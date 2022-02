Nhất Vị An Gold: Trợ thủ đắc lực cho người viêm loét dạ dày tá tràng

Nhất Vị An Gold - sản phẩm tốt cho người đau dạ dày.

Viêm loét dạ dày tá tràng - Căn bệnh phổ biến

Chị Ngọc (Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị từng bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, triệu chứng đau bụng kéo dài, hay ợ hơi, ợ chua, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc. Sau thời gian sử dụng thuốc điều trị kết hợp sử dụng TPBVSK Nhất Vị An theo đúng liệu trình, các triệu chứng đã cải thiện rõ rệt, không còn tái phát nhiều như trước.

70% dân số Việt Nam bị viêm loét dạ dày - tá tràng.

Cũng như chị Ngọc, viêm loét dạ dày - tá tràng là bệnh rất thường gặp. Theo thống kê, tại Việt Nam có tới 70% dân số có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến dạ dày, trong đó 26% viêm loét dạ dày tá tràng, 20% bị trào ngược dạ dày, thực quản…

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh dạ dày còn gây nhiều phiền phức đến cuộc sống cũng như sinh hoạt hằng ngày, đồng thời, khả năng tái phát cao nếu như không có phương pháp điều trị phù hợp và đúng cách.

Triệu chứng khó chịu mà đau dạ dày gây ra

Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều triệu chứng dưới đây thì rất có thể là dấu hiệu của viêm loét dạ dày - tá tràng:

- Rối loạn tiêu hóa: Dấu hiệu viêm loét dạ dày tá tràng đầu tiên đó chính là tình trạng rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, chán ăn, đi đại tiện khó. Và dọc khung đại tràng thi thoảng bạn sẽ cảm nhận được những cơ đau tại đây.

- Người bị viêm loét dạ dày hay có triệu chứng đau bụng: Nếu bạn thấy đau bụng sau khi ăn xong khoảng từ 15 phút đến một tiếng hoặc có thể đau ngay lúc vừa ăn xong thì rất có thể bạn có vết viêm loét ở tâm vị dạ dày hoặc là ở bờ cong nhỏ. Nếu sau khoảng 2-3 tiếng sau khi ăn xong mới thấy đau thì rất có thể bạn có vết viêm loét ở vị trí trong hang vị dạ dày. Nếu đau bụng ở bên vùng bụng trái, kéo lên ngực thì có thể bạn sẽ có viêm loét ở vị trí mặt sau dạ dày.

- Bệnh viêm loét dạ dày hay gây cảm giác buồn nôn: Sau khi ăn xong mà bạn cảm thấy buồn nôn, hoặc có thể trước khi ăn cũng đã thấy buồn nôn rồi thì khả năng bạn bị bệnh này cũng rất cao.

- Ợ chua, ợ hơi, ợ nóng: Triệu chứng bệnh viêm loét dạ dày này thường có ở những người trẻ tuổi hơn. Hiện tượng này kéo dài còn dẫn đến đau rát cổ họng, ho liên tục kéo dài và nhiều hơn về buổi đêm gây mất ngủ.

- Chảy máu dạ dày: Triệu chứng này xảy ra khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.

TPBVSK Nhất Vị An - Trợ thủ đắc lực cho người viêm loét dạ dày tá tràng

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược đã và đang là xu hướng ở nước ta và trên thế giới. Không đứng ngoài xu hướng đó, Dược phẩm Medstand đã cho ra đời sản phẩm Nhất vị an Gold - là kết quả của sự kế thừa những tinh hoa của y học cổ truyền. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ giảm tiết acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, và hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm loét dạ dày, tá tràng gây ra.

TPBVSK Nhất Vị An - Trợ thủ đắc lực cho người viêm loét dạ dày tá tràng với bộ thành phần đặc biệt.

Nhất Vị An Gold sở hữu bộ thành phần đặc biệt

Với các thành phần thiên nhiên an toàn, lành tính như lá khôi tía, ô tặc cốt, đinh hương, bạch thược, cam thảo, Meriva nhập khẩu Ý… được trải qua quá trình thu hái và sàng lọc vô cùng nghiêm ngặt, trên dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP giúp mang lại hiệu quả cao đồng thời không gây ra tác dụng phụ trong quá trình sử dụng.

Lá khôi tía

Với công thức độc đáo, dùng thành phần chủ đạo là lá khôi tía giúp mang lại cho sản phẩm những ưu điểm vượt trội. Lá khôi tía vốn được xem là khắc tinh của viêm loét dạ dày tá tràng.

Meriva hay còn gọi là Phytosome Curcumin nhập khẩu từ Ý

Thành phần Meriva nhập khẩu từ Ý là sự kết hợp của 40% Phosphatidylcholin và 20% Curcumin, có nhiệm vụ như một "chiếc xe" chuyên chở mang Curcumin đi qua môi trường acid ở dạ dày, muối mật ở ruột non, xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Từ hệ tuần hoàn nó tiếp tục di chuyển đến các mô đích bị bệnh và phát huy tác dụng.

Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy Meriva vừa kháng khuẩn, chống viêm, vừa kích thích tiêu hóa rất tốt.

5 ưu điểm của Meriva đó là: Ổn định hơn trong dịch dạ dày, có khả năng chống lại sự phân hủy của các enzyme và các vi khuẩn trong đường ruột. Tác dụng gấp 30 lần Curcumin thông thường. Cấu trúc của phân tử Meriva giống với cấu trúc của tế bào nên tính thẩm thấu qua màng sinh học tốt hơn, tăng khả năng hấp thu, kéo dài thời gian tác dụng trong cơ thể nên chỉ cần dùng hàm lượng nhỏ mà vẫn hiệu quả. Và ưu điểm cuối cùng là không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào kể cả khi bạn dùng lâu dài.

Khổ sâm

Những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng thường cảm nhận thấy tim đập nhanh, hồi hộp, nhất là sau khi ăn xong. Để khắc phục triệu chứng này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện Khổ sâm có công dụng ổn định nhịp tim nổi bật nhất.

Nhất Vị An Gold là sự kết hợp hài hòa của nhiều vị thảo dược tự nhiên, giúp giảm bớt triệu chứng khó chịu mà căn bệnh đau dạ dày gây ra. Sản phẩm có dạng hỗn dịch dễ sử dụng, phù hợp với cả trẻ em trên 6 tuổi.

Công dụng của Nhất Vị An Gold

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhất Vị An Gold hỗ trợ giảm acid dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng do viêm loét dạ dày, tá tràng:

- Đầy bụng, khó tiêu.

- Ợ hơi, ợ chua.

- Đau thượng vị.

- Trào ngược dạ dày.

Hướng dẫn sử dụng Nhất Vị An Gold

Trẻ trên 6 tuổi và người lớn: Uống 10ml/lần x 2-3 lần/ngày.

Liều duy trì: Uống 10ml/lần x 1-2 lần/ngày.

Uống trước khi ăn 30-40 phút hoặc uống khi đau.

Chú ý kết hợp ăn uống kiêng chất có hại với dạ dày. Nên sử dụng liên tục từ 1 - 3 tháng để có hiệu quả.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nhất Vị An Gold là sản phẩm điển hình khẳng định vai trò của những thành phần dược liệu quý trong hỗ trợ điều trị hiệu quả nhóm bệnh lý dạ dày. Là một sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, Nhất Vị An Gold đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và tin tưởng. Sản phẩm Nhất Vị An Gold mang lại hiệu quả toàn diện và bền vững, giúp người bệnh giảm nỗi lo tái phát các triệu chứng của bệnh dạ dày.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây: https://medstand.vn/san-pham/nhat-vi-an-gold/

Sản phẩm được sản xuất tại:

Công ty cổ phần dược phẩm STP

Địa chỉ: Lô đất số N2-9, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Thương nhân chịu trách nhiệm về phân phối:

Công ty cổ phần dược phẩm Medstand

Địa chỉ: Số 12, ngách 23, ngõ 214 Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.