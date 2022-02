Những ai cần cảnh giác cao với ung thư hậu môn?

Hậu môn được hình thành một phần từ các lớp da bên ngoài của cơ thể và một phần từ ruột. Tránh các yếu tố nguy cơ và tăng các yếu tố bảo vệ có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Sau đây là các yếu tố nguy cơ của ung thư hậu môn:

Nhiễm HPV qua đường hậu môn

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, nhiễm virus u nhú ở người (HPV) là yếu tố nguy cơ chính của ung thư hậu môn. Bị nhiễm HPV có thể dẫn đến ung thư biểu mô tế bào vảy ở hậu môn, loại ung thư hậu môn phổ biến nhất. Khoảng chín trong số mười trường hợp ung thư hậu môn được phát hiện ở những bệnh nhân nhiễm HPV hậu môn.

Bệnh nhân có hệ thống miễn dịch khỏe mạnh thường có khả năng chống lại nhiễm trùng HPV. Những bệnh nhân bị suy giảm hệ miễn dịch khi bị nhiễm vi rút HPV có nguy cơ cao bị ung thư hậu môn.

Một số bệnh khác

- Tiền sử ung thư cổ tử cung, âm đạo hoặc âm hộ

Ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo và ung thư âm hộ có liên quan đến nhiễm virus HPV. Những phụ nữ đã từng bị ung thư cổ tử cung, âm đạo hoặc âm hộ có nguy cơ cao bị ung thư hậu môn.

- Nhiễm HIV / AIDS

Bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là một yếu tố nguy cơ cao gây ung thư hậu môn. HIV là nguyên nhân của hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). HIV làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể và khả năng chống lại nhiễm trùng. Nhiễm HPV ở hậu môn thường gặp ở những bệnh nhân dương tính với HIV.

Nguy cơ ung thư hậu môn ở nam giới nhiễm HIV và quan hệ tình dục đồng giới cao hơn. Phụ nữ dương tính với HIV cũng tăng nguy cơ ung thư hậu môn so với phụ nữ âm tính với HIV.

Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch hoặc hút thuốc lá có thể làm tăng thêm nguy cơ ung thư hậu môn ở những bệnh nhân dương tính với HIV.

- Ức chế miễn dịch

Suy giảm miễn dịch là một tình trạng làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể và khả năng chống lại nhiễm trùng và các bệnh khác. Ức chế miễn dịch mãn tính (dài hạn) có thể làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn vì nó làm giảm khả năng chống lại nhiễm HPV của cơ thể.

Những bệnh nhân được cấy ghép nội tạng và nhận thuốc ức chế miễn dịch để ngăn chặn đào thải nội tạng có nguy cơ mắc ung thư hậu môn cao hơn.

Bị rối loạn tự miễn dịch như bệnh Crohn hoặc bệnh vẩy nến có thể làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn. Không rõ nguy cơ gia tăng là do tình trạng tự miễn dịch, do điều trị tình trạng này, hay do kết hợp cả hai.

Một số thực hành tình dục

Những thực hành tình dục sau đây làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn vì chúng làm tăng khả năng bị nhiễm HPV:

- Quan hệ tình dục qua đường hậu môn.

- Có nhiều bạn tình.

- Tình dục giữa những người đàn ông.

Nam giới và phụ nữ có tiền sử mắc bệnh sùi mào gà ở hậu môn hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác cũng có nguy cơ mắc ung thư hậu môn cao hơn.

Hút thuốc lá

Các nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư hậu môn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người hút thuốc lá hiện nay có nguy cơ mắc ung thư hậu môn cao hơn những người hút thuốc đã bỏ thuốc hoặc những người chưa bao giờ hút thuốc.