Những sản phẩm không thể thiếu trong gia đình vào mùa dịch

Dân trí Trước tình trạng số ca mắc Covid-19 mới tăng lên hằng ngày, nhiều người phải tự theo dõi, cách ly tại nhà. Bên cạnh sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, việc bổ sung các thực phẩm nâng cao sức khỏe cũng rất quan trọng.

1. Vitamin C

Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch bởi cơ chế hoạt động như một chất chống oxy hóa cho cơ thể. Đây chính là phương thức bảo vệ đầu tiên của vitamin C. Bổ sung đầy đủ vitamin C mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng của hệ miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Vitamin C giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho cơ thể

Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin C từ những bữa ăn hằng ngày không đủ đáp ứng hàm lượng cơ thể yêu cầu (1000-2000mg vitamin C mỗi ngày). Hơn nữa, vitamin C trong đồ ăn có thể bị thất thoát trong quá trình chế biến.

Chính vì thế, việc bổ sung vitamin C bằng thực phẩm chức năng như viên uống DHC vitamin C là một gợi ý vô cùng tuyệt vời. Viên uống sẽ cung cấp cho bạn hàm lượng vitamin C dồi dào lên tới 1000mg, góp phần nâng cao sức khỏe tốt hơn.

Cứ mỗi 2 viên uống vitamin C của DHC thì đều mang lại 1000mg vitamin C.

2. Vitamin tổng hợp

Vitamin tổng hợp là tập hợp các loại vitamin cần thiết cho hoạt động duy trì sự sống của cơ thể, được phối trộn với nhau theo tỉ lệ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể bổ sung vitamin tổng hợp thông qua thực phẩm bổ sung.

Viên uống vitamin tổng hợp DHC Multi Vitamins được xây dựng trên công thức 12 + 1: 12 vitamin thiết yếu cho cơ thể + vitamin P. Bộ 12 vitamin trong viên uống có thể kể đến như là vitamin C, vitamin E, vitamin B1, B16, vitamin D3,... Trong khi 12 loại vitamin giúp bạn duy trì sức khỏe dẻo dai thì vitamin P giữ quan trọng trong việc giúp tích lũy vitamin C trong các mô và bảo vệ các loại vitamin khác.

Viên uống vitamin tổng hợp của DHC chứa nhiều vitamin bổ ích cho hệ miễn dịch.

3. Khoáng tổng hợp

Đối với sức khỏe, khoáng chất cũng có vai trò quan trọng tương tự như vitamin, cũng tham gia vào cấu tạo tế bào, duy trì hoạt động sống và nâng cao sức khỏe cơ thể.

Viên uống khoáng tổng hợp DHC Multi Mineral đạt tiêu chuẩn về dinh dưỡng của Nhật Bản, bổ sung 10 loại khoáng chất như canxi, sắt, đồng, magiê,... theo tỷ lệ cân bằng và hỗ trợ nhau để cùng phát huy hiệu quả của mỗi thành phần. Bổ sung viên khoáng tổng hợp của DHC sẽ hỗ trợ duy trì sức khỏe, nâng cao hiệu suất làm việc.

Khoáng chất cũng tham gia vào quá trình duy trì hoạt động sống của cơ thể.

4. Kẽm

Kẽm giúp cơ thể tăng sản sinh tế bào, hỗ trợ tạo ra bạch cầu giúp cho hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn. Một công dụng khác của kẽm mà ít người biết đến đó là điều hòa chức năng nội tiết tố giúp cơ thể thích nghi được với hoàn cảnh, biến đổi từ môi trường.

Bên cạnh đó, kẽm có tính chất chống oxy hóa, giúp tổng hợp phân tiết hormone tăng trưởng làm tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại bệnh nhiễm khuẩn.

Kẽm hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Thức ăn chứa nhiều kẽm có thể kể đến là thịt bò, tôm đồng, hàu, sò, gan lợn, sữa, lòng đỏ trứng, cá, đậu nành, các hạt có dầu (hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng),... Nếu quá bận rộn thì bạn có thể tham khảo viên uống kẽm DHC được chiết xuất chính từ kẽm gluconat và nấm men. Viên uống bổ sung hữu hiệu hàm lượng kẽm cho bạn một cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

Bên cạnh việc bổ sung các vitamin để tăng cường hệ miễn dịch, bạn cũng nên nhớ uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Có một hệ miễn dịch, sức đề kháng cao sẽ tiếp ứng cho bạn sức mạnh để đương đầu với bệnh dịch.

**Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh