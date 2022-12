Nmn+ Nano Liquid - Sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người Nhật

Từ công trình nghiên cứu đẩy lùi lão hóa kéo dài cả thế kỷ

Được phát hiện từ năm 1904, NAD+ là hoạt chất tham gia vào các phản ứng trao đổi chất của cơ thể, tạo ra năng lượng trong tế bào.

Đã có nhiều thí nghiệm được thực hiện cho thấy việc bổ sung NAD+ giúp phục hồi hoạt động của tế bào cơ, kéo dài tuổi thọ, cải thiện sức khỏe… Nhiều nhà khoa học từng đoạt giải Nobel về sinh lý, y học và hóa học đều bày tỏ sự ủng hộ đối với lý thuyết chống lão hóa với NAD+.

Sir Arthur Harden - 1 trong 2 nhà hóa sinh đã phát hiện ra NAD+ vào năm 1906 (Ảnh: Cell Press).

Dù vậy, hàm lượng NAD+ sẽ giảm dần theo độ tuổi, bắt đầu từ sau 20 tuổi và giảm mạnh sau 40 tuổi. Việc giảm NAD+ sẽ nảy sinh nhiều nguy cơ bệnh tật, lão hóa. Vì vậy, các nhà khoa học tiếp tục đào sâu, tìm kiếm phương thức bổ sung nguồn NAD+ mới. Những dòng thức uống NMN từ đó chính thức ra đời.

NMN là tiền chất trực tiếp của phân tử thiết yếu NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide), cũng được coi là phần tử chủ chốt để làm tăng mức độ NAD+ trong tế bào. NMN có thể tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc như đậu nành, bắp cải, bông cải xanh… Tuy nhiên hàm lượng NMN trong các loại thực phẩm này khá thấp, không cung cấp đủ lượng NAD+ cho cơ thể.

Để đảm bảo hàm lượng, độ tinh khiết và tỷ lệ hấp thu của NMN cao nhất, SakuraDream (Chủ quản thương hiệu PeauHonnête) kết hợp cùng Tập đoàn Daido Pharmaceutical phát triển ra 2 công nghệ tân tiến, được cấp bằng sáng chế: Công nghệ NanoCapsule và Công nghệ lên men lỏng.

Tập đoàn Daido kết hợp cùng SakuraDream để tạo ra thức uống hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Nmn+ Nano Liquid (Ảnh: Daido Pharmaceutical).

Cho tới thức uống bảo vệ sức khỏe được nhiều người quan tâm

Đại diện Tập đoàn Daido cho biết, với 2 công nghệ kể trên, dòng sản phẩm Nmn+ Nano Liquid được quan tâm bởi mức độ tinh khiết 99,9% (theo nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở Nhật), vừa cho tỷ lệ hấp thu tốt hơn gấp nhiều lần so với dạng viên hoặc dạng bột.

Nmn+ Nano Liquid là thức uống hỗ trợ bảo vệ sức khỏe được ưa chuộng tại Nhật Bản. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Nmn+ Nano Liquid số 1934/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 22/11/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh..

Ngay khi ra mắt tại thị trường Nhật Bản, Nmn+ Nano Liquid gây chú ý trong ngành thực phẩm chức năng. Sản phẩm này còn đạt giải vàng tại "Giải thưởng Pavone - Premium Quality", đây là giải thưởng tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm Nhật Bản. Sản phẩm còn nhận giải thưởng Japan Esthetic Selection, đây là giải thưởng bình chọn hàng năm cho các dòng sản phẩm được sử dụng trong thẩm mỹ viện Nhật Bản. Độ tinh khiết của NMN có trong sản phẩm đạt 99,9%, đã được chứng nhận bởi Trung tâm Phân tích Thực phẩm Nhật Bản (JFRL), theo đại diện Tập đoàn Daido Pharmaceutical.

Nmn+ Nano Liquid đạt nhiều giải thưởng.

Tính đến đầu năm 2022, Nhật Bản vẫn là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo số liệu của World Health Ranking, tỷ lệ tử vong do đột quỵ của người Nhật đứng thứ 152 trên thế giới, tỷ lệ tử vong do ung thư đứng thứ 134, do bệnh gan đứng thứ 153, do bệnh phổi đứng thứ 166…

Có thể nói, Nhật Bản chính là biểu tượng của việc sống khỏe, sống thọ, được các quốc gia khác học hỏi.