia sẻ.

Tại Vinmec, quan điểm này được thực hành trong từng ca bệnh, đặc biệt với trẻ sinh non và gặp tình trạng nguy kịch khi mới lọt lòng. Mặc dù sở hữu đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu, từ thở máy cao tần, thở khí NO, lọc máu hay ứng dụng ECMO (chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể)... mọi can thiệp chỉ thực hiện khi cần thiết để bảo vệ từng nhịp thở mong manh của trẻ.

Từ nền tảng triết lý nhân văn ấy, Vinmec ưu tiên áp dụng các liệu pháp thân thiện, hạn chế can thiệp, giúp trẻ được lớn lên trong môi trường gần gũi và an toàn nhất có thể. Giảm tiếng ồn, giảm ánh sáng, chăm sóc Kangaroo (da kề da)... - những phương pháp tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả, giúp não bộ trẻ phát triển hài hòa, giảm căng thẳng và tăng cơ hội hồi phục.

“Bên cạnh sứ mệnh cứu sống trẻ sơ sinh, tôi và các đồng nghiệp tại Vinmec vẫn đang từng ngày hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống y khoa - nơi mọi trẻ em Việt Nam đều được chăm sóc toàn diện và an toàn ngay từ những giây phút đầu đời”, bác sĩ Kiều Anh bày tỏ.

BS.CKII. Mai Kiều Anh chụp ảnh lưu niệm cùng hai em nhỏ trước kia đã từng điều trị sinh non tại khoa (Ảnh: BVCC).

Chặng đường 14 năm kể từ khi thành lập, khoa Sơ sinh tại Vinmec Times City đã tiếp nhận và điều trị thành công 32.162 trẻ, trong đó có 1.230 em bé sinh non, với tỷ lệ cứu sống lên đến 97,54 %.