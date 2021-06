Những dấu hiệu men gan cao thường gặp nhất

Dân trí Sớm nhận biết dấu hiệu men gan cao được xem là chìa khóa vàng trong việc kiểm soát và điều trị bệnh.

Do đó, ngay sau khi nhận thấy cơ thể có những thay đổi bất thường, cần thăm khám để được kiểm tra, tránh kéo dài dẫn đến hình thành những biến chứng, hậu quả nguy hiểm.

Nguyên nhân men gan cao

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến men gan cao, tuy nhiên phổ biến nhất là:

Hình thành do virus có khả năng gây viêm gan

Viêm gan siêu vi, đặc biệt là các nhóm bệnh viêm gan A, B, C được xem là một trong những nguyên nhân làm tăng men gan.

Tác dụng phụ của một số loại thuốc

Hiện nay, vấn đề tự ý kê đơn và sử dụng thuốc đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các nhóm thuốc như: kháng sinh, trầm cảm, tim mạch,... Việc lạm dụng này là gia tăng nguy cơ tổn thương gan và tăng chỉ số men gan. Ngoài ra, một số phác đồ điều trị lâu dài bằng thuốc có thể làm tăng men gan (ví dụ như Acnotin). Do đó, trong quá trình điều trị cần xét nghiệm định kỳ để có thể soát chỉ số men gan.

Thói quen ăn uống không lành mạnh

Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hại, trong đó có tăng men gan. Việc tích tụ một số độc tố có hại trong thực phẩm sẽ khiến gan hoạt động nhiều hơn, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng gan và hình thành một số bệnh lý liên quan.

Ngoài ra, một số bệnh lý khác cũng được xem là nguyên nhân gây tăng men gan như: sốt rét, suy tim, viêm tụy,...

Virus gây viêm gan được xem là một trong những nguyên nhân làm tăng men gan

Dấu hiệu men gan cao thường gặp nhất

Trong trường hợp men gan cao nhẹ thường sẽ không có biểu hiện cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, khi chỉ số xét nghiệm men gan vượt quá mức cho phép, bệnh nhân thường sẽ có những triệu chứng rõ rệt sau:

Cơ thể mẩn đỏ kèm ngứa ngáy:

Theo các nghiên cứu thì đây được xem là triệu chứng của nhiều bệnh lý, trong đó cũng được xem là dấu hiệu men gan cao thường gặp ở nhiều người. Khi chức năng gan suy giảm, gan không thể tiến hành hoạt động bình thường, từ đó các độc tố có hại tích tụ, không thể đào thải ra bên ngoài và hình thành nên những mảng đỏ, ngứa ngáy trên da.

Da chuyển màu vàng bất thường:

Vàng da được xem là biểu hiệu men gan cao đặc trưng, phổ biến ở nhiều người. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do chức năng bài tiết ở mật (hay còn gọi là bilirubin) bị rối loạn và dẫn đến những thay đổi sắc tố da. Mức độ vàng da phụ thuộc vào tình trạng phát triển của bệnh, do đó nếu da có những thay đổi chuyển màu bất thường, cần sớm thăm khám để tránh kéo dài thời gian ủ bệnh.

Vàng da là dấu hiệu men gan cao điển hình ở nhiều bệnh nhân

Ngoài ra, triệu chứng men gan cao còn biểu hiện qua các vấn đề sau:

- Cơ thể xuất hiện cảm giác ăn không ngon miệng, buồn nôn hoặc nôn.

- Xuất hiện một số triệu chứng liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

- Khi men gan trong máu tăng cao, bệnh nhân còn có thể gặp những cơn đau ở hạ sườn bên phải.

- Nước tiểu có màu vàng kèm mùi hôi, đi ngoài ra phân có màu nhạt.

Các chuyên gia còn khuyến cáo, những dấu hiệu nên trên chỉ xuất hiện ở bệnh nhân tăng men gan có kèm chuyển hóa mật. Đối với người chỉ tăng men gan đơn thuần, dấu hiệu nhận biết thường không rõ ràng, chỉ phát hiện chính xác bệnh khi thực hiện các xét nghiệm liên quan.

Biểu hiện men gan cao còn thể hiện qua việc rối loạn tiêu hóa, chán ăn,...

Phương pháp phòng ngừa men gan cao

Men gan cao là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như: viêm gan, xơ gan, ung thư gan,... do đó cần chủ động thăm khám khi cơ thể có dấu hiệu men gan tăng. Ngoài ra, nên duy trì một số thói quen sau để có thể chủ động ổn định chỉ số men gan:

- Tăng cường sản sinh lượng mật cần thiết ở gan và giảm thiểu lượng mỡ dư thừa không cần thiết bằng cách bổ sung nhiều thực phẩm rau xanh có nguồn chất xơ dồi dào như: bột yến mạch, đậu đen, rau bina,...

- Một số loại thực phẩm có tính oxi hóa nếu bổ sung với hàm lượng phù hợp mỗi ngày sẽ giúp tăng cường chức năng gan, ổn định chỉ số men gan như: bông cải, cam, đậu đỏ, quả óc chó,...

- Nguồn thực phẩm có chứa Vitamin C cũng được xem là nguồn dưỡng chất mang lại nhiều công dụng hữu ích cho gan trong việc tăng cường hệ miễn dịch của gan, hạn chế tổn thương do các chất có hại xâm nhập. Một số thực phẩm giàu Vitamin C như: chanh, cam, vải thiều, kiwi,...

- Các chuyên gia khuyến cáo nên uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Đây được xem là thói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt với việc hỗ trợ vào quá trình đào thải các chất độc hại.

- Hạn chế việc thường xuyên sử dụng các chất kích thích có cồn như bia, rượu hoặc lạm dụng thuốc lá. Thói quen này không chỉ gây ảnh hưởng đến men gan mà còn là nguyên nhân hình thành nên nhiều bệnh lý nguy hiểm.

- Ngoài ra, để chủ động ngăn chặn hình thành dấu hiệu men gan cao, cần tuyệt đối tuân thủ các phác đồ, chỉ định khi điều trị bằng thuốc. Trong trường hợp xuất hiện những triệu chứng bất thường, cần sớm tái khám.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp nâng cao khả năng phòng ngừa tăng men gan

Men gan cao là dấu hiệu cảnh báo chức năng gan suy giảm và nguy cơ hình thành nhiều bệnh lý có khả năng đe dọa đến sức khỏe, thậm chỉ là tính mạng người bệnh. Do đó, cần chủ động lắng nghe cơ thể, sớm nhận biết dấu hiệu men gan cao để tiến hành điều trị kịp thời, hạn chế những tổn hại đáng tiếc đến sức khỏe.

PV