Nội soi tiêu hóa phóng đại 520 lần: Bước tiến trong phát hiện ung thư sớm ở cấp độ tế bào

Tỷ lệ phóng đại 520 lần nhìn rõ tới cấp độ tế bào

Lần đầu tiên, công nghệ nội soi cấp độ tế bào Endocyto 520x được giới thiệu trong Hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong Nội soi tiêu hóa” do Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là hệ thống y tế duy nhất tại Việt Nam sở hữu công nghệ này.

Endocyto 520x là công nghệ nội soi tiêu hóa thế hệ mới do Tập đoàn Olympus (Nhật Bản) phát triển, với khả năng phóng đại hình ảnh lên tới 520 lần. Mức độ phóng đại này cho phép quan sát cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc, hỗ trợ phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc tổn thương vi thể ngay từ giai đoạn tế bào, khi chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

Mức độ phóng đại 520 lần cho phép quan sát cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc (Ảnh: Olympus Việt Nam).

Công nghệ này được tích hợp cùng hệ thống các kỹ thuật hình ảnh hiện đại như TXI, EDOF, NBI, RDI và trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ theo thời gian thực. Trong đó, TXI (Texture and Color Enhancement Imaging) giúp tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng của niêm mạc, qua đó làm rõ các tổn thương nhỏ hoặc có sự thay đổi màu sắc so với mô lành.

EDOF (Extended Depth of Field) hỗ trợ mở rộng độ sâu trường ảnh, giúp hình ảnh rõ nét trên toàn bộ vùng quan sát mà không cần điều chỉnh tiêu cự liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả thao tác và giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Bên cạnh đó, Endocyto 520x kế thừa công nghệ NBI (Narrow Band Imaging) với dải ánh sáng hẹp ở các bước sóng đặc hiệu, giúp làm nổi bật cấu trúc mạch máu và niêm mạc, hỗ trợ phân biệt mô lành và mô bất thường, đồng thời đánh giá mức độ tổn thương.

Công nghệ RDI (Red Dichromatic Imaging) được sử dụng để tăng khả năng nhận diện mạch máu sâu trong quá trình can thiệp, hỗ trợ kiểm soát chảy máu và nâng cao độ an toàn của thủ thuật. Hệ thống hình ảnh 4K kết hợp trí tuệ nhân tạo AI cho phép phát hiện polyp, cảnh báo các vùng nghi ngờ và góp phần giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương.

Theo Thầy thuốc Ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia tiêu hóa tại Thu Cúc TCI: “Trước kia, kỹ thuật nội soi phóng đại quang học của Olympus đạt con số là 135 lần. Hiện tại, hệ thống nội soi Endocyto Endoscopy đã nâng cấp mức phóng đại cao nhất - 520 lần.

Thông qua phóng đại hình ảnh lên 520 lần, các bác sĩ phát hiện các tổn thương đặc biệt nhỏ, giúp định hướng phát hiện ngay tế bào ở trong tổn thương đó có phải là tế bào ung thư hay không ”.

Nội soi siêu phóng đại giúp định hướng phát hiện tế bào trong tổn thương có phải là tế bào ung thư hay không (Ảnh: Olympus Việt Nam).

Thu Cúc TCI - Đơn vị đầu tiên triển khai ứng dụng Endocyto 520x tại Việt Nam

Ngày 22/3, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI công bố triển khai ứng dụng công nghệ nội soi tiêu hóa Endocyto 520x trong khuôn khổ hội thảo chuyên môn “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa” do TCI tổ chức, phối hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ, Đào tạo liên tục (CSCE) trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam.

Công nghệ Endocyto 520x lần đầu được giới thiệu trong hội thảo do Thu Cúc TCI tổ chức (Ảnh: Thu Cúc TCI).

Hội thảo diễn ra do TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia tiêu hóa tại Thu Cúc TCI và PGS.TS.BS Dương Quang Huy - Chủ nhiệm bộ môn Nội Tiêu hóa Bệnh viện Quân Y 103 làm chủ tọa.

Cùng với đó là đội ngũ báo cáo viên từ Viện nghiên cứu và Đào tạo tiêu hóa, gan mật, bộ phận Công nghệ thông tin Thu Cúc TCI cũng như đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam.

Sự kiện thu hút hơn 100 bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện 198,... tạo nên một diễn đàn chuyên môn, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa.

Đồng thời, sự kiện mở ra cơ hội kết nối giữa các nhà quản lý y tế, chuyên gia đầu ngành và đội ngũ bác sĩ lâm sàng. Qua đó, các bên có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận về xu hướng công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như tăng cường hợp tác trong chẩn đoán và điều trị sớm ung thư đường tiêu hóa.

Tại hội thảo, ông Hiroki Nagata, đại diện Olympus Việt Nam cho biết: “Thu Cúc TCI là bệnh viện đầu tiên ứng dụng công nghệ nội soi tiêu hóa tối tân này tại Việt Nam. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với TCI để mở rộng, nâng cao công nghệ để người bệnh có thể nhận được những lợi ích tốt nhất từ công nghệ này”.

Với việc đưa Endocyto 520x vào ứng dụng, Thu Cúc TCI tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư bài bản vào các công nghệ nội soi tiêu hóa hiện đại. Việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa và mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh.