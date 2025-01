Cấp cứu nhiều ca ngưng tim đêm giao thừa

Đêm 31/12/2024, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) điều trị hơn 200 bệnh nhân với nhiều mức độ khác nhau. Nhưng chỉ từ 19h đến thời điểm cận khoảnh khắc chào năm mới, các nhân viên y tế đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp ngưng tim.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đêm 31/12/2024 (Ảnh: Hoàng Lê).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Mai Ngọc Hải, trưởng tua trực Cấp cứu chia sẻ, trong 3 ca ngưng tim vừa vào viện, có 2 trường hợp cao tuổi bị bệnh lý đau ngực tại nhà, một trường hợp nam thanh niên sinh năm 2005 tự tử.

Dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức, 2 trường hợp bệnh nhân cao tuổi đã không qua khỏi vì tình trạng quá nặng. Riêng ca còn lại dù tri giác chưa ổn định nhưng ekip trực đang dùng mọi biện pháp can thiệp, vì bệnh nhân vẫn còn khả năng cứu sống.

Theo bác sĩ Hải, ca trực cấp cứu đêm nay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 12 bác sĩ (gồm 6 bác sĩ chính) và 15 điều dưỡng, 2 hộ lý. Thông thường vào dịp lễ, Tết, bệnh nhân sẽ vào cấp cứu liên tục từ khoảng 21h trở đi, đa phần do tai nạn giao thông, bên cạnh đó còn có bệnh lý đường tiêu hóa, hô hấp...

Bác sĩ theo dõi sát trường hợp ngưng tim trẻ tuổi (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Hải chia sẻ, bản thân đã có nhiều lần trực lễ Tết. Dù đôi khi có cảm giác thiệt thòi khi phải hy sinh thời gian cá nhân, nhưng anh đã chấp nhận điều này từ lúc bước chân vào nghề y.

"Những ngày cuối năm, mong người dân vui chơi văn minh, an toàn, có ý thức. Sự an toàn của bệnh nhân là niềm vui của nhân viên y tế chúng tôi", bác sĩ Hải chia sẻ đến cộng đồng trong ca trực đặc biệt.

Giành giật sự sống cho bệnh nhân

Còn tại khoa Tim mạch can thiệp, 15 bệnh nhân được các nhân viên y tế theo dõi xuyên đêm 31/12. Trong đó, có hai trường hợp vừa được cứu khỏi lưỡi hái tử thần không lâu.

Trường hợp đầu tiên là ông N.V.T. (66 tuổi), nhập viện vì chóng mặt, tê tay chân, mệt. Qua kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị bệnh lý mạch vành nặng, nếu không can thiệp có thể nguy hiểm tính mạng.

Ông T. được chụp mạch vành và đặt máy tạo nhịp tạm thời khẩn cấp trong đêm, qua đó giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, khôi phục nhịp tim.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho ông T. trong đêm giao thừa Tết Dương lịch (Ảnh: Hoàng Lê).

Trường hợp thứ hai là ông V.T.Q. (61 tuổi), vào viện vì đau ngực, đau xương ức lan lên cổ và hai tay, kèm vã mồ hôi, khó thở, cơn đau kéo dài. Bệnh nhân được xác định tắc nghẽn mạch máu nuôi tim nặng, được can thiệp mạch vành và đặt 1 stent. Sau thủ thuật, bệnh nhân đã giảm đau ngực, sinh hiệu dần ổn định.

Nằm trên giường bệnh, ông T. cho biết, ông đã có cảm giác chóng mặt, mệt mỏi từ cách đây hơn 1 tháng, nhưng cứ nghĩ là triệu chứng của rối loạn tiền đình. Đến tối 30/12, ông lâm vào bủn rủn tay chân, không thể tự đi đứng, mắt không thấy đường.

"Khi vào viện tôi đã bất tỉnh. May nhờ có bác sĩ mà tôi đã giành giật lại được mạng sống với tử thần, trong thời điểm cận giao thừa. Xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc bệnh viện, chúc các y bác sĩ luôn thật nhiều sức khỏe và thành công, để giúp được thêm nhiều trường hợp khác", nam bệnh nhân chia sẻ.

Hai bệnh nhân nặng được các bác sĩ can thiệp tim mạch kịp thời, giúp qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hoàng Lê).

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, thành viên ekip trực đêm 31/12 của khoa Tim mạch can thiệp cho biết, đây là lần đầu tiên anh trực giao thừa Tết Dương lịch. Nam bác sĩ thừa nhận, thời điểm này ai cũng muốn sum họp cùng gia đình, nhưng khi đã chọn nghề này phải cống hiến vì sức khỏe bệnh nhân.

Đồng hồ điểm qua 0h năm mới, bác sĩ Đạt cho biết, anh cùng các đồng nghiệp đang chờ một ca bệnh nhồi máu cơ tim nặng từ bệnh viện tuyến huyện chuyển đến, là một người đàn ông lớn tuổi, đau ngực giờ thứ 12, vã mồ hôi, cơn đau kéo dài không thuyên giảm.

Các nhân viên y tế luôn trong tư thế sẵn sàng xử trí cho bệnh nhân, bất kể ngày thường hay dịp lễ, Tết (Ảnh: Hoàng Lê).

"Ca này cần can thiệp mạch vành ngay. Hy vọng mọi thứ đêm nay thuận lợi, để bệnh nhân thực hiện thành công trong 60-90 phút", bác sĩ Đạt nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp chia sẻ, thời gian gần đây, khoa tiếp nhận 2-3 trường hợp cấp cứu do nhồi máu cơ tim cấp/ngày. Tuy nhiên trong quá khứ, có những thời điểm mỗi ngày đến 7 ca nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp.

Đội ngũ nhân viên y tế của khoa luôn trong tư thế sẵn sàng để có thể xử trí kịp thời các trường hợp nguy kịch, bất kể ngày thường hay dịp lễ, Tết.